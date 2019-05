Im Europaquartier entstehen Wohnungen, Büro- und Dienstleistungsflächen, Raum für Gastronomie und Handel sowie eine Kita. (Justus Grosse)

Das Bremer Traditionsunternehmen Justus Grosse hat in den vergangenen Jahren mehr als 450 Millionen Euro in die Realisierung von Wohn- und Büroobjekten investiert und damit das Gesicht der Überseestadt mitgeprägt. Aktuell freut sich die Firma auf die Fertigstellung von Bömers Spitze und auf den Baustart des Europaquartiers.

Bömers Spitze, 13-geschossig und mit angegliedertem Parkhaus, beeindruckt tagsüber mit ihrer markanten Bauweise, aber auch bei Nacht ist sie ein Hingucker, der die Überseestadt zum Leuchten bringt. Das außergewöhnliche Gebäude verfügt insgesamt über 11 500 Quadratmeter an Gewerbemietfläche mit einem hohen energetischen Standard, bodentiefen Fenstern, Hohlraumböden und windgeschützten Außenjalousien.

Der Endspurt des Bauvorhabens hat bereits begonnen. Im September soll Bömers Spitze fertiggestellt sein. Die ersten Mieter ziehen im Oktober in das schicke Gebäude am Eingang der Überseestadt. Mehr als 35 Millionen Euro investiert die Justus Grosse Projektentwicklung in das Vorhaben.

Und das Unternehmen hat noch mehr vor in der Überseestadt: Die dynamische Entwicklung des Areals wird mit der am Europa­hafen geplanten Baumaßnahme weitergeführt. Die EuropaQuartier Bremen Grundbesitz GmbH hat dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsamt in der Überseestadt vorbereitet.

Vielfältiger Mix

Auf dem Gelände entstehen knapp 500 öffentlich geförderte oder frei finanzierte Wohnungen sowie Büro- und Dienstleistungsflächen, eine Kindertagesstätte und Flächen für Gastronomie und Handel. Das Investitionsvolumen beträgt etwa 200 Millionen Euro. Ein großer Teil dieses Projekts – sieben Wohnhäuser mit frei finanzierten Wohnungen sowie ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus – wird von der ­Justus Grosse Real Estate GmbH verwirklicht.

Für alle weiteren Investitionen zeichnet die EuropaQuartier Bremen Grundbesitz GmbH verantwortlich, deren Geschäftsanteile in der Hand der Gustav Zech Stiftung liegen, die aktuell auch am Kopf des Europahafens eine weitere Baumaßnahme in ähnlicher Größenordnung realisiert. So setzt sich die so spannende wie positive Entwicklung der Überseestadt fort. Der beabsichtigte Baubeginn für das Europaquartier ist auf das Jahr 2020 datiert, die Fertigstellung für Ende 2022 angestrebt.

Mit etwa 300 Hektar Fläche ist die Überseestadt Bremen eines der herausragenden europäischen Projekte in Sachen Hafenrevitalisierung. Seit 2000 wächst dort eines der modernsten Quartiere der Hansestadt mit einem vielfältigen Mix aus Dienstleistung, Bürobetrieb, Gewerbe, Hafenwirtschaft, Logistik, Freizeit, Kultur und Wohnen heran.