Stefan Storch freut sich darauf, seine Kunden zur Weihnachtszeit zu überraschen. (Roland Scheitz)

F. Rabe & Co. warm ums Herz werden. Im Sortiment der wohl schönsten Weihnachtsabteilung der Stadt gelten für Accessoires bis zu kostbaren Sammlerstücken dieselben Kriterien: Sie sind mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit hergestellt und stecken voller Geschichten und Gefühle.

Inhaber Stefan Storch und seine Mitarbeiter haben bei Traditionshäusern und in Manufakturen viele zauberhafte Neuigkeiten für die Weihnachtszeit entdeckt. Da wären zum Beispiel die Holzfiguren von Björn Köhler, die in meisterhafter Verarbeitung traditionelle Holzkunst mit ausdrucksvollem modernen Design verbinden. Der junge Holzgestalter aus dem Erzgebirge hat Miniatur-Szenerien geschaffen, die in Kaminholzschachteln passen.

Für unkonventionelle Ideen ist auch die italienische Designfabrik Alessi bekannt. Die Künstler aus dem Piemont interpretieren die klassische Christbaumkugel neu und haben daraus edle sowie äußerst dekorative Schmuckstücke aus Glas und Porzellan geformt.

Von den jungen Designern des dänischen Traditionshauses Kähler stammen urbane Lichtobjekte, die von den skulpturalen Packhäusern New Yorks inspiriert wurden. Einen festen Platz im erlesenen Rabe-Sortiment haben die Tischsets und

–läufer der schwedischen Textilmanufaktur Ekelund, die seit 1692 für Produkte außergewöhnlicher Qualität steht. Aus Schweden angereist sind ferner Wichtel.

Doch auch an den vergänglicheren Artikeln aus dem D.F. Rabe-

Sortiment werden ihre Besitzer überdurchschnittlich lange Freude haben – etwa an hochwertigen Kerzen, die ihr Licht länger und gleichmäßiger spenden als die übliche Massenware. Alle, für die elektrische Lichterketten keine Option am Weihnachtsbaum sind, finden bei D.F. Rabe & Co. Pendel-Halter und selbstlöschende Baumkerzen.

D.F. Rabe & Co, Am Wall 151/152, hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und an den Adventssonnabenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 32 50 79 oder per E-Mail an rabe@rabe-am-wall.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.rabe-am-wall.de.