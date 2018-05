Die Marketingleiterin Maren

Benkenstein engagiert sich bei Stadtteilfesten in Gröpelingen und Walle, um etwas mehr mit den angrenzenden Vierteln zusammenzuwachsen. Am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Juni, findet auf der Vegesacker Straße zwischen Eisdiele und Waller Ring das Waller Stadtteilfest statt, für das sie den sogenannten EntdeckerTag entwickelt hat. „Wir sind mit einem Infostand dabei und verteilen unseren neuen EntdeckerPass mit Infos sowie Gutscheinen. Außerdem haben wir drei verschiedene kostenlose Führungen und Spaziergänge organisiert, um den Besuchern die

Entwicklungen in der Überseestadt zu zeigen.“ Am Sonntag, 24. Juni, lockt der Sommermarkt zum Speicher XI, auf dem rund 50 Marktstände Leckereien wie Weine, Gewürze oder Öle zum Kaufen und Probieren anbieten.

Große überregionale Aufmerksamkeit erfährt die Überseestadt derzeit durch den Red Bull Flugtag am Sonntag, 1. Juli. Mit selbst gebauten kreativen Fluggeräten springen, hüpfen oder gleiten die Hobbypiloten ins Hafenbecken. Von der Jury werden die erreichte Weite, Performance und Originalität des Fluggeräts bewertet. Der Eintritt ist kostenfrei.

Ein Event anderer Art, das aber nicht weniger sensationell ist, ist die Wanderausstellung Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers, die bis zum 19. August im BLG-Forum zu sehen ist. Die Terrakottaarmee war 2000 Jahre verborgen und wurde 1974 wiederentdeckt. Sie gilt als die größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts. In der Schau werden Nachbildungen von 150 lebensgroßen Terrakottafiguren und acht original großen Pferden gezeigt. Daneben erzählen zahlreiche weitere Exponate die Geschichte der als Unesco-Welt­kulturerbe geschützten Soldatenfiguren.