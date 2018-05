Die Promenade am Europahafen lädt besonders bei sonnigem Wetter zum Spazierengehen und Kaffeesieren ein. (WFB / Jens Lehmkühler)

Das sei ein toller Mix, sagt Maren Benkenstein vom Überseestadt Marketingverein. „Auch unser Kulturangebot ist wunderbar vielfältig. Das große überregionale GOP und das kleine HafenRevueTheater ergänzen sich prima, wir haben Historie zum Anfassen im Hafenmuseum und das innovative Rätsel-abenteuer The Key. Für alle Geschmäcker und Ansprüche ist etwas dabei“, erläutert sie. Diese Gegensätze seien es, die das Quartier so spannend machten.

Neben kulinarischen Highlights wie dem Restaurant Jaya mit Spezialitäten aus Sri Lanka, der Feuerwache mit italienischer Küche oder dem syrischen

Al-Dar hat der Waller Ortsteil eine Reihe an außergewöhnlichen Freizeiteinrichtungen zu bieten, etwa den Hafenrummel mit Jahrmarktspielen aus den 1950er-Jahren oder den Schwarzlichthof mit Minigolf im Dunkeln. „Es gibt unheimlich viele kreative Leute hier, die die Überseestadt mit ihren Ideen und ihrem Engagement beleben“, sagt die Leiterin des Marketingvereins. Bummeln und Einkaufen könne man einzigartige, selbst gemachte Spirituosen bei Piekfeine Brände, Wäsche im Outlet von Schiesser, erlesene Weine bei Ludwig von Kapff sowie originelle Kücheneinrichtungen bei Indi Culina. „Zum Kaffeesieren ist das Lloyd

Caffee ein super Tipp“, sagt Benkenstein. Oder das Café

Hafenbrise am Europahafen. Ein dortiger Besuch ließe sich zudem mit einem Bummel durch die Oldtimergalerie im Schuppen Eins verbinden.

Erreichbar ist die Überseestadt mit der Straßenbahnlinie 3 oder mit dem Bus 20. Für alle, die aus Richtung Woltmershausen starten, bietet sich eine Überfahrt mit der Weserfähre ab Fähranleger Lankenauer Höft an. Von dort schippern die Gäste gemütlich zum Landmarktower, dem Wahrzeichen der Überseestadt, oder drehen eine Extrarunde bis zur Waterfront. „Am Lankenauer Höft hat auch kürzlich die

Golden City Hafenbar eröffnet, die leider ihren Stammplatz

am Hafenbecken vorübergehend aufgeben muss“, erläutert

Benkenstein und fügt hinzu, dass die Fahrtzeiten der Weserfähre am Wochenende dafür extra verlängert worden seien.

Weitere Informationen zu den Einzelhändlern, Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen gibt

es unter www.ueberseestadt-

bremen.de in der Rubrik Freizeit & Tourismus.