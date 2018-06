Donnerstag, 28. Juni

8 bis 16 Uhr

Sommerferienprogramm 

Ferienprogramm für Kinder zwischen 6 und

12 Jahren mit Kunst- und Kreativwerkstätten. Außerdem gibt es Ausflüge zu Spielplätzen in der Umgebung. Einmalige Kosten inklusive

Mittagssnack: 60 Euro (Geschwisterkinder

55 Euro), Kinder aus Hemelingen zahlen 30 Euro (Geschwisterkinder 25 Euro). Anmeldungen unter Telefon 0421 / 48 99 98 91 sowie im Internet unter www.buergerhaus-hemelingen.de. Weitere Kreativwerkstätten finden vom 9. bis 13. Juli und vom 30. Juli bis 8. August statt.

Bürgerhaus Hemelingen, Godehardtstraße 4

9 bis 13.30 Uhr

Ferien im Garten 

Mit der Arbeit im und Essen aus dem eigenen Garten werden Kinder ab 6 Jahren an zwei Vormittagen (zweiter Termin am 29. Juni) vertraut gemacht. Das Mittagessen wird gemeinsam zubereitet. Kosten: 30 Euro plus 5 Euro für Material. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 33 65 51 22.

Landesverband der Gartenfreunde Bremen,

Johann-Walte-Straße 2

8 bis 16 Uhr

Ferienbetreuung 

Kinder von 5 bis 14 Jahren können sich mit sportlichen und kulturellen Aktivitäten die Zeit vertreiben. Zudem finden Ausflüge, unter anderem ins Universum Bremen und ins Alte Pumpwerk statt. Das Anmeldeformular für alle Betreuungszeiten an den Werktagen gibt es im

Internet unter www.bremen1860.de.

Bremen 1860, Baumschulenweg 6–10

Freitag, 29. Juni

11 Uhr

Tennis

Kinder und Jugendliche lernen den Umgang mit dem Tennisschläger. Bälle sowie Schläger werden gestellt.

TV Eiche Horn, am Ende der Berckstraße

14 bis 17 Uhr

SUP Basic Youngsters 

Im dreistündigen Kurs lernen Jugendliche ab

12 Jahren die Grundlagen des Stand-Up-

Paddlings. Nach einer Einweisung geht es

direkt aufs Wasser. Voraussetzung ist eine Körpergröße von mindestens 150 Zentimetern sowie das Freischwimmerabzeichen DJSA Bronze. Kosten: 30,90 Euro. Anmeldungen per E-Mail an shop@bremer-baeder.de.

Sonnabend, 30. Juni

12 bis 15 Uhr

Eröffnung des Ferienprogramms

Der Kreissportbund Bremen-Stadt gibt mit

einer Feier den Startschuss für das 43. Bremer Sommerferienprogramm. Die Besucher erleben an diesem Tag die Stadtmusikanten live und können sich an Bastelständen sowie auf einer Rollbahn vergnügen.

Hanseatenhof

10 bis 16 Uhr

Mit Rad und Torfkahn durchs Teufelsmoor 

Mit dem Rad geht es vom Weyerberg ins

Ahrensfelder Moor. Nach Wissenswertem zu Flora und Fauna folgen die Teilnehmer den

Spuren der früheren Torfschiffer auf dem Wasserweg. Die Fahrstrecke beträgt rund 25 Kilo­meter. Kosten: Erwachsene 31,50 Euro, Jugendliche ab 14 Jahren 19,60 Euro.

Anmeldungen zu diesem Ausflug über das

Internet unter www.vhs-lilienthal.de.

Treffpunkt: Philine-Vogeler-Haus,

Bergstraße 13, Worpswede

Sonntag, 1. Juli

14 Uhr

Sternenhimmel live

Entdeckungsreise am Sternenhimmel mit Geschichten und Informationen zum Sonnensystem für Kinder ab 6 Jahren. Kosten: 4 Euro.

Olbers-Planetarium, Werderstraße 73

Montag, 2. Juli

8 bis 17 Uhr

Surf-Camp 

Am Unisee wird ein Surf-Camp eingerichtet – vom 2. bis 6. Juli sowie vom 9. bis 13. Juli. Surfbretter und Neoprenanzug bekommen die Teilnehmer gestellt. Dazu müssen auf dem Anmeldeformular Größe und Gewicht der Kinder angegeben werden. Für Frühstück, Mittagessen und Getränke wird gesorgt. Kosten: 200 Euro für 1860- und AOK-Mitglieder, 250 Euro für Nicht-Mitglieder; für weitere 25 Euro kann der Surfschein gemacht werden. Anmeldungen bis zum 27. Juni über das Formular auf der Internetseite des Sportvereins unter www.bremen1860.de.

