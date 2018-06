Beim Besuch der Werkstatt mutet es zunächst ein wenig seltsam an, dass zuerst gedruckt und im Anschluss gefärbt wird. Diese Kunst

ist bereits einige Jahrhunderte alt und trägt den Namen Reservedruck. Da die Rezepturen für die Druckmasse nach wie vor geheim sind und man beim Indigofärben im wahrsten Sinne des Wortes sein „blaues Wunder“ erlebt, sprachen unsere Vorfahren in diesem Zusammenhang einst vom „Hexen und Blaufärben“.

Wichtige Kriterien für die Unesco-Jury war der Einsatz der originalen Druckstöcke, mit denen

die Dekore im friesischen Städtchen Jever aufgedruckt werden: Die kostbaren Handformen aus den vergangenen 400 Jahren zeigen exotische Granatäpfel, Pfauenfedern und Pfingst­rosen. In der Biedermeierzeit im 19. Jahrhundert wurden die Stoffmuster kleiner und zierlicher: zarte Streifendekore und Streublumen verschönerten damals die Stoffe der Bürger.

Seine Modeln, wie die Druckstempel heißen, fand Stark in ehemaligen norddeutschen Blaudruckereien, welche der Industrialisierung vor mehr als 100 Jahren weichen mussten. Glücklicherweise wurden nicht alle Stempel weggeworfen.

Die Indigo-Färbetradition findet sich übrigens nicht nur hierzulande. So schickte die Niedersächsische Landesregierung den jeverschen Handwerker einmal in die japanische Partnerprovinz Tokushima, um dort die Blaudrucker-kollegen zu besuchen. Während die Blau-

drucker in Europa die Muster mit Holzmodeln aufdrucken, verwenden die Japaner Schablonen aus Papier, in die feinste Muster in Vollendung geschnitten werden. Interessierten erläutert Stark die Unterschiede gern.

Wer noch altes Leinen zu Hause hat, kann dieses bei seinem Besuch der Museumswerkstatt zum Verarbeiten mitbringen. Wer alles genau wissen möchte, ist eingeladen, an der jeden Mittwoch um 15 Uhr stattfindenden Vorführung des Handwerks teilzunehmen. Diese dauert 45 Minuten und kostet 4 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für Gruppen bietet Stark nach vorheriger Terminvereinbarung ebenfalls Führungen an.