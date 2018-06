Der sportliche Anspruch des rund zweistündigen Funsports sollte hierbei nicht unterschätzt werden, denn die Anlage hat es in sich.

Für den Hafenrummel auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind Bewegung, Schnelligkeit und Geschicklichkeit ebenfalls beste Voraussetzungen. Im Keller der alten Staplerhalle am Speicher XI lockt ein Parcours mit

elf Aufgaben. Zurückversetzt in die Zeit der 1950er-Jahre, wetteifern die Teilnehmer an den Stationen in Form von historischen Jahrmarktspielen um die beste Punktzahl.

Für den Ausklang dieses turbulenten Ferienausflugs in die Überseestadt bietet sich ein Theaterbesuch an. Schlager, Beziehungskomödien sowie Geschichten über Lust und Leid bieten die wechselnden Ensembles und Stars im HafenRevueTheater, Cuxhavener Straße 7. Im Sommer gibt es im Innenhof des im Untergeschoss befindlichen Schwarzlichthofs

Kaffee-&-Konzert-Open-Air-Veranstaltungen. In der aktuellen Spielzeit kommen die Gäste

in den Genuss bekannter Musicalmelodien. Von der Sommerterrasse des Theaters geht es während des kurzweiligen Nachmittags somit unmittelbar in die Welt von Bernstein, Gershwin und Webber.

Für die Leser der FerienZeit gibt es eine Überraschung: Wer bis Donnerstag, 28. Juni, unter dem Stichwort „Kartenverlosung“ eine E-Mail an info@schwarzlichthof.de schickt, hat die Chance auf je fünf Eintrittskarten der drei vorgestellten Häuser beziehungsweise Events. Die ersten eingehenden E-Mails bekommen Karten für den Schwarzlichthof, die fünften bis zehnten Einsendungen für den Hafenrummel und die folgenden fünf Einsendungen gewinnen Karten für eine Kaffee-&-Konzert-Veranstaltung. Die Gewinner werden benachrichtigt.