Bremen 1860 / Unisee, Hochschulring

Schnupperreitkurs 

Vom 2. bis 6. Juli lernen Jugendliche und Erwachsene das Reiten. Weitere Schnupper­

kurse finden vom 9. bis 13. Juli, 16. bis 20. Juli,

22. bis 26. Juli sowie vom 30. Juli bis 3. August statt. Kosten: 110 Euro für Jugendliche, 125 Euro für Erwachsene. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 45 11 48 (dienstags bis freitags von

15 bis 18 Uhr).

Pferdesportzentrum Schimmelhof,

Osterholzer Dorfstraße 95

9 bis 15 Uhr

Sportliche Ferien 

Während einer sportlichen Woche lernen Kinder von 6 bis 11 Jahren Karate, Badminton, Leichtathletik und mehr kennen. Zwei Übungsleiter geben einen Einblick in die Sportarten. Zudem sind Ausflüge innerhalb Huchtings geplant. Sportlich wird es in der ersten Ferienwoche vom 2. bis 6. Juli sowie in der letzten Ferienwoche vom 30. Juli bis 3. August. Kosten: 50 Euro

inklusive Mittagessen und Getränke.

Eine Anmeldung wird empfohlen, da die Gruppengröße auf 20 Kinder beschränkt ist. Möglich ist sie unter Telefon 0421 / 58 55 88 (montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von

14.30 bis 18.30 Uhr) sowie per Mail an

info@tus-huchting.de.

TuS Huchting, Obervielander Straße

9 Uhr

Anfänger-Ruderkurs für Kinder

Einsteigen und losrudern können Teilnehmer dieser Veranstaltung, die bis einschließlich

5. Juli jeweils von 9 bis 13 Uhr läuft. Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 52 40 80 40 oder per E-Mail an lynn.schriefer@gmail.com.

Vegesacker Ruderverein, Am Wasser 23

Dienstag, 3. Juli

18.30 Uhr

Frisbee

Jugendliche ab 11 Jahren laufen der Flugscheibe hinterher und powern sich ordentlich aus. Das Angebot ist auch für Anfänger geeignet und findet in den Ferien immer donnerstags statt.

TV Eiche Horn, Berckstraße 87

14 Uhr

Sommerküche

In dieser Woche wird frisch und lecker gekocht. Vom 2. bis 6. Juli steht jeden Tag ein anderes Thema auf dem Programm. Heute lernen Kinder ab 6 Jahren, wie man leckere Marmelade für das Frühstück zubereitet.

Erlebnisfarm Ohlenhof,

Maria-Krüger-Straße 90, Gröpelingen

Mittwoch, 4. Juli

10 bis 15 Uhr

Stoff statt Plastik 

Aus verschiedenen Stoffen entstehen Taschen und Rucksäcke. Annette Umlauft und Inge Zilz zeigen Jugendlichen ab 12 Jahren den Umgang mit der Nähmaschine. Stoffe werden gestellt, eine eigene Nähmaschine ist mitzubringen. Anmeldungen unter www.vhs-lilienthal.de.

Murkens Hof, Klosterstraße 25, Lilienthal

Donnerstag, 5. Juli

Ponyspielgruppe und Reitunterricht 

Jeden Donnerstag in den Ferien um 16 Uhr trifft sich die Ponyspielgruppe. Kosten: 6 Euro. Um 17 Uhr gibt es eine Reitstunde. Kosten: 12 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 45 11 48 (dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr).

Pferdesportzentrum Schimmelhof,

Osterholzer Dorfstraße 95

9.30 Uhr

Fahrt zum Mühlenhof Vorwerk 

Nach einer Bauernhofführung in Tarmstedt können sich Kinder von 6 bis 12 Jahren in der Spielscheune austoben. Zum Abschluss wird gegrillt; Getränke sind mitzubringen. Kosten:

14 Euro (Fahrt und Eintritt). Anmeldungen bis zum 2. Juli unter Telefon 0421 / 23 40 60.

Freitag, 6. Juli

15 bis 18 Uhr

Sommerholzwerkstatt

Cordula Prieser und Jörg Bussmann zeigen, was aus Holz Kreatives entstehen kann. Kinder unter 12 Jahre dürfen nur in Begleitung Erwachsener teilnehmen.

