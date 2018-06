Auf See gibt es für kleine und große Weltenbummler viel zu erkunden, zum Beispiel das Zwischendeck des Segelschiffs

„Bremen“. Der Wind heult in den Wanten,

eine Laterne sorgt für schummriges Licht. Bis schließlich Amerika erreicht ist. Doch nur wer den Einwanderungstest auf „Ellis Island“ besteht, darf weiter nach New York reisen. Dort

erfahren die Museumsgäste, welches Leben „ihr“ realer Emigrant in den USA geführt hat. Als Zimmermädchen? Als königlicher Hofschneider? Wer weiß . . .

Anschließend versetzt der barrierefreie Rundgang die Besucher des preisgekrönten

Erlebnismuseums in das Jahr 1973. In einer

Ladenpassage der Bundesrepublik folgen sie

den realen Spuren derjenigen, die in den vergangenen 300 Jahren einwanderten: über

Hugenotten, Saison- und „Gastarbeiter“ bis hin zu (Bürger-)Kriegsflüchtlingen. Im Museums­kino gewähren Kurzfilme bewegende Einblicke in die Lebenswege von Auswanderern, Einwanderern und ihren Nachfahren. In der Familien­recherche können die Museumsgäste in zwei internationalen Datenbanken nach eigenen ausgewanderten Vorfahren suchen.

In den Sommerferien lernen Jungen und Mädchen spielerisch das Museum kennen: Im Rahmen der dienstäglichen Führung „Kleine Auswanderer“ ertasten Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren auf ihrer Reise in die Neue Welt Proviant und erraten Medikamente aus der Bordapotheke. Neun- bis Zwölfjährige erfahren immer donnerstags auf der „Entdeckertour“, warum viele Menschen in ein fernes Land zogen. Beim Knoten von Seilen stellen sie ihr Geschick dann selbst unter Beweis. Bei den Familienführungen heißt es mittwochs und freitags „(Groß-)Eltern und Kinder an Bord!“: Gemeinsam reisen Jung und Alt nach Übersee. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr.

Zudem gibt es außerhalb der Ferienzeiten regelmäßig klassische und thematische sowie

Führungen für Familien und Senioren. Sonderausstellungen, Vorträge und Lesungen runden das Programm ab.