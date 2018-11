Philipp Peiniger, Direktor des GOP Varieté-Theaters Bremen, freut sich über die Resonanz auf „Fashion“. (SUSANNE LUERSSEN-SEMKEN)

Das Ensemble verbreitet Lebensfreude pur, bezieht die Zuschauer mit atemberaubender Artistik und mitreißender Musik in die Vorstellung ein. Songs wie ­„No roots“ oder „Crazy in Love“ verbreiten Partystimmung und regen zum Mitmachen an. Die liebenswerten Conférenciers Anton und Viktor Franke verbinden mit Charme und Witz die verschiedenen Auftritte der Künstler. Ihre Jonglage mit einem Wasserglas ist großartig. Neben Vertikaltuch-Acts, Partner-, Luft-, und Kraftakrobatik fesselt die Darbietung von Alexey Bitkine am vertikalen Pole. Die musikalische Begleitung durch Geigerin Diana Daiup und Gitarrist Roman Kachkin untermalt die Auftritte und gibt der gesamten Vorstellung etwas Besonderes. Die Show besitzt Charisma, die Zeit vergeht viel zu schnell.

Das Feuerwerk der guten Laune ist ein wunderbares Geschenk auf dem weihnachtlichen Gabentisch. Es bleibt in Erinnerung und verstaubt nicht im Schrank. Der Gutschein für die Show ist mit dem Wintermenü im GOP Variete-­Theater oder vor der Show mit dem Dinner-Arrangement „Deluxe“ im Restaurant Leander kombinierbar. Egal, für welche Variante man sich entscheidet, es wird ein unvergessenes Erlebnis sein.

In der Weihnachtszeit ist nach der Show noch nicht Schluss. Jeweils am Freitag und Sonnabend öffnet die Eventlocation Adiamo. Dort findet ein gelungener Abend mit Musik, Tanz und kühlen Drinks seinen Abschluss. An diesen Tagen sind dort nicht nur die Showgäste willkommen, sondern alle, die die Adventszeit etwas schwungvoller begehen möchten. An anderen Tagen kann der Ort für Geburtstags- oder Firmenfeiern gemietet werden. Für Informationsveranstaltungen oder Arbeitstreffen ist der Raum mit Beamer und Leinwand ausgerüstet. Wer das Adiamo bucht, mietet nicht nur einen Tagungsraum, sondern eine besondere Location, in der sich außergewöhnliche Produkte oder Inhalte in einem eindrucksvollen Rahmen vorstellen lassen. Zu Pausen lädt die Terrasse mit Weserblick ein.

Auch am Silvesterabend öffnet das Adiamo. Im gesamten GOP ­Varieté-Theater lässt es sich an diesem Tag von 21 Uhr an mit einem Aperitif in das neue Jahr feiern. Für gute Stimmung sorgt die Band ­Steam im Foyer. Im Adiamo laden DJ-Sounds zum Tanz, im Restaurant Leander wird zu Piano-Livemusik gefeiert. Tickets für die „­Party Pur“ sind noch erhältlich. Die Silvester-­Gala und die „Party mit Genuss“ sind ausverkauft.

Die Show „Fashion“ läuft in der Zeit vom 7. November bis zum 13. Januar 2019 immer von Mittwoch bis Sonntag. Die Zeiten finden sich unter www.variete.de/spielorte/bremen. Aufgrund der großen Nachfrage ist die Show auch an den Dienstagen, 4., 11. und 18. Dezember, um 20 Uhr zu sehen. Eintrittskarten gibt es ab 31 Euro. Zudem bietet das GOP Geschenkgutscheine ab zehn Euro an. Die „Party Pur“ an Silvester startet um 21 Uhr, der Eintritt kostet 24,50 Euro ­inklusive Aperitif.