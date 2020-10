Ein Fall für Bauingenieure und Dachdecker: Mineralwolle hält die Wärme im Haus. (Oliver Berg, dpa)

Wer zum Beispiel nicht in der Reihenhaussiedlung mit vorgegebenen Grundrissen und einer begrenzten Auswahl an Individualisierung leben will, kann mit einem Planer ein Eigenheim nach Maß auf den Weg bringen. Optimalerweise findet man die entsprechenden Fachleute über Empfehlungen aus dem eigenen Umfeld, sodass man sich vorab ein vollendetes Werk des Planers anschauen sowie Meinungen einholen kann.

Soll es etwa ein Holzhaus sein, steht nicht zuletzt der Architekt des Vertrauens parat, um über die unterschiedlichen Optionen zu sprechen. Wohnhäuser etwa im skandinavischen oder amerikanischen Stil bieten dem angehenden Eigenheimbesitzer etliche Vorteile – und liegen in Deutschland insbesondere dank des natürlichen Materials derzeit im Trend, wie die Bausparkasse Schwäbisch Hall meldet. „Ein Holzhaus wird trocken errichtet und braucht damit beispielsweise kein Wasser für den Verputz“, erläutert Sven Haustein, Architekt der Bausparkasse. „Das verkürzt zum einen die Bauphase und spart zum anderen Kosten, da das Gebäude nicht trocken geheizt werden muss.“

Letztlich punktet Holz nicht nur als ökologischer und recycelbarer Baustoff, sondern lässt sich im Bedarfsfall auch gut reparieren. Ebenfalls ein wichtiger Teil der Beratung sind die Themen nachhaltige Forstwirtschaft und die entsprechenden Gütesiegel. Ein Architekt wird die Interessenten zudem auch auf einen je nach Wohnlage durchaus gewichtigen Nachteil von Holz hinweisen, den gegenüber anderen Materialien schlechteren Schallschutz. Dieser lässt sich allerdings über eine intelligente Konstruktion verbessern.

Neuer Altbau

Ein schöner Altbau, den man energetisch auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringt: Dies ist ein weiterer Wohntraum, den viele junge Menschen im Blick haben. Der Vorteil: Bei Bestandsbauten entfällt die im Vergleich zu Neubauten längere Planungs- und Bauphase; darauf weist der Verband Privater Bauherren (VPB) hin. Haben die Käufer ­erfahrene Architekten, Bauingenieure und Energieberater an ihrer Seite, können sie in der Regel schneller einziehen als bei einem Neubau. Die Planer erläutern, was an Sanierungsaufwand auf die Immobilienbesitzer zukommt und mit welchen Kosten zu rechnen ist. Voraussetzung dafür ist dem VPB zufolge, dass die Altbaukäufer vorab vom Experten eine gründliche Bestandsanalyse erstellen lassen.

Fast immer müssen die Käufer Nachrüstpflichten gemäß Energieeinsparverordnung erfüllen. Dazu gehört beispielsweise die Ummantelung mit Dämmmaterial. Das gilt für alle Warmwasserleitungen sowie die Armaturen, vor allem in ungeheizten Räumen. Auch die Dämmung der obersten Geschossdecke und eventuell der Austausch eines alten Heizkessels sind oftmals geboten.

Viele Menschen verbinden die Modernisierung mit einem An- oder Umbau. Ein Architekt kann beim Ortstermin prüfen, was bautechnisch realisierbar ist – nicht ­alles Gewünschte ist machbar. So klärt der Fachmann etwa, ob das Dach eine weitere Etage trägt oder Zwischenwände abgebrochen werden dürfen. Zudem geht es darum, ob bautechnische Veränderungen rechtlich erlaubt sind.

Die Kampagne Zukunft Altbau rät allen Käufern von Bestandsimmobilien, vor einer energetischen Sanierung eine qualifizierte Gebäudeenergieberatung durchführen zu lassen. Der Vorteil für den neuen Besitzer des betagten Hauses: Wer einen unabhängigen ­Energieberater ein ganzheitliches Sanierungskonzept erstellen lässt, vermeidet nicht aufeinander abgestimmte Einzelmaßnahmen, die den Traum vom Eigenheim unerwartet teuer machen können. Die Energieberater kennen sich darüber hinaus bestens mit der Beantragung von Fördermitteln aus.

Gebäudehülle checken

Die Wichtigkeit der Gebäudeenergieberatung verdeutlicht der Bauherren-Schutzbund mit einem Beispiel: Lässt ein Hausbesitzer eine hocheffiziente Heizungsanlage einbauen, hilft dies in energetischer Gesamtsicht lediglich geringfügig, solange das Gebäude unzureichend gedämmt ist. Daher sollte vorab ein Fachmann den Zustand der Gebäudehülle unter die Lupe nehmen. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf der Wärmedämmung von Dach, Außenwänden, Fenstern und Kellerdecke, aber auch auf den Heizungs- und Warmwasserleitungen.

Und selbst wenn bestimmte Maßnahmen erst später ausgeführt werden können, sind in einem Gesamtkonzept wichtige Abhängigkeiten berücksichtigt, zum Beispiel bei der Dimensionierung der neuen Heizungsanlage. So lässt sich schließlich langfristig die energetische Nachhaltigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit der Immobilie sicherstellen.