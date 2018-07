Kuschelig ist es im Innenraum des Vans. Statt harter Campingunterlagen gibt es bequeme Matratzen mit einem Lattenrost. (Lena Häfermann)

HafenTraum heißt das neue und einmalige Angebot in der Cuxhavener Straße, in der Nähe des Hafen­beckens.

„Indoor-Campingplätze sind eine super Möglichkeit, um auch bei Schietwetter oder sogar im Winter das Camping-Feeling zu erleben“, sagt Ulrich ­Möllmann, einer der Initiatoren. „Das Tolle an unserem HafenTraum ist außerdem, dass unsere Gäste nicht in gewöhnlichen Zelten schlafen, sondern auf gemütlichen Betten in trendigen Tinyhouses und Retro-Campingvans. Ein echtes Erlebnis.“

Der neu gestaltete Eingang zum HafenRevueTheater wird voraussichtlich auch zum HafenTraum führen. (Lena Häfermann)

Die Idee stammt von ­Möllmann und Claudia ­Geerken­, die im selben Gebäude bereits das Hafen­RevueTheater und den SchwarzLichtHof realisiert haben. Mit Letzterem haben sie die innovative Art des Minigolfspiels nach Bremen gebracht. Auch der Jahrmarkt ­HafenRummel, bundes- und europaweit einzigartig, steht unter der Leitung des Duos Geerken und Möllmann. Das Hostelcamp ­HafenTraum ist nun der neueste Clou der beiden.

Rustikales Ambiente

Für das Design lassen die Initiatoren ihrer Kreativität freien Lauf: Dieser bunt beklebte Bus repräsentiert Finnland. (Lena Häfermann)

Indoor-Camping ist bereits seit einiger Zeit ein Urlaubstrend in Deutschland – ideal besonders für Menschen, die sich weder Wind und Wetter noch Krabbeltierchen aussetzen wollen. Ähnliche Anlagen gibt es zum Beispiel im ­Hüttenpalast Berlin und im BaseCamp Bonn. In Berlin ist Geerken darauf aufmerksam geworden – in Bremen und im gesamten norddeutschen Raum entsteht mit dem HafenTraum nun wohl der erste seiner Art. Insgesamt zwölf Minihäuschen, Holzhütten und Old­timerwohnwagen, zum Beispiel das DDR-Modell Qek ­Junior, stehen zur Verfügung. Jede Unterbringung kennzeichnet sich durch Merkmale eines anderen Landes: Finnland, ­Italien, Peru.

Die Eröffnung ist für den Spätherbst geplant. Die Hallen in der ­Alten Stauerei werden in rustikalem Hafenambiente gestaltet – Anleger und Hafenlaterne inklusive. Zum Ausspannen gibt es liebevoll gestaltete Sitzecken und morgens zum Frühstück wird ein Körbchen voller Leckereien serviert.

„Das Hostelcamp ist nicht allein für Touristen, sondern auch für ­Bremer gedacht. Für sich selbst oder zur Unterbringung von Freunden und Verwandten“, sagt Möllmann. Eine Übernachtung mit dem gewissen Etwas sei das schließlich – mitten im Hafen und in der Überseestadt mit all den einzigartigen Restaurants und Kultureinrichtungen. Für die Zukunft seien auch Reise­pakete geplant, in denen Übernachtungen und Aktivitäten in Kombination angeboten werden.

Stauer waren früher für die Schiffsfracht zuständig, die nicht in Containern, sondern als Stückgut verschifft wurde. In der Alten Stauerei lagerten und reparierten sie ihre Gerätschaften, die sie dafür benötigten, etwa Seile und Karren. Mit dem Aufkommen der Containerschifffahrt verlor der Beruf zunehmend an Bedeutung.

Um die Nacht in der Überseestadt perfekt zu machen, bietet sich ein Spaziergang über das Hafengelände an, eine Runde Minigolf im SchwarzLichtHof oder der Besuch einer Aufführung im HafenRevue­Theater. Dessen Ensemble steht für spannende und humorvolle Geschichten rund um Hafen, Matrosen und Liebe. Auch ­Möllmann betritt dort manchmal die Bühne oder führt Regie – wenn er die Zeit dafür findet. Bühnenraum und Spelunkenbar sind nostalgisch im Stil der 1950er-Jahre eingerichtet, sodass man sich direkt in alte Zeiten versetzt fühlt. Die Tickets sind einzeln oder mit Hafen­dinner in der Kajüte erhältlich.

Maritime Einrichtung

Wem nicht nach Sitzen und Zuschauen, sondern nach Bewegung zumute ist, vertreibt sich die Zeit mit ein wenig Golf. Der SchwarzLichtHof ist seit der Gründung ein Renner – in Bremen und über die Landesgrenzen hinaus. Das Freizeitvergnügen ist eine Herausforderung. Die Hallen sind abgedunkelt, nur Bälle, Schläger, Bahnen sowie die maritime Einrichtung mit Fischernetzen, Paletten und Co. leuchten fluoreszierend. Statt schnöder und bekannter Bahnen sind die Anlagen kreativ gestaltet. So muss beispielsweise eine Fracht mit dem Schläger auf das Schiff verladen werden. Wer im SchwarzLichtHof spielen möchte, sollte unbedingt reservieren, da die Bahnen stets gut besucht sind.

Auch andere Freizeiteinrichtungen befinden sich in der Nähe: zum Beispiel die BB-Kartbahn; das ­Hafenmuseum Speicher XI mit ­Bremer Hafen­geschichte, der Schuppen Eins oder das BLG-­Forum mit wechselnden Veranstaltungen. Für das leibliche Wohl ­sorgen das legendäre Hafencasino mit deftiger Seefahrer- und Hausmannskost, das El ­Mundo und das Al Dar am Europahafen, das ­Restaurant Port im ­Speicher XI sowie die Feuerwache am Holz­hafen – sensationelle Ausblicke stets inklusive.