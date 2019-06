JOU FerienZeit (Theater 11)

Aktuell werden Mitspieler für die Inszenierung „Bella Fortuna“ mit Premiere im November gesucht. Weitere Infos unter www.bremer-welttheater.de.

Das Theater Bremen bietet Kindern und Jugendlichen ebenfalls die Chance, selbst zu Darstellern zu werden. Zwar startet das Angebot „Junge Akteure“ erst nach den Ferien, aber das dicke Programmheft samt Anmeldeformular ist bereits unter www.theaterbremen.de zu finden. Workshops und regelmäßige Kurse für Anfänger ab acht Jahren und erfahrenere Jugendliche, sogar Tanztheater, gehören dazu.

Auch beim Kinderzirkus stehen die jungen Teilnehmer vor einem applaudierenden Publikum. Für alle, die auf Jonglieren, Einradfahren, Clownspielen und Co. haben, ist das Ferien­programm des Circus Theater Tohuwabohu etwas. Kinder von sechs bis 15 Jahren sind dazu vom 8. bis 12.Juli, jeweils 9 bis 13 Uhr, im Bürgerhaus Vegesack willkommen. Anmeldungen unter www.circus-tohuwabohu.de.

Zum Star in der Manege werden Mädchen

und Jungen auch beim Kinderzirkus Eldorado in Oyten. Dort finden vom 8. bis 12. Juli sowie vom 15. bis 19. Juli Ferienspaßaktionen statt. Waschechte Zirkusartisten und -tiere gehören zu den Lehrmeistern der Nachwuchsstars. Weitere Infos zu den kostenpflichtigen Kursen gibt es unter www.zirkus-zeltverleih.de.

An einem Hörspiel – Auf den Spuren der drei ??? – können Kinder von elf bis 13 Jahren bei der Volkshochschule Bremen (VHS) mitarbeiten. Zwar stehen sie nicht auf der Bühne, aber Schauspieltalent ist trotzdem gefragt. Der Kurs findet vom 5. bis 8. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr, in der VHS am Hauptbahnhof statt. Weitere Infos unter www.vhs-bremen.de.

Beim Theater 11, Faulenstraße 44–46, stehen in erster Linie Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Mehrmals im Jahr finden dort Castings für bevorstehende Produktionen statt. Interessierte ohne Bühnenerfahrung können auch Schauspielkurse besuchen. Insbesondere – aber nicht nur – junge Menschen mit Migrationserfahrung sind eingeladen, mitzumachen. Vom 15 bis 18. August richten das Theater 11 und der Verein Integration durch Kunst zudem das Kinder- und Jugendtheaterfestival „Future for Kids“ aus. Acht Ensembles aus sechs Ländern von Frankreich bis Lettland kommen dazu nach Bremen. Infos unter www.theater11.de.

Das preisgekrönte Bremer Figurentheater Mensch, Puppe!, bei dem menschliche Darsteller und Puppen gemeinsam auf der Bühne agieren, lädt kurz nach Ende der Sommerferien ebenfalls zu einem kleinen Theaterfest ein. Das Ensemble eröffnet am 24. und 25. August die neue Spielzeit mit dem Open-Air-Festival Theaterlust im Bremer LichtLuftBad auf dem Stadtwerder. Nachmittags gibt es Figurentheaterstücke für Kinder und im Abendprogramm Inszenierungen für Erwachsene. Weitere Infos gibt es unter www.menschpuppe.de.