Man nimmt sich immer weniger Zeit für sich selbst, für ruhige Momente der Entspannung, eine ausgewogene Ernährung und für die Gesundheit. Eine gute Work-Life-Balance ist bei den meisten Menschen meilenweit entfernt. Gesundheitsprobleme, Schlafstörungen, Übergewicht,

Depressionen, Burn-out und andere Erkrankungen sind hingegen auf dem Vormarsch. „Viele Menschen wollen etwas dagegen tun, wissen aber nicht, wo sie ansetzen sollen“, sagt Gabriele Behrens. Mit ihrem Studio für Gesundheits-, Ernährungs- und Lebensberatung ist sie seit April am Überseetor 24 in der Überseestadt ansässig und bietet ihre Hilfe an.

Behrens arbeitet mit hochwertigen Nahrungsergänzungspräparaten des deutschen Herstellers Fit Line. Sie selbst hat mit diesen Produkten gute Erfahrungen gemacht. Am Freitag, 16. August, lädt sie ab 18 Uhr zum Informationsabend ein.

Das Studio befindet sich in einem Neubau am Überseetor, in Sichtweite des Schuppens Eins. Helle, freundliche Räume erwarten den Besucher – und die sympathische Art Behrens. Wie mit einer guten Freundin kann man mit ihr über

alles sprechen – nichts muss peinlich sein, selbst wenn es um das leidige Thema Übergewicht geht. „Ich habe selbst so Einiges mitgemacht und habe viel Verständnis“, sagt sie.

Hilfe aus Erfahrung

Behrens will das weitergeben, was sie bei ihrer Suche nach mehr Wohlbefinden und Lebensqualität erlebt hat. „Ich war fast 30 Jahre lang im Schichtdienst tätig. Das hinterließ Spuren in der Gesundheit. Irgendwann wollte und musste ich etwas tun“, erläutert sie. Nach diversen Versuchen mit verschiedenen Behandlungskonzepten entdeckte sie die Produkte sowie den Ernährungsplan des Anbieters Fit Line. „Am Anfang war ich skeptisch, ob die Wirkung tatsächlich so deutlich eintritt. Aber bereits nach kurzer Zeit war ich begeistert. Man spürt es einfach“, sagt sie. „Jetzt kann ich wieder gut schlafen, bin morgens richtig fit, gesundheitlich gestärkt und fühle mich allgemein wesentlich besser.“

Aus ihrer Begeisterung heraus beschloss sie, sich beruflich neu zu orientieren und ihr Know-how in Sachen Gesundheit und Ernährung auch anderen zugute kommen zu lassen. Im April eröffnete Behrens schließlich ihr Studio in der Überseestadt. Seitdem hat sie bereits einen treuen Kundenstamm gewonnen. „Vor allem sind es die

Damen, die etwas für ihr Wohlbefinden, ihre Schönheit und ihre Gesundheit tun wollen. Aber auch der eine oder andere Herr hat sich schon zu mir hergetraut“, sagt sie. Die Basis der Lebensumstellung bilden bei Behrens das Konzept und die gesundheitlichen sowie kosmetischen Produkte von Fit Line. „Der Hersteller mit Sitz in Speyer produziert ausschließlich in Deutschland und in höherer Qualität als Bio- oder Babynahrung“, erläutert Behrens. Die Nahrungsergänzungsmittel und Pflegeprodukte wirkten mit einem patentierten Nährstofftransportkonzept. „Die Nährstoffe werden besonders effektiv und zielgenau bis auf Zellebene dorthin transportiert, wo sie gebraucht werden. Der Körper ist optimal versorgt und kann mehr Sauerstoff aufnehmen. Das macht wach und frisch“, sagt sie.

Abnehmen ohne Hungern

Die Nahrungsergänzungsmittel nimmt man in Form schmackhafter Drinks morgens und abends zu sich. Ein Getränk versorgt dabei den Körper mit den Inhaltsstoffen von 1,5 Kilogramm Obst und Gemüse, sagt die Expertin. Wie bei einem Baukastensystem lassen sich ergänzend zu den Drinks zusätzlich die Pflegeprodukte für eine gesündere Haut nutzen.

Viele Kunden seien außerdem begeistert von dem Ernährungskonzept, mit dem sich das Gewicht ohne Hungern und Jojo-Effekt reduzieren ließe. „Man muss sich dabei vier Mal am Tag satt essen,

damit es tatsächlich funktioniert. Vor allem arbeitet dieses Konzept mit Zuckerentgiftung und der

Reduktion von Kohlenhydraten“, erläutert Behrens das Prinzip, das sie mit jedem ihren Kunden individuell bespricht.

Neben der persönlichen Beratung von Kunden nach Terminvereinbarung lädt sie zusätzlich jeden Monat zu einem Stammtisch ein. In gemütlicher Runde kommen dort ihre Kunden zum Austausch zusammen. Dort klären sie Fragen zum Fit-Line- Konzept und motivieren sich gegenseitig bei der Ernährungs- sowie Lebensumstellung. „Das sind immer richtig nette Runden und neue Interessenten sind herzlich willkommen. Sie

können sich ganz unverbindlich und natürlich kostenlos über mein Angebot informieren und die Erfahrungen der anderen Teilnehmer kennenlernen“, sagt Behrens. Der nächste Informationsabend findet am Freitag, 16. August, ab 18 Uhr statt.

Ob Gewichtsreduktion, allgemeine Kraftlosigkeit und Stressanfälligkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen oder andere gesundheitliche Anliegen – in einer freundlichen und vertrauensvollen Atmosphäre steht Behrens ihren Interessenten mit Rat und Tat zur Seite.

Infos zum Studio für Gesundheits-, Ernährungs- und Lebensberatung sowie zum Konzept erhalten Interessierte bei

Gabriele Behrens , Überseetor 24, unter Telefon 0177 / 250 22 53.