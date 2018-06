Das Team von Yeti Sport & Reisen stellt die Boote bereit, gibt den Teilnehmern eine Einführung in das richtige Handling von Paddeln und Co und begleitet sie auf Wunsch den Fluss hin­unter. Die nötigen Transporte zu

den einzelnen Stationen übernimmt der

Veranstalter ebenfalls.

Startpunkt der rund viereinhalbstündigen Tour ist das Yeti Kanu Camp in Astrup: Große und kleine Abenteurer können von dort zu einer Entdeckerfahrt auf einem ruhig dahinfließenden Abschnitt der Hunte in See stechen. Während der Kanutour zum Wasserkraftwerk Oldenburg gibt es unter, auf, am und über dem Wasser vieles zu erkunden. Entlang der Strecke locken zahlreiche Naturschätze aus verschiedenen Perspektiven. Darüber hinaus sind Spaß und Action während der Fahrt garantiert.

Für sportliche, wasserfeste Familien und Gruppen dagegen sind die Abenteuerfahrten auf der Hunte genau das Richtige: Auf einer abwechslungsreichen Strecke mit mehreren kleinen Stromschnellen führt diese etwas erfahrenere Kanuten wahlweise von Huntlosen nach Astrup, von Wildeshausen zur Ölmühle oder von Dötlingen nach Huntlosen. Bei teilweise flott dahinströmendem Wasser muss das Boot exakt manövriert werden. Kleine und große Abenteuer sind dabei zum Greifen nah.