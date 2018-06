Unter dem Motto „BBQ, Music, Friends &

Charity“ erwartet die Besucher neben dem

spannenden Wettstreit am Sonntag ein

buntes Rahmen­programm. Dieses startet

mit Live­musik am Freitagabend und hat das gesamte Wochenende über für Groß und Klein einiges zu bieten.

Zahlreiche namhafte Aussteller aus der Grill­szene sowie lokale Händler laden ein, die aktuellen Trends im Bereich Grillen und BBQ live zu erleben. Darüber hinaus lockt ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Kleine regionale Anbieter, aber auch BBQ-Foodtrucks mit Wagyu-Burgern oder „der besten Wurst der Welt“ halten ihre Köstlichkeiten bereit.

Ein weiterer Höhepunkt ist der öffentliche Grillwettbewerb unter dem Titel „Steak by the Lake“ am Sonnabendnachmittag. Daran kann – im Gegensatz zu dem bereits ausgebuchten BBQ-Wettkampf am Sonntag – jeder teilnehmen, der einen Grill besitzt. Nach vorgegebenen Regeln gilt es für die Teilnehmer, ein Steak und Chicken Wings zuzubereiten, die einer Jury zur Bewertung übergeben werden. Es winken Geld- und Sachpreise.

Für Kinder zwischen 7 und 17 Jahren findet ebenfalls ein Grillwettbewerb, das sogenannte „Kids Q“, statt. Die kleinen Grillmeister kreieren ebenfalls unter Anleitung ein Gericht, das anschließend prämiert wird.

Wer nicht selbst grillen, aber dennoch gewinnen möchte, dreht am Glücksrad. Der Erlös kommt wohltätigen Zwecken in Geestland zugute. Auch dabei können sich die Teilnehmer auf attraktive Gewinne freuen.