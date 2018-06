Bei dem VBN-­TagesTicket ist der Grundpreis abhängig von der gewählten Verbindung. Jeder weitere Mitreisende zahlt 2,60 Euro Aufschlag pro Person – bei maximal vier Mitfahrern. Bis zu drei Kinder unter 15 Jahren fahren generell kostenlos mit. Das VBN-

TagesTicket ist übertragbar und ganztägig – bis 3 Uhr des Folgetags – gültig. Wer lieber allein unterwegs ist, dem empfiehlt sich das

EinzelTicket. Beide Fahrkarten lassen sich an den Automaten an den Bahnhöfen oder beim Busfahrer der Busunternehmen der Region kaufen. Sie sind neben der Bahnfahrt auch

zur Anschlussfahrt innerhalb Bremens in den Bahnen und Bussen der BSAG gültig.

Wer im VBN mit Bus und Bahn fahren möchte, muss sich grundsätzlich vor beziehungsweise bei Fahrtantritt einen gültigen Fahrschein besorgen. Doch nicht immer und überall sind Verkaufsstellen oder Ticketautomaten vorhanden oder ist das passende Kleingeld zur Hand. Hier bietet das Smartphone eine schnelle und mobile Alternative: Für alle Busse, Straßenbahnen und Züge im VBN kann damit das

HandyTicket erworben werden. Basis ist die FahrPlaner-App mit HandyTicket-Funktion. Die App bietet eine komfortable Fahrplanauskunft von Haus zu Haus, bei der für Züge, Straßenbahnen und einige Busunternehmen Informationen zur Pünktlichkeit mitgeliefert werden. Darüber hinaus ermittelt sie den jeweiligen Ticketpreis für die Verbindung und bietet auch die Möglichkeit, das dazugehörige Ticket ­direkt zu kaufen. Hierfür muss sich der Nutzer die App kostenlos im Apple App Store oder bei ­Google Play herunterladen und sich beim VBN einmalig als Kunde registrieren.