Freibad Blumenthal (c) Bremer Bäder GmbH.jpg (Volker Beinhorn und Bremer Bäder Gmbh, Bremer Bäder Gmbh)

Vor Ort gibt es keinen Verkauf mehr. Der

Grund ist die Corona-Prävention, die wie in

allen Sport- und Freizeiteinrichtungen auch im Schwimmbad wichtig ist. Damit nicht zu viele Gäste auf einmal im Bad sind, können diese für bestimmte Zeitfenster buchen. Eintrittskarten sind im Bremer-Bäder-Shop bei Karstadt Sports in der Innenstadt, im Freizeitbad ­Vegesack oder im Internet erhältlich. ­Auf ­

www.bremer-baeder.de gibt es einen Link

zum Online-Ticketshop.

Im Bad gelten einige einfache Regeln für den Gesundheitsschutz. So sollten die Gäste stets eineinhalb Meter Abstand zueinander halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie nicht gerade im Becken oder auf dem Weg dorthin sind. Manche Aktionsflächen für Freizeitsport sowie die Duschen und Umkleiden im Innenbereich sind gesperrt. Die Duschen im Außenbereich dagegen sind geöffnet. Die WC-Anlagen dürfen gleichzeitig nur von ein bis zwei Personen betreten werden.

Wer in diesem Sommer in der Hansestadt eine Runde unter freiem Himmel planschen möchte, hat die Qual der Wahl. Im Stadionbad ­neben dem Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße 13, vermischen sich Stadtflair, Weserluft und Sport. Die Gäste erwartet unter anderem ein 50-Meter-Schwimmerbecken, ein Becken für Kleinkinder sowie ein gastronomisches Angebot. Ein Höhepunkt ist die Sprunganlage, bei der sich Wagemutige aus bis zu zehn Metern in das nasse Element stürzen können.

Das Freibad Blumenthal, Am Freibad 5, bietet ebenfalls erfrischendes Sommervergnügen.Den Badegästen stehen unter anderem ein Schwimmer- und Springerbecken mit 50-

Meter-Bahnen, ein Nichtschwimmer- und

Kinderplanschbecken, eine Sprunganlage

sowie ein Kiosk zur Verfügung.

Im Freibadbereich des Westbades, Waller Heerstraße 293a, tummeln sich im Sommer Bremer aus den verschiedenen Stadtteilen. Dabei können sie beispielsweise ein 25-Meter-Schwimmerbecken, ein Erlebnisbecken mit Breitwasserrutsche sowie einen Eltern-Kind-Bereich nutzen. Stärkungen gibt es im hauseigenen Gastronomiebetrieb.

Weit über den Stadtteil Sebaldsbrück hinaus ist der Freibadbereich des Schloßparkbads

bekannt. Die Anlage in der Schlosspark­straße 52 ist ein Badeparadies für Jung und Alt mit weitläufiger Liegewiese, Gastronomie, zahlreichen Spielmöglichkeiten an Land, einem Sprungturm, 50-Meter-Schwimmerbecken

sowie Nichtschwimmer- und Babybecken.