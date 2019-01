Viele der einmaligen Adressen entlang der Flaniermeile haben damit begonnen, Platz für den Frühling zu schaffen. Das heißt: Nun ist die beste Zeit, sich etwas besonders Schönes zu einem attraktiven Preis zu gönnen.

Beim Schaufensterbummel ist es deutlich zu sehen: Reduziert sind am Wall zahlreiche handverlesene Lieblingsstücke ausgesuchter Marken, unter anderem aus den Bereichen Mode und Möbel, Wohn­accessoires und Design, Tischkultur und Technik.

So wartet die Modedesignerin Nicola Hübotter mit einem Angebot für stilbewusste Kunden auf. Diese haben die Gelegenheit, ihre Garderobe um maßgefertigte zeitlose Klassiker zu bereichern, die in keinem Kleiderschrank fehlen sollten. Bis zum 16. März profitieren sie von zehn Prozent Rabatt auf maßgestrickte schwarze Rollkragenpullover aus edlen Wollqualitäten sowie formvollendete weiße Blusen und Hemden der Labels mypulli und privatvergnügen.

„Seit die Pariser Existenzialisten den körperbetonten schwarzen Rollkragenpullover für sich entdeckt haben, ist er aus der Alltagsmode nicht mehr wegzudenken“, erläutert Hübotter. „Er wirkt stets zurückhaltend-elegant, schmeichelt der Figur und ist zu fast allem und zu jeder Gelegenheit tragbar.“

Ebenso unverzichtbar sind für die Modeexpertin blütenweiße Blusen beziehungsweise Hemden: Sie werden ihrer Aussage nach als „Aspirin unter den Kleidungsstücken“ bezeichnet, weil sie den Teint strahlen lassen, jedes Outfit aufwerten und die Sicherheit verleihen, in jeder Situation gut gekleidet zu sein. Die Maßanfertigungen können bei schnitträume, Am Wall 164, in Auftrag gegeben werden – auf Wunsch auch mit Terminvereinbarung unter Telefon 0172 /

419 51 88.

Die Haute Couture des Schlafens findet sich in einem exklusiven Showroom des Bettenhauses Uwe Heintzen, Am Wall 165–167: Seit mehr als 80 Jahren sind die handwerklich gefertigten Betten der französischen Manufaktur Treca weltberühmt für Schlafkomfort der Luxusklasse. Alle, die nicht länger nur davon träumen möchten, finden bei den Bettenexperten am Wall zurzeit eine Auswahl himmlischer Treca-Kreationen zu Aktionspreisen.