Gräfin-Emma-Platz, H.-H.-Meier-Allee

Sonnabend, 7. Juli

12 Uhr

Rhythmische Sportgymnastik

Anfängerinnen ab 9 Jahren können diese Turnsportart im Rahmen der Ferienbetreuung ausprobieren.

TV Eiche Horn, Berckstraße 87

Sonntag, 8. Juli

13 bis 17 Uhr

Klettern im Wald

Kinder können bei dieser Aktion den Wald von oben betrachten, nachdem sie eine zwölf Meter hohe Leiter hinaufgeklettert sind. Zwei erfahrene und zertifizierte Trainer sorgen für die nötige Sicherheit.

Ökologiestation Bremen, Am Güthpol 11

Montag, 9. Juli

10 bis 14 Uhr

Auf den Spuren der drei ??? 

Kinder von 11 bis 13 Jahren produzieren ein

eigenes Hörspiel. Kosten: 62 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 36 11 23 45.

VHS am Bahnhof, Breitenweg 2

14 bis 16 Uhr

Boule

Kinder ab 8 Jahren können im Rahmen des Kreissportbund-Ferienprogramms kostenlos Boule spielen.

Tura Bremen, Lissaer Straße 60

Dienstag, 10. Juli

16 Uhr

Wir gehen auf Bärenjagd

Interaktives Bilderbuchkino für Kinder ab

4 Jahren.

Stadtbibliothek Bremen-Vegesack,

Aumunder Heerweg 87

16.30 bis 18.30 Uhr

Badminton

Kinder ab 5 Jahren spielen im Rahmen des Kreissportbund-Sommerferienprogramms

Badminton. Sportzeug ist mitzubringen. Wer hat, sollte auch seinen Schläger dabei haben.

SG Findorff, Columbushalle, Nordstraße 343

Mittwoch, 11. Juli

Voltigieren 

Kinder lernen das Voltigieren. Diese Veran­staltung findet auch am 18. und 25. Juli sowie

1. und 8. August statt. Kosten: 6 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 45 11 48 (dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr).

Pferdesportzentrum Schimmelhof,

Osterholzer Dorfstraße 95

9.30 Uhr

Piraten erobern die Weser 

Kleine Ferienpiraten stechen in See. Dazu laden Hal över, die Sparkasse Bremen und der Kreissportbund Bremen-Stadt ein. Bei der 90-minütigen Fahrt sind Verkleidungen erwünscht. Kosten: Kinder 5 Euro, Begleiter zahlen 6 Euro.

Anmeldung per E-Mail an ferienprogramm@ksb-bremen-stadt.de.

Start am Martinianleger,

Weserpromenade Schlachte

Donnerstag, 12. Juli

11 bis 12.30 Uhr

Outdoorspiele

Toben, Spielen und Spaß haben. Zwei Mal stehen Spiele unter freiem Himmel an – zweiter Termin: 15 bis 17 Uhr.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

Freitag, 13. Juli

11 bis 12.30 Uhr

Umweltdetektive unterwegs

Kinder ab 6 Jahren begeben sich auf der Farm auf die Suche nach den Geheimnissen der Umwelt und machen dabei viele spannende Entdeckungen.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

Sonnabend, 14. Juli

15 bis 16.30 Uhr

Reitkindergarten 

Spaziergang mit zwei liebevollen Ponys, auf denen abwechselnd geritten werden darf. Es sind feste Schuhe und ein Reit-/Fahrradhelm mitzubringen. Kosten: 10 Euro. Anmeldungen über das Internet unter www.vhs-lilienthal.de.

Murkens Hof, Klosterstraße 25, Lilienthal

Sonntag, 15. Juli

15. bis 21. Juli

Sommer-Camp am Alfsee 

Wasser, Spaß und Sonne gibt es für Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit Wasserski und Wakeboard am Alfsee. Anfänger werden von Betreuern an das Wasserskifahren herangeführt, erfahrene Fahrer bauen ihre Fähigkeiten aus. Weitere Camps sind vom 22. bis 28. Juli sowie vom 29. Juli bis 4. August. Kosten: 495 Euro. Anmeldungen sind bis einen Tag vor Beginn des jeweiligen Camps möglich unter Telefon 0421 / 98 97 47 41.

