Und so heiß, dass man es vor der Spielkonsole und dem Streamingdienst am Computer gar nicht aushält, sondern unbedingt nach draußen will – zum Baden und Toben.

Ferien sind schließlich die Zeit für gemeinsame Unternehmungen und Erlebnisse. Die kann man in Ungarn am Plattensee

haben oder auf Hiddensee an der Ostsee, man kann sie in Florida haben oder in Flensburg. Aber auch Bremen und das Umland haben einiges zu bieten. Landesbetriebssportverband und Kreissportbund stellen seit Langem Angebote für Kinder zusammen, die es in sich haben. Es gibt Sommercamps für Kinder – oder das Leben mit „wilden“ Tieren auf den Kinder- und Jugendfarmen. So wild, wie Kaninchen, Ziegen und Hühner eben sind.

Es gibt Sportliches, Spannendes sowie Kreatives – und selbst Regen ist kein schlechtes Wetter, wenn man ins Museum, ins Planetarium oder die Kunsthalle geht.

Das Ferienprogramm des WESER-KURIER jedenfalls gibt Ihnen, liebe Mütter und

Väter, und Euch, liebe Kinder, viele Anregungen und Tipps. Die Zeitung hat zusammengetragen, was sich in Bremen und umzu anbietet für einen kleinen Ausflug oder ein besonderes Erlebnis. Einen Terminkalender für jeden Ferientag finden Sie in der Mitte, und auch die Angebote der Freizeiteinrichtungen verstecken sich nicht: Heide Park, Schwarzlichthof, Hafenrummel,

Hafen Revue Theater, das Klima- und das Auswandererhaus sowie der Zoo am Meer.

Ich würde mich freuen, wenn Sie die freie Zeit für Unternehmungen mit der Familie nutzen. Gemeinsame Erlebnisse steigern die Lebensfreude und stärken die Beziehung.

Herzlichst

Ihre und Eure

Anja Stahmann

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport