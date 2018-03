Fotograf Dietrich Penz lockt seine Kunden in die Holzbox. Aus Einzelaufnahmen entstehen die „Fotoshooting in the box“-Kollagen. (Janina Weinhold)

Ein Familienfoto lässt sich heutzutage aber auch dann realisieren, wenn kein gemeinsamer Termin beim Fotografen zustande kommt. Die passende Lösung bietet das Foto-Studio Penz mit dem „Fotoshooting in the box“. In dem Studio im Speicher 1, Konsul-Smidt-Straße 8e, steht eine große Holzbox, in die der Fotograf alle Familienmitglieder nacheinander einsteigen lässt. Aus den Einzelaufnahmen fertigt er später eine moderne Familienkollage. Abgesehen von den entfallenden Terminproblemen hat ein solches Fotoshooting einen weiteren Vorteil. „Die Holzbox bietet einen geschützten Raum. Anlehnen, auf die Kiste klettern oder darin liegen – das lenkt ordentlich davon ab, auf Knopfdruck lächeln zu müssen“, sagt Geschäftsführer Dietrich Penz. Der Fotograf hat zuletzt einen 40-köpfigen Chor in seiner Holzbox abgelichtet. Die Chormitglieder hatten viel Spaß beim Posieren.

Genau darum geht es bei den Foto-Events, die das Studio mit vier Meter hohen Decken auf

680 Quadratmetern Fläche anbietet. Immer mehr Kunden möchten ihre besonderen Momente und gemeinsamen Feiern festhalten. Für ein Freundinnen-Shooting, Junggesellenabschiede oder Geburtstage wird der Termin beim Fotografen zu einem Spaßmoment. „Wir machen Einzel- und Gruppenaufnahmen im Studio. Wer möchte, kann aber auch die beste Freundin im Nebenraum mit einer Candybar überraschen, Sekt trinken, Musik hören oder wir stellen eine Kamera mit Selbstauslöser auf“, erläutert der Chef. Die sogenannten Fotopartys ab fünf Personen erfolgen nach individueller Absprache.

Doch nicht nur bei den Shootings geht das Foto-Studio Penz mit der Zeit. So können die Kunden etwa aus einer Vielzahl an kreativen Bild-Entwicklungs­varianten wählen. Ab dem 10. April sorgt eine neue Labormaschine zudem für noch mehr Möglichkeiten bei bester Druckqualität – von Tassen über T-Shirts bis zu Leinwandvergrößerungen. Selbst Fotos aus der Handykamera können ohne Mehraufwand gekonnt ins rechte Licht gerückt werden. Per App lassen sie sich bequem zu Hause hochladen und per Klick mit einer intelligenten Software verbessern. Vor dem Druck prüft eine Fotolaborantin Belichtung, Schärfe sowie weitere Optimierungsparameter. „Es ist erstaunlich, was sich aus einem privaten Schnappschuss mit moderner Technik herausholen lässt. Lediglich stark unterbelichtete, verwackelte Aufnahmen lassen sich nicht mehr retten“, sagt der Geschäftsführer.

Ob Bewerbungsbild, Partyshootings, Hochzeiten, Familienbilder oder der perfekte Abzug eigener Schnappschüsse – das siebenköpfige Team mit fünf Profifotografen nimmt sich gern Zeit für alle Kundenfragen.

Weitere Informationen über das Angebot des Studios gibt es unter www.foto-penz.de.