Das Leben mit allen Sinnen genießen – dazu gehört auch, Worte und Ge- räusche hören zu können. (Marcus Lund und djd/www.ich-will-hoeren.de/Marcus Lund, Marcus Lund)

„Erst dachte ich, dass die anderen undeutlich sprechen“, sagt er. „Dann bestätigte der HNO-Arzt, dass es an mir lag.“ Eine Ausnahme ist der Familienvater aus Nordrhein-Westfalen nicht. Hörverlust in relativ jungen Jahren ist keine Seltenheit. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steigt die Zahl jüngerer Betroffener deutlich, vor allem durch Lärm in Beruf und Freizeit.

Besonders in seinem Job, bei Gesprächen auf Englisch, bei Telefonkonferenzen oder Meetings stieß der IT-Manager vermehrt an seine Grenzen. „Nach und nach verschwanden die Geräusche aus meinem Leben“, erinnert sich Albrecht. Selbst extrem leistungsstarke Hörgeräte konnten kaum noch etwas ausrichten. Durch gute Beobachtung und Lippenlesen bemühte er sich, das Nicht-Gehörte zu erfassen. Und er begann, all jene Situationen zu vermeiden, die ihn überforderten. „Es ging immer weiter. Leute halten dich für doof, man verliert Freunde, Bekannte, Nachbarn, die Kinder, den Ehepartner, den Job, es war so deprimierend – als ginge man barfuß durch die Hölle“, erläutert Albrecht. Doch schließlich gelang es ihm, seinem Schicksal aktiv zu begegnen. Er machte sich schlau, informierte sich über die Möglichkeit, mit einem Implantat wieder hören zu können.

In einer HNO-Klinik ließ er sich Cochlea-Implantate (CI) einsetzen. Diese werden unter die Kopfhaut platziert und reichen bis ins Innenohr. Sie wandeln akustische Signale in elektrische Impulse um. Diese Reize stimulieren den Hörnerv, der sich in der Hörschnecke – der Cochlea – befindet. Zu jedem CI gehört ein Soundprozessor mit Sendespule, der wie ein Hörgerät hinter dem Ohr getragen wird. Gehörlos geborenen Kindern sowie hochgradig hörgeschädigten bis völlig ertaubten Erwachsenen eröffnen die Implantate wieder den Zugang zur Welt des Hörens und der gesprochenen Worte. Die Operation gilt heute als Routineeingriff – und für den Mittfünfziger brachte sie die Erlösung: „Ich kann das nur wie eine Wiedergeburt beschreiben. Plötzlich war ich wieder mitten im Leben.“

Albrecht beschloss, noch einmal neu durchzustarten und vor allem eines nachzuholen: Reisen. In einem umgebauten Truck ging er im September vergangenen Jahres auf Entdeckungstour, zunächst von den Vereinigten Staaten über Mexiko bis nach Südamerika. Was er anderen Betroffenen rät? „Sofort zum Hörtest, wenn man an sich selbst Veränderungen feststellt.“

Unabhängige Informationen zum Thema gibt es im Internet unter www.ich-will-hoeren.de.