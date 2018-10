Der ursprünglich aus der Neustadt stammende Fachbetrieb in der vierten Generation übernimmt vertrauensvoll die Pflege der letzten Ruhestätte. Durch eine ausführliche Beratung können auch außergewöhnliche Wünsche für eine Begräbnisstätte Gestalt annehmen. „Vorstellungen, die außerhalb der Norm liegen, müssen jedoch vorher von den Bremer Umweltbetrieben genehmigt werden“, erläutert Ehemann Norbert Arnold, Chef der Friedhofsgärtnerei Arnold. „Unsere Kunden haben selten eine genaue Vorstellung und durch den Verlust eines Angehörigen sind sie mit vielen Dingen beschäftigt.“ Deshalb versuche man mit viel Empathie, die Wünsche der Kunden zu ergründen und zu erfüllen.

Arnold vermittelt auch Verträge mit der Nordwestdeutschen Treuhandstelle. Diese organisiert die Grabpflege, falls der Kunde dort vorher entsprechend eingezahlt hat. Die Treuhandstelle verwaltet die Gelder, kontrolliert die Arbeit der Friedhofsgärtnerei und zahlt jährlich die Grabpflegekosten aus. „Auf Bestellung verschicken wir auch Sträuße und Gestecke in ganz Bremen“, sagt die Blumenhändlerin Arnold.

Neben dem Hauptsitz am Huckelrieder Friedhof betreibt die Gärtnerei auch Filialen in den Stadtteilen Buntentor, Woltermershausen, Rablinghausen, Arsten, Huchting, Stuhr und Moordeich. Seit Juli gehört die Betreuung der Gräber der Gärtnerei Becker am Osterholzer Friedhof ebenfalls zum Arnold’schen Betrieb.