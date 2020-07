Wise_Fools_© Valerie Thénard Béal.jpg (Valerie Thénard Béal)

Mit dabei sind Künstler, die inspirieren, überraschen, brillant unterhalten und mitten ins Herz treffen. Einige von ihnen standen bereits in der Show „Humorzone“ auf der Bühne, in deren Genuss das Bremer Publikum vor dem Lockdown nur wenige Tage kam. Begleitet werden sie von internationalen Kollegen – alle Meister ihres Fachs – die Varietékunst von ihrer schönsten Seite zeigen. Große und kleine Gäste erwartet Akrobatik auf Weltniveau und mitreißende Comedy. Kurzum: Das perfekte Programm, um den Alltag hinter sich zu lassen und einen Kurzurlaub im GOP zu erleben.

Ein Highlight für Familien ist das Ferienspecial „Kids für Nix“: In den Bremer Sommerferien, also vom 15. Juli bis 26. August, lädt das GOP je ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen in die Show „Vorhang auf“ ein. Auf Wunsch ist das Showerlebnis mit einem Drei-Gänge-Menü im Theatersaal kombinierbar. Für die kleinen Gäste gibt es ein spezielles Kindermenü. ­Gültig ist die Sommerferienaktion an allen Showtagen nach Verfügbarkeit.