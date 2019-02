Auf rund 400 Quadratmetern Geschäftsfläche finden Kunden nicht nur erstklassige Weine, sondern auch weitere exquisite Spirituosen. (Ludwig von Kapff)

Eine beliebte Adresse für guten Wein ist das Weinlager von Ludwig von Kapff im Speicher I in der

Bremer Überseestadt. Seit 2006 schon führen Weinberater Klaus Peper und sein Team Kunden dort durch eine erstklassige Auswahl von mehr als 600 Weinen aus aller Welt, edlen Sekten, exquisiten Champagnern und hochwertigen Spirituosen.

Das weiträumige Geschäft mit den alten Holzdielen überzeugt mit rustikalem Charme und einem maritimen Ambiente. Insgesamt neun Weinlager mit Hausverkauf zählt der ursprünglich auf den Versand spezialisierte Händler heute: zwei in Bremen, eines in Bremerhaven und weitere in der Region. In der Überseestadt stöbern Kunden auf 400 Quadratmetern nicht nur nach hochwertigen Weinen in den Regalen, sondern dürfen ebenfalls nach Herzenslust probieren. Peper und sein Team stellen die aktuellen Angebote vor und laden regelmäßig zur Verkostung von Weinen aus aller Welt ein. Wer Gefallen an einem edlen Tropfen gefunden hat, kauft seinen Wein direkt vor Ort – „und zwar zu einem ausgezeichneten Preis- und Qualitätsverhältnis“, sagt Peper.

Seit 2006 setzt er im historischen Ambiente im Speicher I Weine in Szene. Bei den Kunden ist der Experte wegen seiner maßgeschneiderten Weinberatungen und den humorvollen Verkostungen sehr beliebt. „Ich liebe es, gute Gespräche mit interessanten Menschen zu führen“, sagt Peper. Interessante Besucher waren schon einige bei ihm, beispielsweise Mick Hucknall, der Sänger von Simply Red. Er betrat eines Tages das Weinlager, fragte nach einem Geheimtipp für einen deutschen Riesling und überraschte mit seinem ausgeprägten Weinwissen.

Tägliche Verkostungen

Wer seinen Lieblingswein gefunden hat, kann sich die Flaschen auch direkt nach Hause liefern lassen. (Ludwig von Kapff)

Auf die Frage, was denn einen guten Wein ausmache, erläutert er: „Der persönliche Geschmack entscheidet. Lassen Sie sich nichts anderes einreden.“ Kunden nutzen gern die Möglichkeit, sich von dem Weinexperten ein individuelles Probierpaket zusammenstellen zu lassen. Darüber hinaus gibt es täglich eine Vielzahl offener Weine zu verkosten. Wer ein Präsent sucht oder einfach nur eine gute Flasche Wein für den persönlichen Genuss, ist mit einem Besuch bei Peper gut beraten. Vom Geheimtipp bis zum hoch prämierten Spitzengewächs reicht die Auswahl.

„Wir unterhalten enge Beziehungen zu einigen der besten Weinerzeuger der Welt, denen es wichtig ist, ihre Weine in kompetente und vertrauenswürdige Hände zu geben“, sagt Peper. Wer seinen Lieblingswein gefunden hat, kann auch telefonisch oder über das Internet ordern. Damit alle Bestellungen pünktlich und sicher ankommen, werden sie für den Versand sicher verpackt und schnell ausgeliefert.

In dieser Woche empfiehlt Peper einen kräftigen Weißwein. „Jetzt wo die Tage wieder länger werden und die Sonne kräftiger scheint, macht es mir viel Freude einen kraftvollen Weißwein zu genießen“, sagt er. „Der Fetzer Wine Sundial Chardonnay etwa bringt Noten tropischer Früchte und Finesse ins Glas.“

Themenabende erleben

Der Weinversandhändler belieferte in diesem Jahr die Eiswette und das nachfolgende Schaffermahl. Zum 475. Mal trafen sich Kaufleute, Seemänner und Gäste aus der Politik jüngst zum ältesten Brudermahl der Welt. Als Begleiter des großen Festessens standen der 2014er Château Lespault-Martillac, ein samtiger Bordeaux der Extraklasse und der 2017er Rheingau Riesling von Robert Weil, filigran und belebend frisch, auf dem Tisch. Noch sind die dort servierten und begehrten Weinsorten in begrenzter Stückzahl erhältlich.

In regelmäßigen Abständen finden in den Lagern von Ludwig von Kapff Weinproben zu unterschiedlichen Themen statt. Die Teilnehmer erfahren dabei allerlei Interessantes über Rebsorten, Länder, Anbaugebiete, Winzer und Mythen ausgewählter Weine. „Nicht nur Weine können bei uns verkostet werden. Auch die Whisky-Proben mit dem Experten Olaf Jacobsen versprechen höchsten Genuss“, sagt Peper. Die Plätze für die Seminare seien jedoch begehrt und schnell ausgebucht. Wer sein Grundwissen über Wein auffrischen möchte, sollte sich schnell für das Seminar am 4. April, 19.30 bis 22 Uhr, anmelden, unter Telefon 0421/ 3 99 43 23 oder per E-Mail an speicher1@ludwig-von-kapff.de. Der Kostenbeitrag von 25 Euro kann vor Beginn des Seminars entrichtet werden. Darin gibt es unter anderem Antworten darauf, wie Wein hergestellt wird und welche Rebsorten und Weinarten es überhaupt gibt.

Vor rund fünf Jahren wählte die Fachzeitschrift Weinwirtschaft das Weinhandelshaus zum „Weinhändler des Jahres 2014“ in der Kategorie „Filialisierte Weinfacheinzelhändler“ aus. Die Wettbewerbe der Weinwirtschaft seien eine gute Tradition der Weinbranche in Deutschland. „Wein verkaufen, läuft nicht von selbst und lebt in ganz entscheidendem Maße von der Begeisterung Einzelner“, sagte damals Hermann Pilz, Chefredakteur der Weinwirtschaft.

Interessierte, die mehr über das Versand- und Weinlagerangebot von Ludwig von Kapff erfahren möchten, finden auf der Internetseite unter www.ludwig-von-kapff.de. weitere Informationen sowie Weinempfehlungen.