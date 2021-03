Ein riesiges Plakat weist aktuell an der B 75 auf die Bremer Specht Gruppe hin. (Specht Gruppe)

Der Doggenmischling gehört Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der 1988 gegründeten Specht Gruppe, die auf die Entwicklung von Senioren- und Gesundheitsimmobilien in ganz Deutschland spezialisiert ist. Allein in Bremen und Niedersachsen hat sie bereits mehr als 600 Wohnungen für Senioren und betreutes Wohnen realisiert.

„Bei unseren Pflegeimmobilien handelt es sich um Sorglos-Immobilien“, erläutert Specht, Bremer Unternehmer des Jahres 2010. Durch die Aufteilung der Pflegeeinrichtungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erwirbt der Käufer eine grundbuchlich eingetragene Immobilie, finanzielle Aufwendungen für Reparaturen fallen aber nicht an. Wie der Mieterkontakt und -wechsel, liegen auch diese in der Hand der

Betreibergesellschaft, die die Pflegeimmobilie für 20 Jahre fest anmietet. Sie trägt alle Kosten für Heizung, Wasser, Strom, laufende Abgaben, Schönheitsreparaturen und Instandhaltung. Der Eigentümer erhält jeden Monat seine Miete – auch wenn das Zimmer leer steht. „Eine zukunftssichere Anlage, die zurzeit bis zu vier Prozent Ertrag verspricht“, sagt der Chef der Specht Gruppe, die zusammen mit drei weiteren Bremer Firmen zudem das St.-Jürgen-Quartier im neuen Hulsbergviertel entwickelt.

Ab 2025 sollen dort Bremer jeden Alters aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten ein neues Zuhause finden. Bei 30 Prozent der Wohnungen handelt es sich um geförderten Wohnbau. Der campusartige Flair des Geländes mit dem alten Baumbestand wird bewahrt und bildet im dicht besiedelten Stadtteil einen grünen Rückzugsort für alle Bewohner. Auch an soziale Einrichtungen ist gedacht. So entsteht etwa in einem der vier Gebäude eine Kita.

Ein weiteres Projekt ist in der Neustadt angesiedelt: Auf dem vier Hektar großen Grundstück der

Silberwarenmanufaktur Koch & Bergfeld wird zurzeit ein neues Wohnquartier mit Seniorenresidenz, Kita und rund 200 Wohnungen realisiert, von denen ebenfalls ein Teil öffentlich gefördert wird. Die prachtvollen, historischen Torhäuser und das Hauptfabrikgebäude bleiben erhalten und verwandeln sich nach und nach in ein lebendiges Wohnviertel für alle Generationen.

Die Specht Gruppe, selbst am Europahafen in der Überseestadt ansässig, gestaltet dort gemeinsam mit einem erfahrenen Immobilienpartner einen Teil der Überseeinsel mit: das Gelände der Rickmers Reismühle, das an die ehemaligen Flächen von Kelloggs und Reimer Logistics grenzt. Rund 32.000 Quadratmeter ist das Areal an der Spitze der Landzunge groß und verfügt über mehr als 400 Meter Wasserfront. „Diese Fläche gehört zu den schönsten an der Weser“, sagt Specht. „Die Überseeinsel wandelt sich von einem Gewerbe- in ein

attraktives Wohngebiet.“