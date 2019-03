Dezember, ab 18 Uhr ein festlicher Ball im Atlantic Hotel Universum statt. Und nicht nur das: Die Inhaber der Tanzschule, Heike Gutschy und Rainer Badenhop, bieten allen langjährigen Paaren an diesem Abend die Möglichkeit, ihr Eheversprechen zu erneuern. Die Idee entstand aus persönlichen Gründen. Denn Gutschy und ihr Ehemann möchten an diesem Tag ihr eigenes Ehegelübte auffrischen. „Als wir geheiratet haben, war gerade mein Bruder gestorben. Die Hochzeit war schön, doch auch irgendwie bedrückend“, sagt Gutschy. Die Ehepartner wünschten sich daher einen Liebesbeweis ohne Trauer. Da einige Mitglieder ihrer Tanzschule Standesbeamte sind, war das Konzept schnell geboren.

Die Zeremonien finden in den Nachmittagsstunden vor dem Ball statt. „Unser Jubiläumsfest wird dadurch etwas ganz Besonderes“, sagt die 52-Jährige. Bremer Standesbeamte führen die Erinnerungs-Trauungen durch. Für die Traurede sprechen sie vorher mit den Paaren über das Kennenlernen, sammeln dabei Informationen über das Zusammenleben und fragen nach Anekdoten aus der Ehe. In mit Blumen geschmückten Räumen werden die Trauungen vorgenommen. Jeweils 20 Gäste können das Ereignis miterleben. „Die Zeremonie dauert eine halbe Stunde. Maximal können an diesem Tag neun Eheversprechen erneuert werden“, sagt Gutschy. Eigene Gestaltungsideen seien willkommen. Das Aussprechen von gegenseitigen Gelöbnissen sei ebenso möglich wie das wiederholte Anstecken der Eheringe. Wer im Anschluss zu einem Büfett oder einem Sektempfang einladen möchte, hat die Möglichkeit, beides dazu zu buchen. „Anschließend können die Paare zusammen mit ihren Gästen das erneute Eheversprechen auf einem wunderschönen Ball feiern. Diese Möglichkeit gibt es sonst nicht“, erläutert die passionierte Tänzerin. Wer zuerst kommt, malt zu erst. Schüler und Mitglieder der Tanzschule, aber auch Außenstehende, können sich direkt in der Tanzschule Mosler anmelden, am besten mit einem Termin. „Wir möchten uns genügend Zeit nehmen“, erläutert Gutschy. Es gebe vorher zudem einen Hochzeitskurs für alle, die sich sicher über das Parket bewegen wollen.

Vor 30 Jahren machten Gutschy und Badenhop ihre Leidenschaft zum Beruf. In den 1970er-Jahren übernahm Gerhard Mosler die ehemalige Tanzschule Eichentopf, seit 1989 leiten die heutigen Inhaber die beliebte Tanzschmiede. Vor fünf Jahren verlegten sie den Sitz in die Bremer Überseestadt, Am Speicher XI, Hausnummer 11.

Ein Paartanzkreis der Tanzschule Mosler entstand komplett aus dem Singlebereich. „Diese Tänzer haben sich hier kennengelernt. Nicht alle heiraten, aber viele bleiben zusammen“, sagt die Tanzlehrerin. Zahlreiche Eheleute machten Kurse, um sich auf die Hochzeit oder Silberhochzeit vorzubereiten. Einige ihrer Tanzschüler hätten in den vergangenen zwölf Monaten geheiratet, viele wagten diesen Schritt noch in diesem Jahr. „Die wunderschönen Brautkleider tragen die Frauen in der Regel nur ein einziges Mal“, sagt Gutschy. Aus diesem Grund ermuntert sie alle ehemaligen Bräute, ihre Kleider zu entstauben und damit auf den Jubiläumsball zu kommen. „Da kann das Brautkleid noch einmal in einem festlichen Rahmen ausgeführt werden. Selbst wenn es nicht mehr passt, kann es ja passend gemacht werden“, erläutert Gutschy. Die Band Happy End und ein interessantes Showprogramm sorgen während des Jubiläumsfests für ausgelassene Stimmung. Vor dem Ball besteht die Möglichkeit, an einem kalt-warmen Büfett

teilzunehmen. Die Anmeldung dafür erfolgt ebenfalls in der Tanzschule.

Weitere Informationen zur Tanzschule Mosler sowie Details zum großen Geburtstagsball gibt es unter Telefon 0421 / 30 22 44 sowie im Internet unter www.tanzschule-mosler.de.