Für Kenner der ausgestorbenen Riesen ist der Dinosaurier-Park Münchehagen ein Muss.

Auf dem rund zweieinhalb Kilometer langen Rundweg des Freilichtmuseums versprechen 230 lebensgroße Dinosauriermodelle sowie eine Ausgrabungsstätte einen spannenden Ausflug durch 400 Millionen Jahre Erdgeschichte. Abgerundet wird der Besuch durch eine Vielzahl an kreativen Mitmachaktionen.

Im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern

lassen können sich die Gäste im Magic Park Verden. Die Höhepunkte sind der Märchenweg durch den Wald, Zaubershows voller überraschender Magie sowie spektakuläre Fahrgeschäfte. Wer es ruhiger mag, schaut bei den flauschigen Alpakas, Kaninchen und Ziegen im Streichelzoo vorbei.

Im Wolfscenter in Dörverden leben zurzeit elf Wölfe, die von den Pflegern beobachtet und erforscht werden. Die Besucher können bei Fütterungen dabei sein, an Workshops teilnehmen und sich über den Lebensraum der Tiere informieren. Wer sich traut, kann dort auch übernachten – im Baumhaushotel Tree Inn ein paar Meter über dem Boden oder in

einem indianischen Tipi.

Wenn die Zeit für eine richtige Safari in Afrika nicht reicht, ist man bei einer Jeep-Tour im

Serengeti-Park in Hodenhagen ziemlich nah dran. Giraffen schauen vorwitzig durch das Fenster und sogar Löwen begegnet man auf der Reise. Für eine weitere Portion Action

sorgen im Freizeitparkbereich Fahrgeschäfte und Shows.

Mit 4200 Tieren aus 675 verschiedenen Gattungen ist der Weltvogelpark Walsrode der größte seiner Art. Dort trifft man auf Vögel von allen Kontinenten, etwa auf den flugunfähigen Kiwi, bunte Loris und süße Pinguine. Flugshows sowie In- und Outdoor-Spielplätze vervollständigen das Angebot.

Im südlich von Harburg gelegenen Wildpark Schwarze Berge sind rund 100 Tierarten mit etwa 1000 Tieren zu sehen, das Ganze in natürlicher Umgebung. Darunter sind etwa Luchse, Elche und Braunbären. Mit der Wildpark-Bahn geht es über das Gelände, und im Natur-Erlebnis-Zentrum kann man als Tierpfleger mithelfen. Auch im Wildpark Lüneburger Heide wird viel Wert auf ein naturnahes Umfeld gelegt. Unter den 1231 dort lebenden Tieren aus 145 Arten sind niedliche Waschbären,

wuschelige Poitou-Esel und Sibirische Tiger.

Für alle, die sich nicht zwischen Zooausflug und abenteuerlichem Tobespaß entscheiden können, bieten auch die folgenden Parks

eine gelungene Mischung aus beidem: Der Tier- und Freizeitpark Thüle in der Nähe von Friesoythe beherbergt rund 1000 Tiere aus 150 verschiedenen Gattungen. Die Besucher lernen die grüne Meerkatze, den Hutaffen, Litschi-Wasserböcke und das Pinselohrschwein kennen. Zudem garantieren 30 Fahrgeschäfte und Spielgeräte Action pur. Im Tier- und Freizeitpark in Jaderberg – dem Jaderpark – sind derzeit rund 600 Tiere zu Hause, die aus allen Teilen der Welt stammen: Löwen, Giraffen und Antilopen aus Afrika, putzige Baumstachler aus den USA und Flachlandtapire aus dem Amazonasgebiet. Perfekt wird der Tag mit Riesenrutschen, Wasser- und Achterbahnen sowie Karussells für kleine und große Kinder.

Wer nur ein paar Stunden Zeit hat, aber dennoch nicht auf Spaß verzichten möchte, findet auch in der näheren Umgebung jede Menge Abwechslung, beispielsweise im Tiergarten Ludwigslust in Osterholz-Scharmbeck. Dieser gibt rund 200 Tieren ein Zuhause. Beobachten kann man dort rosa Flamingos und australische Emus, Alpakas und Stachelschweine

sowie Miniesel und Hirsche. Beliebt bei Jung und Alt: die lustigen, ständig Quatsch machenden Affen.

Direkt vor der Haustür lockt darüber hinaus der Bürgerpark Bremen mit seinem abwechslungsreichen Angebot. Gemächlich geht es beim Minigolf zu, beim Rudern durch die verzweigten Kanäle muss zumindest einer im Boot die Muskeln spielen lassen, oder aber man spaziert gemütlich über die Wege und Wiesen – vorbei am Tiergehege, in dem

Bentheimer Schweine im Matsch wühlen und wollige Schafe die Sonne genießen.