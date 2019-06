JOU FerienZeit (Bernd Otten)

Oben auf der Aussichtsplattform erlebt

man ein umwerfendes Panorama. Der Blick schweift über das Cuxland, von den Höhen der Wingst über die Elbe nach Brunsbüttel, bis zur Nordsee nach Cuxhaven sowie Otterndorf und ermöglicht einen Blick von oben auf die beliebtesten Ausflugsziele der Wingst: den Spielpark, den Zoo sowie das Hallen- und Freibad.

Im Zoo tummeln sich jede Menge Tiere aus heimischen und exotischen Wäldern, darunter Ozelots, Wölfe, Bären und Affen. Außerdem warten so einige direkte Mensch-Tier-Erlebnisse auf die Besucher. Denn das Außengehege der Krallenaffen und die Känguruwiese sind begehbar. Dann gibt es noch den Streichelzoo, in dem Alpakas, Ziegen und Ouessant­schafe gestreichelt und mit Pellets gefüttert werden können. Mit Schubkarren, Schaufeln und Besen ist es zudem möglich, zum Juniortierpfleger zu werden und sich selbst aktiv bei der Gehegereinigung einzubringen. Ziegen bürsten, Schafknödel wegmachen und ganz nah ran kommen. Diese Kind-Tier-Erlebnisse, die weitläufige Anlage sowie die beiden neuen Spielplätze zeichnen den Zoo in der Wingst aus und machen ihn zu einem unvergleichlichen und beliebten Ferienziel.

Im Spielpark Wingst gibt es auf mehr als 50 000 Quadratmetern zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkeiten. Mit Baumseilpfad und Niedrigseilgarten, vielen weitläufigen Spielanlagen, die zum Teil sogar integrativ sind, Grillplätzen sowie einem Restaurant ist der Spielpark stets ein tolles Ausflugsziel. Doch das Highlight war und ist die Sommerrodelbahn – übrigens die einzige an der Nordseeküste.

500 Meter durch eine ehemalige Sandgrube zu rodeln, verspricht reichlich Fahrspaß mit Kurven, starkem und weniger starkem Gefälle sowie der Macht, selbst zu bestimmen, wie schnell es runtergehen soll. Am Ende wartet der Schlepplift, der die Rodler wieder an den Startpunkt bringt, wo die meisten am liebsten gleich wieder losfahren möchten.

Direkt neben dem Spielpark gelegen geht es auch im Außenbereich des Hallen- und Freibades Wingst hoch hinaus und schnell runter – entweder in der 100 Meter langen Riesenrutsche oder beim Springen von der Sprunganlage. Aus einem, drei und fünf Metern Höhe tauchen Wasserratten dort ins kühle Nass ein. Dann noch fix die 50-Meter-Bahn durchschwimmen und schon sind sie bei den Wasser­spielgeräten angekommen. Für die Kleinen gibt es einen separaten Bereich mit Rutsche und geringerer Wassertiefe. Die auf der großzügigen Liegewiese verteilten Spielgeräte sowie das Volleyballfeld ergeben in Kombination mit dem Bistro und der Lounge die ideale Ergänzung zum Wasserspaß.