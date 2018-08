Koll Überseestadt (Lena Häfermann)

Pünktlich zum Eintreffen der aktuellen Herbstkollektion ist das Baugerüst verschwunden, hinter dem sich Moden Mehlgarten seit Monaten versteckt hat. „Nun sind die Handwerker bald fertig“, sagt

die Boutiquegründerin Waltraud Mehlgarten. Die frisch gestrichene und gedämmte Fassade sieht einladend aus und das große, bereits von Weitem erkennbare Firmenschild hängt wieder.

„Ein paar wenige Sommersachen haben wir noch da“, sagt Andrea Mehlgarten-Klimaschewski, „aber während der tollen warmen Sommertage haben wir natürlich sehr gut verkauft.“ Die letzten Teile seien nun erneut reduziert, um Platz zu schaffen für neue Jeans, Strickmode und wärmende Kleidung. Die ersten Jacken und Pullover hängen bereits im Laden oder schmücken die Schaufenster. Die Dekoration macht Mehlgarten-Klimaschewski selbst.

Frischer Wind bei Moden Mehlgarten: Die Fassade und das Dach wurden erneuert – und in den Regalen warten bereits die ersten Herbststücke auf die Kundinnen. (Lena Häfermann)

Das Modefachgeschäft ist seit mehr als 45 Jahren eine Institution in Findorff. Mehlgarten lernte dort und übernahm schließlich den Laden. Zunächst war sie noch in der Regensburger Straße ansässig. Später fand sie an dem heutigen Standort in der Münchener Straße Räume, die sie nach und nach vergrößerte und umbaute. Tatkräftige Unterstützung erhält die Boutiquegründerin seit mehr als 25 Jahren durch ihre Tochter Mehlgarten-

Klimaschewski, an die sie das Geschäft vor neun Jahren übergab. Seitdem hilft Mehlgarten ab und zu stundenweise aus.

Schöne Mode und mehr

Die Kundinnen finden auf mehr als 120 Quadratmetern „Genuss- und Salatgrößen“, wie das Team von Moden Mehlgarten die verschiedenen Konfektionsgrößen mit liebevollem Augenzwinkern nennt. Auch für Herren gibt es eine kleine Ecke mit Wäsche und Oberbekleidung. „Wer von den Männern keine Lust hat, für sich selbst etwas zu kaufen, aber als Begleitung dabei ist: Unser Firmenhund Leo freut sich immer über Streicheleinheiten – oder wenn jemand mit ihm spielt“, sagt die einstige Inhaberin.

„Es macht uns richtig viel Spaß, uns mit Mode und Menschen zu beschäftigen“, sagen Mutter und Tochter. Zum Beispiel, wenn Kundinnen, die für einen bestimmten Anlass wie eine Feier oder für eine Reise etwas suchen, sich vertrauensvoll an sie wenden und sagen: „Machen Sie mal. Sie finden schon das Richtige für mich!“ Oft seien die Damen erstaunt, wie gut ihnen ein Teil steht, für das sie sich selbst niemals entschieden hätten. „Das Vertrauen ist unser größtes Kompliment.“

Man müsse seine Kundschaft und den Markt gut kennen, um die Kollektionen passend zusammenzustellen, sagt die Ladeninhaberin Mehlgarten-Klimaschewski. „Wir haben sowohl für jüngere Leute ab 30 als auch für rüstige Seniorinnen Kleidung im Angebot und verkaufen Mode, die pfiffig, trendy, tragbar und bezahlbar ist.“ Um immer auf dem neuesten Stand zu sein und modische Kleidung anzubieten, fahren Mutter und Tochter regelmäßig zu den Modetagen nach Oldenburg und Hamburg. „Einmal im Monat bekommen wir neue Ware von unseren Marken wie Glasmacher, Mona Lisa oder Kris

Fashion“, erläutert Mehlgarten-

Klimaschewski. „So haben unsere Kundinnen immer wieder etwas zum Entdecken.“

Moden Mehlgarten, Münchener Straße 148, hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Mittwochnachmittags ist das Geschäft geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 35 30 57 sowie unter www.moden-mehlgarten.de.