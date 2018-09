Der Bremer Standort des GOP Varieté-Theaters wurde von Anfang an gut angenommen. (GOP)

„Weil uns die Herzen der Hansestädter gleich am ersten Tag zuflogen, konnte sich das GOP so schnell etablieren. Wir sind angekommen und darüber freuen wir uns sehr“, sagt Philipp Peiniger, Direktor

des GOP Varieté-Theaters in der

Bremer Überseestadt. Vor fünf Jahren – genauer gesagt am 8. September 2013 – ging dieses mit der Eröffnungsshow „Glanzlichter“ an den Start. Es folgten 30 weitere Shows mit 400 Künstlern und 600 000 Besuchern. Seitdem fragen sich viele Gäste, was der Name des Theaters bedeutet. „Die drei Buchstaben GOP kommen von unserem Stammhaus, dem Georgspalast in Hannover“, erläutert Peiniger. Seit 1912 sowie vor und nach den beiden Weltkriegen bis 1967 war das Theater eine Topadresse und Gästen aus ganz Europa ein Begriff. Ein Grund, weshalb die jetzige Inhaberfamilie Grote bei der Neueröffnung 1992 keinen neuen Namen erfinden wollte. Von allen Standorten verzeichnet

Bremen die meisten Gäste und lässt damit die sechs anderen GOP

Varieté-Theater in Hannover, Bad Oeynhausen, Essen, Münster,

München und Bonn weit hinter sich.

Gefeiert wird das fünfjährige Bestehen mit der eigens dafür kreierten Show „Backstage“, die noch bis zum 4. November läuft. „In der Show lassen wir mit einem gewissen Augenzwinkern und einer Portion Selbstironie einen Blick hinter die Kulissen zu“, sagt der Theaterdirektor. Bereits zu Beginn sei der Vorhang nicht geschlossen und der Gast könne alles beobachten, was auf und hinter der Bühne passiert. So stellt vielleicht ein Techniker noch eine Leiter auf oder kontrolliert Lampen. Von allen Plätzen aus erkennen die Zuschauer, was im Hintergrund passiert, wie sich die Artisten aufwärmen oder noch schnell ein Kostüm ausgebessert wird. Es sind alle Türen und Vorhänge, die wir haben, weitestgehend geöffnet“, erläutert

der 38-Jährige. Diese Einblicke gäbe es nur anlässlich des Geburtstags.

Direktor Philipp Peiniger freut sich über die große Resonanz. (Susanne Luerßen-Semken)

Nach der Fertigstellung der sechs neuen Stadthäuser hinter der Stephaniebrücke ist nun auch der vordere Teil der Überseestadt, zu dem das GOP Varieté-Theater gehört, näher an die Innenstadt herangewachsen. „Auch das große Bürogebäude gegenüber ist fertig, womit letzte bauliche Lücken geschlossen sind“, erläutert Peiniger. Ab April 2019 fahre zudem eine Straßenbahnlinie direkt vom Hauptbahnhof in das ehemalige Hafenviertel. „Das sind alles kleine Bausteine, um die Überseestadt immer mehr zu integrieren und schöner zu machen. An der Verkehrssituation muss aber noch dringend gearbeitet werden, die ist zurzeit nicht besonders erfreulich“, sagt der Varieté­direktor.