Alfsee Strandarena, Zum Badesee 1, Rieste

Montag, 16. Juli

15 bis 17 Uhr

Eselkutschausflug

Eine entspannte Kutschfahrt mit Eseln für alle Natur- und Tierfreunde.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

14 bis 16 Uhr

Heimatklänge 

Bobbo Byrnes und Nico Rivers sind zwei Musiker aus Amerika. Sie basteln in dieser Woche (16. bis 20. Juli) mit Kindern ab 6 Jahren Instrumente und werden kleine Musikstücke zusammen einstudieren. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 616 71 08.

Erlebnisfarm Ohlenhof,

Maria-Krüger-Straße 90, Gröpelingen

Dienstag, 17. Juli

15 bis 16.30 Uhr

Youtube-Tutorials

Lernvideos im Internet sind manchmal das Sprungbrett für eine Karriere als Filmstar. Spaß machen sie auf jeden Fall. Bei dieser Veranstaltungen werden bereits existierende Tutorial-

Videos zu verschiedenen Themen nachgestellt und individualisiert.

Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10

17 bis 19 Uhr

4-tägiger Modellbauworkshop 

Mit Farbe, Leim und Modellgips bauen maximal 8 Kinder ab 12 Jahren unter fachlicher Anleitung ein Diorama. Es wird um entsprechende Kleidung gebeten. Weitere Kurse am Donnerstag, 19. Juli, sowie Dienstag, 24. Juli, und Donnerstag, 26. Juli. Anmeldungen bei Torsten Frenzel unter Telefon 0421 / 63 74 55.

Modelleisenbahnfreunde Bremen, Vereinsheim Campus der Jacobs University, Campus Ring 1

Mittwoch, 18. Juli

17.30 Uhr

Tischtennis

Der Kreissportbund bietet Kindern ab 8 Jahren die Möglichkeit, erste Erfahrungen an der Tischtennisplatte zu sammeln. Hallenschuhe, Sportbekleidung und (sofern vorhanden) Tischtennisschläger sind mitzubringen.

Tura Bremen, Lissaer Straße 60

17 Uhr

Traumzeit

Kinder ab 5 Jahren können sich entspannen und die Seele baumeln lassen. Es wird empfohlen, Sportsachen und Kissen/Decke mitzubringen.

ATK-S Blumenthal, Uhthoffstraße 8

Donnerstag, 19. Juli

16 bis 21 Uhr

Kickerturnier

Fußball mal anders erleben Jugendliche ab

14 Jahren beim mehrstündigen Kickerturnier, das für Abwechslung sorgt.

Jugendzentrum Die Friese, Friesenstraße 124

11 bis 12.30 Uhr

Federball und Kubb-Spiel

Jede Menge Spaß gibt es beim Spielen unter freiem Himmel – ob aktiv beim Federball oder eher ruhig beim sogenannten Wikingerschach.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

Freitag, 20. Juli

15 bis 17 Uhr

Lagerfeuer und Stockbrot

Leckeres Stockbrot frisch in den Flammen des Lagerfeuers gebacken – Kinder ab 6 Jahren

essen bei dieser Veranstaltung in der Natur.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

17 Uhr

Handball

Kinder zwischen 4 und 6 Jahren können sich im Handball ausprobieren. Im Anschluss an die Trainingsstunde sind ab 18 Uhr die älteren Ferienkinder gefragt: Dann richtet sich das Angebot an Kids ab 10 Jahren.

Sporthalle TSV Farge-Rekum, Rekumer Straße 2

Sonnabend, 21. Juli

15 Uhr

Bergfest am Werdersee

Abwechslungsreiche Aktionen im Rahmen des Sommerferienprogramms des Kreissportbunds Bremen-Stadt auf der Spielwiese am Werdersee. Badesachen und sportliche Kleidung nicht vergessen. Eltern sind aufgerufen, eine Decke und Picknick-Sachen mitzubringen.

Werdersee, Höhe DLRG-Station

15 Uhr

Bogenschießen

Ansetzen, zielen und Feuer frei. Für diese Schnupperveranstaltung muss die unterschriebene Einverständniserklärung aus dem Programmheft des Kreissportbunds Bremen-Nord mitgebracht werden. Weiterer Termin: Sonnabend, 4. August.

