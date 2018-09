Wer schon bei der Organisation an seine jüngsten Gäste denkt, ermöglicht allen Generationen einen entspannten und schönen Abend.

Wichtige Aufgaben verteilen

Insbesondere, wenn es um die Kids aus der eigenen Familie geht, sollte man sich vor Augen halten: Die Kleinen sind mächtig stolz, wenn sie am Hochzeitstag helfen dürfen. Es gibt einige Klassiker unter den Aufgaben, die ihnen aufgetragen werden können. So können sie beispielsweise das Ringkissen tragen oder die Schleppe der Braut festhalten. Ebenfalls beliebt ist die Position der Blumenkinder. Beim Auszug nach der Trauung gehen sie vor dem Brautpaar her und streuen herrlich schöne Blüten auf den Weg. Und auf der Party? Einwegkameras an die Kids verteilen, sie zu Hochzeitsreportern erklären und lustige Schnappschüsse machen lassen. Wer die Minifotografen besonders animieren möchte, gibt ihnen ein paar Motive vor: Das Brautpaar an ihrem Tisch, die eigenen Eltern beim Tanzen oder die anderen Kinder beim Toben.

Kleine Präsente

Geschenke lassen Kinderherzen höher schlagen. Eine Überraschungstüte für jeden kleinen Gast mit Malbüchern, Stiften, Stickern und vielleicht sogar kleinen Spielzeugen ist leicht zusammengestellt und beschäftigt die Kleinen. Ausmalbilder mit passenden Hochzeitsmotiven gibt es beispielsweise in Bücherform zu kaufen – meist inklusive kleiner kindgerechter Rätsel. Man kann sie aber auch auf diversen Webseiten einzeln herunterladen. Wichtig ist, den Kindern zum Ausmalen Buntstifte bereitzulegen. Mit Filzmalern könnten sie nämlich nicht nur die Tischdecke einsauen, sondern auch das Outfit der Eltern und der anderen Gäste.

Der klassische Kindertisch

Gleich und gleich gesellt sich gern. Ein Kindertisch, an dem die kleinen Partybesucher gemeinsam essen und ungestört miteinander spielen können, lohnt sich bei mehreren Kids über fünf Jahren. Eindecken kann man ihn mit kinderfreundlichem Geschirr. Auch die Deko kann hier besonders knallig und bunt ausfallen.

Allerdings sollte man den Nachwuchs gut einschätzen können: Viele Mädchen und Jungen sind – vor allem zu Anfang – etwas schüchtern und möchten lieber neben den Eltern sitzen. Es hängt also sehr vom Temperament der Kids ab. Eine Alternative zum klassischen Kindertisch ist ein eigens eingerichteter Basteltisch mit einigen Grundutensilien wie beispielsweise Papier, Stiften, Scheren und fertigen Bastelbögen, an dem der Nachwuchs irgendwann im Laufe der Party Platz nehmen könnte.

Action mit Seifenblasen

Ganz egal, ob im Geschenke-Kit oder auf dem Kindertisch platziert: Seifenblasen sind der Renner auf Hochzeiten. Direkt im Anschluss an die Trauung, wenn die Erwachsenen Schlange stehen zum Gratulieren, auf das Brautpaar in der Partylocation warten oder einfach zwischendurch – die Kinder sind fasziniert von den Blasen, die sich in schillernden Farben durch die Luft bewegen und können sich unter anderem darin messen, wer es schafft, die Größte zu zaubern. Für besonders viel Action sorgen Seifenblasenpistolen, die gleichzeitig zum gemeinsamen Spielen animieren.

Unterhaltungsprogramm

Animation speziell für Kinder in einer ruhigeren Ecke des Raumes beziehungsweise Saals oder sogar in einem separaten Zimmer ist das i-Tüpfelchen einer kindgerechten Hochzeit und empfehlenswert bei einer größeren Anzahl von kleinen Gästen. Schminken, Luftballons aufblasen, ein kleines Theater, riesige Seifenblasen, Geschenke für das Brautpaar basteln – bei den Beschäftigungen ist erlaubt, was gefällt und was ins eigene Budget passt. Ideal ist, wenn dafür eine professionelle Betreuungsperson engagiert wird. Die Eltern werden ­sicherlich dankbar sein!