Beim Barrista-Seminar führt Röstmeister Christian Ritschel die Teilnehmer unter anderem in die Kunst der Kaffeezubereitung mithilfe einer Siebträgermaschine ein. (Janina Weinhold)

„Kaffee ist ein Naturprodukt, die Kaffeebauern investieren sehr viel Arbeit in die Bohnen“, erläutert er.

Die Traditionsrösterei aus der Hansestadt setzt auf Rohkaffee von kleinen Familienplantagen für hochwertige Erntequalität. Dort werden nur reife Kirschen von Hand geerntet. Dafür zahlt das Unternehmen den Kleinbauern einen über dem Weltmarkt liegenden Preis. Entsprechend kostet der im Holzhafen geröstete Spezialitätenkaffee auch etwas mehr als Kaffee im Supermarkt. Doch mit diesem möchte sich Ritschel gar nicht erst messen. „Große Mengen werden viel zu schnell erhitzt und Sekunden später mit Wasser gekühlt. So kann die Bohne nicht ihr volles Aroma entfalten“, erläutert er.

Die Firma Lloyd Caffee setzt auf ein aromaschonendes Röstverfahren. (Janina Weinhold)

Bei Lloyd Caffee läuft die Röstung anders. Wenn der Fachmann vor seiner Trommelröstmaschine steht, lässt er den Bohnen Zeit sich gleichmäßig zu erhitzen. Nach etwa 20 Minuten und dem zweiten Knacken der Bohne, dem sogenannten Crack, wird der Röstvorgang mit einem kalten Luftstrom im Kühlsieb unterbrochen. „Zwar dauert es länger, aber so können meine Bohnen ihr plantagentypisches Aroma entfalten“, sagt Ritschel. Mittlerweile kreiert er aus etwa 50 Tonnen Rohkaffee mehr als 40 Mischungen, sortenreine Röstkaffees, Café Crème und Espressi.

Die jüngste Kreation ist der Projektkaffee Tropical Mountain, benannt nach seiner Herkunftsplantage in Peru. Im vergangenen Sommer reiste Ritschel selbst in das Anbaugebiet östlich der Anden, wo die Kaffeepflanzen auf bewaldeter Fläche wachsen. Lediglich das Unterholz wird stückweise gerodet. Mit einem Teil des Verkaufserlöses soll ein weiterer Klassenraum für die dortige Dorfschule entstehen.

Sein Wissen über den Kaffeeanbau und die schonende Trommelröstung gibt Ritschel regelmäßig in Seminaren weiter. Der Einsteigerkurs dreht sich um den Weg von der Plantage in die Tasse. Die Teilnehmer bekommen zudem einen Einblick in die

Bremer Kaffeegeschichte sowie den Marmorsaal im historischen Kaffee-HAG-Gebäude. Beim Profi-Tasting lernen überzeugte Kaffeegenießer die Geheimnisse der Röst- und Geschmacksprofile kennen. Für Nutzer von Siebträgermaschinen hält Lloyd Caffee darüber hinaus eine

Barrista-Schulung an, inklusive der hohen Mischschaumkunst bereit.

Die Traditionsrösterei Lloyd

Caffee, Fabrikenufer 115, mit

ihrem angeschlossenem Cafébereich und einem Laden hat montags bis freitags von 8.30 bis

17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lloyd-caffee.de.