Burger Schützenverein,

Sportanlage Gramkermoorer Landstraße 26

Sonntag, 22. Juli

11 Uhr

Milchdiebe mit Rüssel und Flügeln 

Das Leben der heimischen Schmetterlingsarten wird bei dieser Veranstaltung erforscht. Kinder aller Altersgruppen erfahren bei einer Exkursion, wovon sich die Falter ernähren und durch welche Merkmale sich die unterschiedlichen Arten unterscheiden. Kosten: 4 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 222 19 22.

Ökologiestation Bremen, Am Güthpol 11

Montag, 23. Juli

Fahrt nach Schloß Dankern 

In Haren an der Ems erleben Jugendliche von

12 bis 17 Jahren bis zum 27. Juli eine Ferienfreizeit voller Events. Im Ferienzentrum Schloß Dankern können bis zu 30 Teilnehmer unter anderem Wasserski fahren, im Hochseilgarten klettern und schwimmen. Kosten: 320 Euro für 1860- und AOK-Mitglieder, 380 Euro für Nicht-Mitglieder. Anmeldungen bis zum 27. Juni über das Formular auf der Internetseite des Sportvereins unter www.bremen1860.de.

Bremen 1860 / Schloß Dankern

11 bis 12.30 Uhr / 15 bis 17 Uhr

Spiele ohne Grenzen

Die Mottowoche Spiele ohne Grenzen verspricht jede Menge Spaß für Kinder ab 6 Jahren. An fünf Tagen warten abwechslungsreiche Aktionen und Aufgaben auf die Ferienkinder.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

Dienstag, 24. Juli

10 bis 14 Uhr

Junge Meister 

Kinder ab 6 Jahren bringen ihre Ideen auf Leinwand. Vom 24. Juli bis 27. Juli treffen sich die Nachwuchskünstler, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich in verschiedenen Kunstformen auszuprobieren. Kosten: 80 Euro (Geschwister: 70 Euro). Anmeldungen bis zum

15. Juli unter www.kunsthalle-bremen.de.

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207

20 Uhr

Kickboxen

Jugendliche ab 15 Jahren lernen erste Bewegungsabläufe im Kickboxen. Für das Training sind keine Vorkenntnisse erforderlich, mitzubringen sind lockere Sportsachen.

ATK-S Blumenthal, Uhthoffstraße 8

Mittwoch, 25. Juli

10.30 Uhr

Besichtigung der Polizeiwache 

Kinder dürfen heute hinter die Kulisse der Polizeiwache in Lesum blicken. Dafür ist eine Anmeldung beim Kreissportbund Bremen-Nord unter Telefon 0421 / 690 87 82 (montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr) erforderlich.

Polizeiwache Lesum, Hindenburgstraße 32

16 bis 19 Uhr

Nachhaltig statt Müllberg

Jugendliche ab 14 Jahren bemalen Baumwoll­tücher und lernen nebenbei, wie sich unnötiger Plastikmüll vermeiden lässt.

Jugendzentrum Die Friese, Friesenstraße 124

Donnerstag, 26. Juli

9.30 Uhr bis 12 Uhr

Gärtnern und Farben herstellen

Wer Lust auf selbst angebautes Gemüse und Färberpflanzen hat, ist bei diesem Event richtig. Nach den Sommerferien soll es eine feste

Gruppe geben, die sich mit Pflanzen und deren Verwendung in der Küche beschäftigt. Angesprochen sind Kinder ab 6 Jahren ohne Begleitung. Kosten (auf Spendenbasis): 4 Euro.

KulturPlanzen, Lucie-Flechtmann-Platz

19.30 bis 20.30 Uhr

Zumba

Tanzen zu toller Musik und nebenbei das Fitnessprogramm absolvieren: Das ist bei der Trendsportart Zumba möglich. Jugendliche ab 15 Jahren bekommen dank des Angebots des Kreissportbunds beim Schnuppertraining einen Einblick in diese Sportart. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig, es sollten

lockere Sportsachen mitgebracht werden.

