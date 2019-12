Weihnachten steht vor der Tür und was wäre das Fest ohne einen geschmückten Tannenbaum? Ob groß oder klein gewachsen, die Auswahl ist vielfältig und letztlich entscheidet beim Kauf der individuelle Geschmack.

Wer in der Überseestadt lebt oder arbeitet, hat in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, in der Nähe einen passenden Weihnachtsbaum zu finden. Der Forsthof Prüser aus Hellwege hat vor dem Schuppen Eins einen kleinen Verkaufsstand aufgebaut, an dem es die viel nachgefragten Nordmanntannen, aber auch Blaufichten zu kaufen gibt. Die Bäume des mit dem landwirtschaftlichen Qualitätssiegel GLOBALG.A.P. zertifizierten Forsthofs werden laufend geschlagen, sodass an dem Stand stets frische Christbäume erhältlich sind. Zudem sind die Stämme bereits angespitzt. So können die Bäume zu Hause direkt in den Weihnachtsbaumständer gestellt und geschmückt werden.

Der Verkaufsstand in der Konsul-Smidt-Straße 26 hat täglich von 10 Uhr bis mindestens 17 Uhr geöffnet, an Heiligabend bis 12 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.forsthof-prueser.de.