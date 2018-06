Mit Kanufahren, Rudern,

Surfen, Segeln und Tauchen hält etwa der

Grambker Sportparksee zusätzliche Angebote in Sachen Bewegung bereit. Aber auch beim Waller Feldmarksee sowie dem Unisee ist

Surfen und Tauchen erlaubt. Weitere schöne Ziele zum Schwimmen, Faulenzen und Wasserballspielen sind der Werdersee in der Neustadt, der Mahndorfer See sowie der kleine Achterdieksee in Oberneuland.

Becken mit kühlem und sauberem Wasser gibt es in den Freibädern der Hansestadt, die von der Bremer Bäder GmbH betrieben werden. Im Viertel lockt das Stadionbad am Weserstadion mit Sportbecken für Schwimmer und einem Naturbadebecken für Nichtschwimmer. Einen Kleinkinderbereich gibt es ebenso wie eine spaßige Turbo-Rutsche mit freiem Fall, Liegewiesen zum Sonnen, Picknicken und Spielen sowie kleine Sportplätze. Das Horner Bad hat ein großes „normales“ Schwimmbecken und eines mit salzhaltigem Wasser. Zudem sorgen ein Planschbereich für Kleine, Minigolf, Basket- und Volleyball sowie Tischtennis für Kurzweil. Für den kleinen Hunger lockt eine hauseigene Crêperie. Im Bremer Norden bietet das Freibad Blumenthal ebenfalls verschiedene Becken für Schwimmer, Nichtschwimmer und Babys. Rutschen und spritzige Wasserspiele machen den Besuch perfekt.

Bei unbeständigem Wetter ist ein Kombibad mit In- und Outdoorbereichen die optimale Wahl. Unerschrockene Schwimmer können sich nach draußen in die kühlen Fluten wagen, und wer schnell eine Gänsehaut bekommt, bleibt drinnen im Warmen. Diese Möglichkeit gibt es im Schlossparkbad in Sebaldsbrück sowie im Gröpelinger Westbad. Letzteres ist mit einem Schwimmerbecken, einem Erlebnisbecken mit Rutschen und Sprudeln, einem

Babyplanschbecken sowie einem Badegarten ausgestattet. Im Schlossparkbad warten ein 50 Meter großes Schwimmerbecken, ein Nichtschwimmerbecken, Babyecken sowie Rutschen, Sprungtürme, Ball- und Spielplätze auf die Badegäste.

Ein besonderes Badevergnügen verspricht das Allwetterbad in Osterholz-Scharmbeck, dessen Cabriodach sich öffnet, sobald die Temperaturen über 26 Grad steigen, und zugeht, wenn es zu kalt ist oder regnet. Dort locken insbesondere das große Schwimmerbecken mit acht langen Bahnen sowie Spaß- und

Massagebecken mit Strömungskanal und Sprudeln. Ein abgetrennter Kinderbereich und ein Kneipp-Becken zum erfrischenden Wassertreten sind ebenfalls vorhanden.

Das Verwell in Verden ist ein modernes Erlebnisbad, das auch an kühleren Ferientagen Schwimmspaß und Urlaubsfeeling garantiert. Neben dem Sport- und Sprudelbecken im Innenbereich gibt es eine großzügige Freibadlandschaft mit Erlebnisbecken, Wasserspaß, Schwimmerbecken, einen Zehn-Meter-Sprungturm und Bereich für die kleinsten Besucher.

Fans von turbulenter Bade-Action sind im

Rotenburger Ronolulu an der richtigen Adresse. Insgesamt hat das Spaßbad elf Schwimmbecken, Wasserkreisel und Strömungen, zwei Rutschen – die Breitrutsche für besonders

rasante Fahrten ist im Außenbereich –, einen Sprungturm und ein Wasserspielparadies. Erholung bietet der Wellness- und Spa-Bereich.

Die GraftTherme in Delmenhorst steht unter dem Motto Erlebnis, Entspannung und Sport. Sprudel und Fontänen, Strömungen sowie das Sprungbecken Deep Hole, eine Rutschröhre mit Lichteffekten und der abenteuerliche Teufelsbrunnen sorgen für kurzweiliges Badevergnügen. Außerdem gibt es ein Unterwasser-Fitness-Studio und eine breite Rutsche in bunten Farben. Das Besondere: durch das licht-durchlässige Foliendach und die Teilöffnung des Sonnendachs ist auch innen etwas Freibadatmosphäre gegeben.

Spa und Sauna für Faulenzer sowie ein großer

Erlebnis-, Schwimm- und Spaßbereich für

Actionsuchende – auch im OLantis Huntebad in Oldenburg kommt jeder auf seine Kosten.

Es gibt drei verschiedene Rutschen, ein Piratenschiff zum Klettern, Plansch- und Sportbecken. Wer sich nicht recht entscheiden kann, schwimmt durch einen Kanal nach draußen und wieder zurück. Besonders toll das Natur-Flussbad mit Strand und Erholungsinseln.