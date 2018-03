Die vorbereitenden Bodenarbeiten an Land sind fast geschafft. Sobald die Frostperiode vorbei ist, sollen Ulmen, heimische Pflanzen und Wildwiesenblumen angepflanzt werden.

Darüber hinaus erhält das liebevoll als „Mäuseturm“ bezeichnete Bauwerk einen neuen, gepflasterten Platz mit Skulptur sowie einen ausgebauten Weg. Die alten Steinvorschüttungen an der Wasserkante werden entfernt und gegen neue Spundwände im Boden getauscht.

Aber nicht nur an Land gehen die Baggerarbeiten seit rund zwei Monaten voran. Auch vom Wasserweg aus wird an dem neuen Ufer mit Sandstrand eifrig gewerkelt. Per Schiff liefern Bagger den Sand und spülen ihn mit einem speziellen Verfahren unter Wasser ein. Für den Frühling schließlich sind die entscheidenden Arbeiten oberhalb des Wasserpegels geplant.

Bis der Strandpark Waller Sand mit einer Fläche von drei Fußballfeldern eröffnet wird, dauert es allerdings noch etwas. Der Projektherr, die WFB Wirtschaftsförderung Bremen, rechnet mit der Fertigstellung bis zum Frühsommer 2019. Die Pläne des Landschaftsarchitekten-Büros A24 LANDSCHAFT sind zu 85 Prozent aus Geldern des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie Mitteln des Bundes gedeckt.