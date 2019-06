Bildunterschrift (FR)

Nur nachts sollte es regnen, der Sommer 2018 war einfach zu trocken.

Ferien wollen gestaltet werden, sonst ist die Zeit schneller vorbei als man glaubt.

Ferien sind Wochen für Familie und Freunde, für gemeinsame Unternehmungen und Erlebnisse. Und sie sind Zeit, den Stress hinter sich zu lassen. Dazu muss man nicht verreisen, manchmal ist es sogar schöner, hier zu bleiben. Bremen und das Umland haben in den Ferien einiges zu bieten. Das Bremer Sommerferienprogramm stellt seit vielen Jahren attraktive Angebote für Kinder bereit, die immer wieder gut nachgefragt sind. Es gibt Sommercamps und Events

der Kinder- und Jugendfarmen mit Esel, Hund, Katze und Hahn. Und natürlich mit der B-Mannschaft der Bremer Stadtmusikanten: Ziege, Kaninchen, Spatz und Regenwurm.

Das Ferienprogramm des WESER-KURIER gibt Ihnen, liebe Mütter und Väter, und Euch, liebe Kinder, viele Anregungen und Tipps. Die Zeitung hat zusammengetragen, was sich in Bremen und umzu anbietet

für einen kleinen Ausflug oder ein besonderes Erlebnis. Einen Terminkalender für

jeden Ferientag finden Sie in der Mitte,

und auch die Angebote der Freizeiteinrichtungen verstecken sich nicht: Heide Park Resort, Schwarzlichthof, Hafenrummel, Hafen­RevueTheater, das GOP Variéte-

Theater, die Waterfront Bremen, die Botanika und viele mehr. Es gibt einen Überblick über Badegelegenheiten in und um Bremen, und redaktionelle Texte, die Angebote für Action­fans und angehende Schauspieler vorstellt.

Ich würde mich freuen, wenn es Ihnen gelingt, die freie Zeit für Unternehmungen mit der Familie und Freunden zu nutzen. Gemeinsame Erlebnisse stärken die Beziehung und bringen Farbe ins Leben. So können die Ferien zu Hause die schönste Zeit des Jahres werden.

Herzlichst

Ihre und Eure

Anja Stahmann

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen,

Integration und Sport