ATK-S Blumenthal, Uhthoffstraße 8

Freitag, 27. Juli

ab 18 Uhr

Farmübernachtung 

Ein spannendes Wochenende erwartet Kids ab 6 Jahren, die sich für eine Übernachtung auf dem Farmgelände im Süden Bremens entscheiden. Neben Bewegung und Spaß lernen die Teilnehmer spielerisch den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt. Die Veranstaltung endet am Sonnabend, 28. Juli, um 10 Uhr. Kosten: 5 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 83 27 98.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a

Sonnabend, 28. Juli

14 bis 18 Uhr

THW-Kinderferientag 2018

Eine kurzweilige Veranstaltung für Kinder auf Deutschlands längster und schönster Flußinsel. Mit Sturmbootfahrten, Ponyreiten, THW-Parcours, Informationen zur Johanniter Unfallhilfe, SMC Modellbooten, Seenotrettern, Hüpfburg und vielem mehr.

Harriersand

15 Uhr

Gibbon, Chamäleon & Co.

Kois, Schmetterlinge und Farbfrösche leben in der Bremer Botanika. Wer sonst noch in den Gewächshäusern sein Zuhause hat, entdecken

die Besucher bei einer Führung. Kosten: Kinder 5 Euro, Erwachsene 10,50 Euro.

Botanika, Deliusweg 40

10 bis 17 Uhr

Besuch in der Kunsthalle

Anlässlich der Breminale lädt die Kunsthalle am 28. und 29. Juli zu einem Besuch ein. Der Eintritt an diesen beide Aktionstagen ist frei. Zusätzlich finden regelmäßige Sonderausstellungen statt.

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207

Sonntag, 29. Juli

11 Uhr

Sommer in der Ökologiestation 

Naturwissenschaftler zeigen tierische Weitsprungvirtuosen und erläutern, wie Heuschrecken und Libellen leben. Anmeldungen unter

Telefon 0421 / 222 19 22.

Ökologiestation Bremen, Am Güthpol 11

Montag, 30. Juli

11 bis 15 Uhr

Mädchenbetreuung 

Eine extra Betreuung für Mädchen ab 8 Jahren gibt es in dieser Woche von Montag bis Freitag. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 579 98 93.

Mädchentreff Huchting, Amersfoorter Straße 8

10 bis 14 Uhr

Kreativwerkstatt 

Eine Woche im Zeichen der Kreativität. Kinder ab 8 Jahren basteln und lernen dabei einige

Gebräuche der Steinzeit kennen. Kosten:

45 Euro für fünf Tage. Anmeldungen unter

Telefon 01578 / 865 12 88.

Waller Umweltpädagogik Projekt,

Hagenweg/Ecke Fleetstraße

Dienstag, 31. Juli

11 Uhr

Kunst mit Kind

Sommerzeit ist Reisezeit. Aber auch für Daheimgebliebene gibt es viel zu entdecken –

und zwar Geistreiches für Eltern, Großeltern

und Babysitter unter dem Motto „Ab in die Kunsthalle“. Kosten: 9 Euro für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahren frei.

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207

10 Uhr

Wie wird ein Auto gebaut? 

Die Antwort geben Mitarbeiter im Mercedes-Benz-Werk bei einer Kinderwerkführung für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 4 19 40 05.

Mercedes-Benz Kundencenter, Im Holter Feld

14 Uhr

Wunschnachmittag

Was passiert, hängt von den Teilnehmern ab.

Erlebnisfarm Ohlenhof,

Maria-Krüger-Straße 90, Gröpelingen

Mittwoch, 1. August

14 Uhr

Sportspiele / Schwimmausflüge

Bewegung und Spaß stehen bei dieser Veranstaltung im Vordergrund. Genauere Informationen zum Ablauf an diesem Nachmittag erteilt Rolf Honisch unter Telefon 0170 / 370 11 71.

Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack,

Turnhalle Fährer Flur

16 bis 20 Uhr

Backwettbewerb

Jugendliche ab 14 Jahren sind eingeladen, ihre Backidee vor Ort umzusetzen und damit vor eine Jury zu treten. Die Kosten für den Einkauf übernimmt das Jugendzentrum.

Jugendzentrum Die Friese, Friesenstraße 124

Donnerstag, 2. August

9 Uhr

Funcenter Bullermeck am Alfsee 

Toben auf einer riesigen Indoor-Erlebnisfläche mit Klettergerüst, Rutschen und Trampolinen

für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Kosten: 17 Euro; Essen und Getränke sind mitzubringen oder vor Ort zu kaufen. Anmeldungen bis 30. Juli unter Telefon 0421 / 23 40 60.

