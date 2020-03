Die Bremer Stadtmusikanten weißen auf „Social Distancing“ im Kampf gegen die Infektionsgefahr hin. (Sina Schuldt, dpa)

Damit folgen die Helfer dem Aufruf von Medizinern, Behörden und Verbänden, nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen im Blick zu haben.

So kooperieren etwa Mitarbeiter des WESER-KURIER mit der Freiwilligen-Agentur Bremen und intensivieren auf diesem Weg die Nachbarschaftshilfe. In Facebookgruppen wie „Coronahilfe Freie Hansestadt Bremen“, die binnen einer Woche auf mehr als 1800 Mitglieder kommt, und ähnlichen Zusammenschlüssen in den sozialen Netzwerken bieten ebenfalls zahlreiche Privatpersonen ihre Unterstützung bei Einkäufen und anderen Erledigungen an. Schließlich habe man gerade viel Zeit, schreiben einige Nutzer, die aufgrund der Beschränkungen nicht ihrer regulären Arbeit nachgehen können. Gleichzeitig werden über diesen Weg Informationen zum aktuellen Sachstand ausgetauscht.

Nur wenige Menschen sind in diesen Tagen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus unterwegs. (Sina Schuldt, dpa)

Sport über Video

Darüber hinaus können sich die Bürger an 17 Dienstleistungszentren im Stadtgebiet wenden, die mit ihren Ehrenamtlichen die Nachbarschaftshilfe koordinieren.

Geschäfte, die ihre Türen derzeit nicht öffnen dürfen, verweisen vermehrt auf ihr Onlineangebot oder initiieren Lieferdienste, damit niemand auf Freizeitvergnügen und Zeitvertreibe wie Bücher verzichten muss. Per Telefon oder E-Mail sind die Geschäftsleute für ihre Kunden erreichbar und nehmen deren Bestellungen entgegen. Die Ware werde dann bis vor die Haustür geliefert – in vielen Fällen sogar portofrei.

Auch die Sportvereine, Fitnessstudios und Co. reagieren auf die speziellen Umstände: Viele haben in den vergangenen Tagen die ersten Onlinekurse ins Netz gestellt und verwandeln das Wohnzimmer so zum Sportraum und bieten einen angenehmen Zeitvertreib.

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Bremen gelten laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte „bis auf Weiteres“. Nach den Osterfeiertagen solle geprüft werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind oder ob erste Verbote aufgehoben werden können.

Aktuelle Informationen zur Lage in

Bremen gibt es im Internet unter

www.bremen.de oder bei der Info-

hotline unter Telefon 0421/115.