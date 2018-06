Von der Seestadt aus geht es zunächst in die Höhe auf kühle Gletscher in der Schweiz und anschließend nach Sardinien, wo die Besucher auf Insektengröße schrumpfen und Schlangen oder seltene Echsen bewundern können. Das Abenteuer führt sie durch die

heiße Wüste des Niger oder in die Flussland­schaften Kameruns. Dort gilt es – genug Mut vorausgesetzt –, eine Lagunenlandschaft auf einer Hängebrücke zu überqueren oder den tropischen Regenwald zu durchwandern.

Weiter geht es in das ewige Eis der Antarktis und an einen traumhaften Sandstrand in

Samoa, bevor in der Tiefsee die bunten Bewohner der Aquarien auf Bewunderer warten.

Aufwendig gestaltete Kulissen laden zum Staunen ein, eng angelehnt an die echten Schauplätze auf dem achten Längengrad, dazu gibt es jede Menge Exotisches zu riechen, ertasten und hören. In der Ausstellung erfahren die Gäste, wie der Alltag der Menschen in den verschiedenen Regionen der Erde aussieht – und wie er durch den Klimawandel beeinflusst wird.

Im Sommer erwartet die Besucher aber noch mehr bei verschiedenen Veranstaltungen rund um das Ferienprogramm. Besonders Abenteuerlustige können im Klimahaus übernachten, eine Taschenlampenführung unternehmen oder im Klimahaus-Kochclub von Juni bis November unter Anleitung eines Ernährungswissenschaftlers den Kochlöffel schwingen.

Im neuesten Ausstellungsbereich der Wissens- und Erlebniswelt kann jeder das Schicksal der Erde selbst in die Hand nehmen. Im World Future Lab – einem interaktiven Labor – gilt es, die Südseeinsel Tokelau vor dem steigenden Meeresspiegel zu bewahren oder neue Technologien für den Klimaschutz zu entwickeln. Kreativität, Strategie und Teamwork sind gefragt, denn hier nimmt jede getroffene Entscheidung globale Ausmaße an. Ob allein oder in der Gruppe, an dieser Spielstation stehen die Erde und das Klima im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt.

Das Klimahaus Bremerhaven ist als außerschulischer Lernort anerkannt und somit ein ideales Ausflugsziel für Kinder, Jugendliche und Familien – besonders zur Ferienzeit.