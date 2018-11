Aboubker Askourih setzt etwa auf Weine aus dem Libanon. (SUSANNE LUERSSEN-SEMKEN)

„Bis zum Ende des Jahres bereiten wir 70 Prozent unserer Gerichte glutenfrei zu“, sagt Aboubker ­Askourih, Chef des Restaurants ­Al-Dar in der Konsul-Smidt-Straße 26 in der Überseestadt.

Er ist stolz auf diese Entwicklung. Immer mehr Menschen kämpften mit Allergien. Da sei es selbstverständlich, in seinem Restaurant darauf Rücksicht zu nehmen. Eine gemeinsame Mahlzeit solle Mittelpunkt des Tages sein. „Dabei tauscht man sich aus, bleibt in Verbindung, schafft Nähe“, erläutert der 41-Jährige. Wenn jemand daran nicht teilnehmen kann, fehlt etwas, er fühlt sich womöglich ausgegrenzt. „Wir bringen alle Menschen an den Tisch“, sagt ­Askourih.

Weizenbulgur zum Beispiel ersetzt der überzeugte Werderfan durch ein Produkt aus Buchweizen, das er aus Italien bezieht und dort gemeinsam mit dem Hersteller entwickelt hat. Auch Vegetarier und Veganer finden etwas auf der Speisekarte. Für die Kleinen gibt es extra auf sie zugeschnittene Angebote, in denen man Pommes vergeblich sucht. „Die Kinder mögen unser Angebot, obwohl es gesund ist.“

Alles, was der Gast im Al-Dar verzehrt, sucht Askourih in den Herkunftsländern aus. Im Angebot sind unter anderem Weine, die er von befreundeten Winzern aus dem Libanon importiert. „Dieses Jahr erwarten wir einen tollen Weißwein“, sagt er. Zwischenhändler gibt es nicht, vielmehr prüft ­Askourih, der ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat, vor Ort selbst die Qualität. So kann er zudem gute Weinpreise an die Gäste weiterreichen. Das Fleisch stammt aus Neuseeland und besitzt eine hohe Güte – wie alle Produkte, die im Al-Dar auf den Teller kommen.

Im Libanon kauft ­Askourih auch seine Gewürze. „Um das Besondere zu finden, braucht man Zeit und einen guten Riecher“, sagt der Familienvater. Beim Aufspüren der exquisiten Gewürze unterstützt ihn dort eine befreundete Familie.

Im Al-Dar ist alles selbst gemacht. „Es gibt keine Gerichte, die wir halb fertig kaufen“, erläutert der gebürtige Marokkaner. Für den guten Geschmack wird das Fleisch mindestens zwei Tage lang mariniert. „Selbst Geschäftsleute verlassen uns mit einem Lächeln, trotz harter Verhandlungen.“ Das Restaurant solle auch noch in 20 Jahren existieren, dafür arbeite er. „Unser Sohn soll es irgendwann übernehmen, deshalb kommt nur Gutes aus der Küche. Damit die Gäste gern wiederkommen.“