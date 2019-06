Langeoog-065.jpg (Detlef Heese www.hee.se und Detlef Heese, Detlef Heese)

Besonders beliebt, gerade bei den kleinen

Gästen, ist der Streifzug zur Seehundstation

in Norddeich. Dort können die Besucher dabei zusehen, wie die kleinen Meeressäuger gefüttert werden und sich bei einem spannenden Vortrag über das Leben der Seehunde informieren. Die frische Brise der Nordsee sorgt bei der Mini-Kreuzfahrt für perfektes Urlaubsfeeling. Gemeinsam stechen Klein und Groß in See, um die süßen Tiere auf den Seehundsbänken im wunderschönen Nationalpark

Wattenmeer zu bestaunen.

Auch die Reise auf die Nordseeinseln ist nicht nur bei abenteuerlustigen Schulkindern ein absoluter Höhepunkt in den Sommerferien. Die Ruhe und Gelassenheit der Inselwelt entführt auch die Erwachsenen aus dem Alltag und verspricht Entspannung pur. Die NordWestBahn bringt sie sicher und bequem Richtung Fähranleger und bietet an einigen Terminen außerdem spannende Exkursionen auf den Inseln an. Ob Borkum, Norderney,

Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge oder Helgoland – mit den Streifzügen der NordWestBahn kommen alle entspannt auf die Inseln und wieder zurück nach Hause.

Wer die Ferien zu einer besonderen Zeit werden lassen möchte, besucht einfach die Internetseite der Streifzüge und bucht direkt online. Alternativ stehen die Verkaufsstellen in Bremen (NordWestBahn-TicketService im Hauptbahnhof), Kirchweyhe (Reisecenter Kirchweyhe) sowie Oldenburg (VWG Info-

Center und VWG Servicebüro am Lappan) für weitere Infos sowie Ticketkäufe bereit.