Nachfolgend gibt es eine kleine Auswahl an Adressen und Ideen.

Lloyd Caffee, Fabrikenufer 115

www.lloyd-caffee.de

Dort gibt es hocharomatische Kaffees aus handverlesenen Chargen, die behutsam geröstet wurden. Im Café gibt es außerdem Becher und Kaffeedosen mit nostalgischem Lloyd-Caffee-Logo, Zubehör für die Kaffeezubereitung, exklusive Gebäck- und Schokoladenspezialitäten, edlen Kakao sowie feine Spirituosen. Beliebt bei Kunden sind die Kaffee-Seminare von Röstmeister Christian Ritschel.

Piekfeine Brände, Distillery,

Tastillery & Shop, Hoerneckestraße 3

shop.br-piekfeinebraende.de

Die Experten haben Feingeistiges für den anspruchsvollen Genuss im Sortiment, das inzwischen in vielen guten Adressen der gehobenen Gastronomie in ganz Deutschland kredenzt wird. Birgitta Schulze van Loon verarbeitet Früchte wie Wildpfirsich, Schlehe und Birne ebenso wie Walnüsse, aber auch Ungewöhnliches wie Sellerie, Rote Bete und Spargel zu hochprozentigen Gaumenfreuden. Bestseller sind der Überseebrand sowie der First Hanseatic Single Malt Whisky. Genießer freuen sich über Führungen, Tastings und Workshops.

Bremer Lebkuchen Manufaktur,

Fabrikenufer 111

www.lebkuchen-bremen.de

In der gläsernen Manufaktur der Bremer Familie Manke & Coldewey entsteht delikates Gebäck aus feinsten Zutaten, das inzwischen mehrfach prämiert und seinen Preis absolut wert ist. Klassiker der Unternehmerfamilie sind Elisen- Lebkuchen, die ohne Mehl nur mit Mandeln und Nüssen gebacken werden und auch in glutenfreien Varianten zu haben sind. Tipp: Die Hanseaten-Elisen mit Schokoladenpfeffer und der Lebkuchen-

Sahnelikör, der in weihnachtliche Fläschchen gefüllt wird, schmecken sicher nicht nur den Beschenkten, sondern auch dem Geber.

Weinlager Ludwig von Kapff im

Speicher I, Konsul-Smidt-Straße 8H

www.ludwig-von-kapff.de

Das Bremer Weinhandelshaus blickt auf eine mehr als 300-jährige Geschichte. Das Weinlager hat mehr als 600 Weine, Schaumweine und Spirituosen aus aller Welt auf Lager. Kompetente Entscheidungshilfe gibt es von einem Team aus Weinexperten.

GOP-Theater Am Weser-Terminal 4

www.variete.de

Artistik und Komödien von internationalen Künstlern kommen hier auf die Bühne. Zurzeit läuft der Vorverkauf für die neue GOP-Show „Appartement“, die am 17. Januar Premiere feiert. Zu Weihnachten hat das Team attraktive Pakete geschnürt: Dafür lassen sich die Shows mit Sonntagsbrunch, Kaffeeklatsch oder einem abendlichem Menü kombinieren. GOP-Fans freuen sich bestimmt über ein Premieren-Abo.

Museumsshop des Hafenmuseum im Speicher XI

www.hafenmuseum-speicherelf.de

Torsten Baltrusch hat eine Menge Spaßmacher für Seebären und Landratten jeden Alters in seinem Shop. Dekorativ sind die sogenannten Kaffeesackkissen. Exklusiv ist der gesegelte Rum, der mit dem Ökofrachtsegler Avontuur unterwegs war.

Miet-Klassiker, Schuppen Eins, Konsul-Smidt-Straße 26

www.miet-klassiker.de

Joachim Korb verleiht im Schuppen Eins Fahrzeuge, bei denen Herzen von Oldiefans höher schlagen – vom klassischen Käfer-Cabrio bis zum Porsche 911 SC und der Heckflosse. Wer möchte, kann sich auch im Bentley und Buick durch die Gegend chauffieren lassen.

Bremer Bauteilbörse,

Getreidestraße 16/18

www.bauteilboerse-bremen.de

Die Bremer Bauteilbörse rettet Antikes und Kurioses aus alten Häusern zur wertschätzenden Weiterverwendung. Die Bestseller sind historische Innentüren, doch mit etwas Glück lassen sich auch weniger sperrige Geschenke finden: Zum Beispiel alte Straßenschilder, dekorative Kacheln, Wand- und Deckenleuchten.

Weitere Anregungen für kurzfristige

Geschenke gibt es im Internet unter www.ueberseestadt-bremen.de.