TV Eiche Horn,

Abfahrt am Sportzentrum Berckstraße

17.30 Uhr

Fit for Teens 

Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren trainieren an Fitnessgeräten. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nötig unter Telefon 0421 / 23 10 10.

TV Eiche Horn (Fitness-Studio Maximum)

Freitag, 3. August

14 Uhr

Stockbrot

Lagerfeuer, Geschichten und leckeres Stockbrot gibt es bei diesem offenen Angebot für Kinder ab 6 Jahren.

Erlebnisfarm Ohlenhof,

Maria-Krüger-Straße 90, Gröpelingen

ab 17 Uhr bis Sonntag, 5. August, 12 Uhr

Zeltwochenende 

Auf dem Kanusportgelände des TURA-Bremen werden die Zelte aufgeschlagen. Neben den Übernachtungen unter freiem Himmel erwartet die Teilnehmer zwischen 10 und 16 Jahren Spiel, Spaß und Sport. Bei der Anmeldung unter

Telefon 0157 / 50 66 07 96 muss die Einverständniserklärung der Eltern vorliegen.

TURA-Kanusportgelände, Am Lesumhafen 26

Sonnabend, 4. August

14 bis 17 Uhr

Verkehrstraining für Kinder

Bei diesem Angebot für Kinder ab 6 Jahren werden die Teilnehmer spielerisch und praxisnah mit dem Straßenverkehr und dem richtigen Verhalten auf der Straße vertraut gemacht – in der sicheren Umgebung des Trainingsplatzes. Verkehrstrainer weisen die Kinder ein und achten auf die Einhaltung von Verkehrsregeln.

JuniorMotorPark, Senator-Apelt-Straße

Sonntag, 5. August

9.30 Uhr bis 18 Uhr

Aqua-Action-Day

In Kooperation mit der swb und den Bremer

Bäder verwandelt sich das Westbad in eine

aktionsgeladene Spielfläche. Im gesamten Bad sind Spiel, Spaß und Animationen zu finden.

Westbad, Waller Heerstraße 293 a

Montag, 6. August

10 bis 14 Uhr

Eine Welt voller Farben 

Kinder ab 7 Jahren stellen Farben aus Natur­materialen her und setzen sich im Anschluss

in die Ponyweide, um Bilder zu malen. Kosten:

40 Euro. Anmeldungen unter Telefon 04298 /

308 53.

Lütt’n Peerhoff,

Seeberger Landstraße 68 a, Lilienthal

15 Uhr

Turnen mit allen Sinnen

Riechen, Hören, Sehen, Schmecken, Tasten –Drei- bis Siebenjährige lernen bei dieser Veranstaltung ihre Sinne kennen und fordern diese spielerisch heraus.

Sporthalle TSV Farge-Rekum, Betonstraße

Dienstag, 7. August

10 bis 12 Uhr

Teichtümpel 

Die Umwelt direkt vor der Tür lernen Kinder mit einer Begleitperson im Park links der Weser kennen. Es geht um die Vielfalt der dort vorkommenden Lebewesen und deren Lebensraum. Kosten: 3 Euro, für Begleitpersonen gratis. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 959 43 14.

Haus der Parkverwaltung,

Hohenhorster Weg 77 a

10.30 Uhr

Fotografische Portraits 

Jugendliche ab 14 Jahren lernen bei diesem zweitägigen Kurs (weiterer Termin am 8. August) von der Künstlerin Elif Zengin das Museum kennen und fotografieren Menschen in ihren Berufswelten. Kosten: 28 Euro, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte. Anmeldungen bis zum 31. Juli unter Telefon 0421 / 69 96 00 50.

Focke-Museum,

Schwachhauser Heerstraße 240

Mittwoch, 8. August

16 bis 21 Uhr

Abgrillen

Auf der neu gestalteten Sonnenterasse des Jugendzentrums zeigen Jugendliche ab 14 Jahren, dass Grillen auch ohne Fleisch möglich ist. Sie brutzeln Gemüsespieße und reichen dazu

leckere Salate.

Jugendzentrum Die Friese, Friesenstraße 124

15 bis 17 Uhr

Ferienabschlussfest

Die Teilnehmer der Ferienfreizeit verabschieden sich mit einem großen Abschiedsfest von der Farm sowie den Betreuern. Eltern und Freunde sind eingeladen, selbst gebackene Waffeln mit Kirschen zu kosten.

Kinder- und Jugendfarm Bremen,

Ohserstraße 40 a