FerienZeit (Heide Park Resort)

Raus aus dem Alltag, rein in das Abenteuer: Das Heide Park Resort in Soltau bietet spannende Herausforderungen für die Familie.

Mit einer Übernachtung im dazugehörigen Abenteuerhotel oder Holiday Camp wird der Freizeitspaß zum Kurzurlaub.

Mit mehr als 40 Attraktionen und Shows bietet Nordeutschlands größter Freizeitpark außergewöhnliche Erlebnisse für jeden Geschmack. Ob Familie mit Kindern oder Actionfan: Je nach Alter und Interesse wählt jeder Gast sein individuelles Abenteuer. So werden Kids ab drei Jahren in der Themenwelt „Drachenzähmen – Die Insel“ zu Nachwuchs-Drachenbändigern. Parkbesucher ab vier Jahren fahren mit der Kinderachterbahn Indy Blitz durch den wilden Westen und kleine Fahrtalente ab sechs Jahren machen bei der Fahrschule Wüstenflitzer ihren ersten Führerschein. Achterbahnfans

holen sich bei einer Fahrt mit Deutschlands einzigem Wing Coaster Flug der Dämonen oder dem weltweit höchsten Gyro-Drop-Tower eine Portion Nervenkitzel ab. Auch Geisterjäger kommen auf ihre Kosten. „Ghostbusters 5D – Die ultimative Geisterjagd“ heißt Deutschlands erste interaktive Ghostbusters-Attraktion, in der furchtlose Teilnehmer ab sechs Jahren ein Abenteuer der fünften Dimension erleben. Neu in dieser Saison ist das Peppa Pig Land. Kinder im Vorschulalter gehen dort in Peppa Pigs Haus auf Entdeckertour oder fahren auf Dinos, Booten und kleinen Zügen durch die Themenwelt.

Wer nach einem Tag noch nicht genug hat, kann seinen Aufenthalt einfach verlängern: mit einer Übernachtung im direkt am Heide Park Resort gelegenen Abenteuer­hotel oder Holiday Camp. Im Hotel erwarten die Gäste liebevoll, unterschiedlich gestaltete Themen­zimmer für bis zu sechs Personen, ein orientalisches Spaßbad, eine Sauna, kulinarische

Genüsse und vieles mehr. Mit seinen 81 bunten und beheizbaren Holzhütten mit Platz für bis zu vier Personen bietet das Holiday Camp eine Auszeit vom Alltag in lockerer Surferat­mosphäre. Unter dem Motto „kultig knacken“ übernachten Retrofans zudem im weltweit ersten von VW lizenzierten Bulli-Camp in original umgebauten VW T2-Kleinbussen.