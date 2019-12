Seit dem Jahr 2000 sind zahlreiche Bauprojekte umgesetzt worden. Prägend für das Bild der Überseestadt ist neben den alten Hafenanlagen auch das Kellogg-

Werk an der Südseite des Europahafens, das mit seinen großen Produktionshallen bereits von Weitem sichtbar ist. Nach der Einstellung des Werkbetriebs im November 2017 bestand die Möglichkeit, das Areal mit einzigartiger Lage zwischen Sportboothafen und Weser umzugestalten und damit das Bild der Überseestadt neu zu definieren.

Die Chance zum Kauf des 15 Hektar großen Kellogg-Grundstücks ergriff im April vergangenen Jahres der Bremer Windparkkonzern wpd, der mit seiner dafür gegründeten Schwestergesellschaft Überseeinsel die anschließende Projektentwicklung übernahm. Der erste städtebauliche Vertrag über das Kellogg-Areal als zukünftiges Quartier Überseeinsel wurde am 29. Mai 2018 von Dr. Klaus Meier, Vertreter der Investorengesellschaft Europa Überseeinsel, und der Stadtgemeinde Bremen unterzeichnet. Damit wurde bereits der grobe Fahrplan für die Entwicklung in den kommenden Jahren festgehalten. In einer städtebaulichen Vorstudie brachten zunächst mehrere Architektenbüros ihre Erfahrungen ein, sodass das Quartier auch von Kenntnissen in der

Hafenstadtentwicklung anderer Standorte profitiert. Von ursprünglich sechs Büros wurden drei für die weitere Vertiefung der Pläne ausgewählt: SMAQ aus Berlin prägt den Grundentwurf für das Areal. Die Kopenhagener Architekten von COBE, die auch die Pläne für das Kopfstück des Europahafens entwarfen, sollen für die Integration des ehemalige Kellogg- Silos in die Gesamtarchitektur der Überseeinsel sorgen. Aber auch ein Bremer Unternehmen, die Gruppe omp, wurde für die weitere Umsetzung ausgewählt. Mit dem Auftrag ist der Wunsch verknüpft, dass regionale Ortskenntnisse, etwa bei den Fragen, wie die Hansestädter wohnen wollen oder wie der Übergang zwischen Europahafen und Weser baulich gestaltet werden kann, in das Projekt einfließen.

Anbindung an die City

Geplant ist, mit der Überseeinsel eine direkte Anbindung an die Innenstadt herzustellen und Bremen von der Weserseite her eine unverwechselbare Stadtsilhouette zu verleihen. Der Übergang auf die Halbinsel soll als Verlängerung der Schlachte gestaltet werden. Auf insgesamt 2,1 Kilometern wird ein Zugang zum Weserufer hergestellt. Innerhalb des Areals sind unterschiedliche Quartiere geplant, die jeweils durch Grünanlagen voneinander abgegrenzt sind und durch variierende Bauformen einen individuellen Charakter erhalten. Die Überseeinsel als Gesamtkonzept soll dabei ein nachhaltiges Quartier mit Vorbildcharakter werden, in dem man gern lebt und arbeitet.

Damit dies gelingt, waren neben viel städtebaulicher Expertise auch die Bürger gefragt. Bei Mitmachwerkstätten, Diskussionen und Umfragen konnten sie ihre Ideen sowie Vorstellungen einbringen. Bereits bei der Auftaktwerkstatt im August vergangenen Jahres nahmen circa 300 Personen teil. Inzwischen haben sich rund 800 Bremer an dem Planungsprozess beteiligt.

Das Ergebnis der Rahmenplanung der Überseeinsel zeigt eine aktuelle Ausstellung im Hafenmuseum Speicher XI. Interessierte erhalten dort einen guten Überblick über die Bauvorhaben und können nachvollziehen, inwieweit die Rahmenplanung durch die Bürgerbeteiligung beeinflusst wurde. Diese ergab unter anderem, dass der Wunsch nach einer sozialen Infrastruktur mit dem Bau von Schulen, Kindertagesstätten und einem Ärztezentrum entsprochen wird. Der Schwerpunkt des Wohnbestands soll auf der Zielgruppe Familie liegen. Um die im städtebaulichen Vertrag festgeschriebene Quote von 25 Prozent im Bereich sozialer Wohnungsbau zu erfüllen, entstehen zudem bis zu 300 kleinere Wohneinheiten – beispielsweise für Studenten und Auszubildende.

Details zur Rahmenplanung der Überseeinsel erhalten Interessierte bis zum

2. Februar im Hafenmuseum Speicher XI. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hafenmuseum- speicherelf.de.