Überseestadt

„Geht nicht“ gibt es bei Schilling Werbung nicht

Susanne Luerßen-Semken

„Wir machen alles aus einem Guss“, sagt Hardy Schilling. Der Inhaber von Schilling Werbung in der Bayernstraße 173 leitet die Firma in zweiter Generation. Der 1973 von seinem Vater gegründete Betrieb war zunächst lange im Bremer Viertel sowie am Rembertiring ansässig, bevor es das Unternehmen in die Bayernstraße zog, um dort in einem größeren Gebäude mehr Möglichkeiten zu erhalten.