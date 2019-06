Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven - Grand Central Terminal (Deutsches Auswandererhaus/Ilka Seer)

Donnerstag, 4. Juli

10 bis 13 Uhr

Graffiti und Streetart 

In diesem Workshop (bis 6. Juli) setzen die Teilnehmer zwischen 9 und 18 Jahren ihre Lieblings­figuren aus Games, Büchern und Filmen in Szene. Unter Anleitung eines Profis fertigen sie Schablonen und sprühen die Umrisse der Figuren mit Graffitifarben. Kursgebühr: 58 Euro, Material:

12 Euro zuzüglich Leinwand. Anmeldung unter

Telefon 0421 / 55 90 02 79.

Kanutour zu dritt (Petair/Fotolia, Petair - Fotolia)

Borgfelder Kinderatelier, Lange Streifen 9a

14 bis 17 Uhr

Kräuter – lecker und gesund 

Kinder von 6 bis 9 Jahren entdecken die Welt der Küchenkräuter. Es gibt leckere Ideen zum Ausprobieren und jede Menge Infos, warum Kräuter so besondere Pflanzen, schmackhaft und gesund sind. Anmeldungen unter Telefon 0441 / 235 80.

Botanischer Garten, Philosophenweg 39–41,

Oldenburg

Großer Medienflohmarkt

Zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek werden in den Sommerferien (bis 13. August)

Bücher, DVDs, Musik-CDs, Hörbücher, Spiele

und Zeitschriften angeboten. Weitere Infos gibt

es unter www.lilienthal.de.

Kulturzentrum Murkenshof, Klosterstraße 25,

Lilienthal

Freitag, 5. Juli

8 bis 16 Uhr

Ferientag 

Naturerlebnis inmitten der Stadt: Beim Ferientag des NABU Bremen erleben naturbegeisterte Kids von 8 bis 12 Jahren Wildnis- und Bauernhofflair

in einem. Auf dem Programm stehen Basteln,

Batiken, Werkeln mit Holz, Teamspiele und ein Esel-Spaziergang. Mittags gibt es Selbstgekochtes am Lagerfeuer. Kosten: NABU-Familienmit­glieder 28 Euro, Nicht-Mitglieder 36 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 48 44 48 70.

NABU Bremen, Vahrer Feldweg 185

11 bis 15 Uhr

Tennis

Kinder und Jugendliche können auf der Tennisanlage des TV Eiche Horn Erfahrungen mit dem Ballsport sammeln oder vertiefen. Das Angebot richtet sich auch an Einsteiger. Schläger und Bälle werden gestellt.

TV Eiche Horn, Berckstraße 87

Sonnabend, 6. Juli

11 bis 23 Uhr

Graf Gerds Stadtgetümmel

An diesem Wochenende tauchen Klein und Groß auf der idyllisch gelegenen Burginsel in vergangene Zeiten ein. Auf dem Mittelaltermarkt sind allerhand historische Figuren unterwegs, Handwerker präsentieren ihre Zünfte und Gaukler treiben Schabernack. Auf Kinder wartet ein tolles Programm mit Töpfern, Schmieden, Bogenschießen und einem Ritterturnier. Am Sonntag, 6. Juli, öffnet das Stadtgetümmel ebenfalls seine Tore, dann von 11 bis 18 Uhr. Tageskarte: 5 Euro, Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.

Burginsel, Delmenhorst

12 bis 15 Uhr

Eröffnung des Ferienprogramms

Mit einer großen Sause gibt der Kreissportbund Bremen-Stadt den Startschuss für das 44. Sommer­ferienprogramm. Für gute Laune sorgen die Bremer

Stadtmusikanten des Theater Interaktiwo, eine transportable Minigolfbahn, eine Luftballonkünst­lerin und vieles mehr.

Bremer Marktplatz

Sonntag, 7. Juli

11.30 Uhr

Sternenhimmel live

Entdeckungsreise für Kinder von 6 bis 11 Jahren

in die Welt der Sterne und Planeten mit spannenden Geschichten und Informationen zum Sonnen­system. Kosten: 4 Euro.

Olbers-Planetarium, Werderstraße 73

Montag, 8. Juli

9 bis 13 Uhr

Das Leben der Bienen 

In dieser Veranstaltungswoche (bis 12. Juli) erfahren Kids von 8 bis 12 Jahren alles über die Welt der Bienen. Das Bauen eines Insektenhotels, Bemalen von Bienenkästen, Herstellen von Bienenwachskerzen sowie Kochen und Backen mit

Honig sind nur einige Programmpunkte.

Kosten: 50 Euro, Geschwister und Kinder mit

Bremen-Pass 30 Euro. Anmeldung unter Telefon 04207 / 21 85.

Lehrbienenstand Lür-Kropp-Hof,

Rockwinkeler Landstraße 5

10 bis 12 Uhr 

Wie entsteht eigentlich ein Auto?

Montags bis mittwochs in den Ferien bietet das Mercedes-Benz Werk Kinderführungen an. Die Rundtour für Kids von 6 bis 12 Jahren startet jeweils um 10 Uhr und dauert rund zwei Stunden.

Anmeldung unter Telefon 0421 / 419 40 05.

Mercedes-Benz Kundencenter, Im Holler Feld

Schnupperreitkurs 

Vom 8. bis 12. Juli lernen Jugendliche und Erwachsene das Reiten. Weitere Kurse finden vom 15. bis 19. Juli, 22. bis 26. Juli, 29. Juli bis 2. August sowie vom 5. bis 9. August statt. Kosten: Jugendliche 110 Euro, Erwachsene 125 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 45 11 48 (dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr).

Pferdesportzentrum Schimmelhof,

Osterholzer Dorfstraße 95

Dienstag, 9. Juli

10 bis 14 Uhr

Die Bremer Stadtmusikanten 

In dem Sommerferienkurs (bis Freitag, 12. Juli) der Kunsthalle Bremen geht es um die vier bekannten Märchenfiguren. Angeregt von den Kunstwerken im Museum, halten die Kinder ihre eigenen Ideen zu den Bremer Stadtmusikanten in Fotografien fest. Die Requisiten dazu stellen sie selbst her. Kosten: Mitglieder 70 Euro, Nicht-Mitglieder 80 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender.

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207

10 bis 17 Uhr

Spiele im Wandel

Viele spannende Mitmachaktionen für Kids ab

4 Jahren und ihre Familien bietet ab heute das offene Ferienprogramm des Freilichtmuseums am Kiekeberg. In der ersten Woche dreht sich alles ums Spielen und alte Spiele. Es darf gespielt, getobt, getüftelt und gebastelt werden. Das Oldenburger Computermuseum ist mit einer Auswahl PCs und Spielkonsolen aus den 1970er- und 1980er-Jahren vor Ort. Kosten: Erwachsene 9 Euro, Kinder unter 18 Jahren gratis. Weitere Infos: www.kiekeberg-museum.de.

Freilichtmuseum am Kiekeberg,

Am Kiekeberg 1, Rosengarten

Mittwoch, 10. Juli

10 bis 13 Uhr

Geheimnisvoller Regenwald 

Bei der Kinderveranstaltung tauchen Kids von

5 bis 10 Jahren in die geheimnisvolle Welt des Regenwalds ein. Auf einer Reise durch den

Korup-Nationalpark in Kamerun entdecken sie rätselhafte Masken, spannende Tiere und rhythmische Klänge. Sie trommeln afrikanische Melodien, balancieren Körbe auf dem Kopf und basteln Masken. Kosten: 5,50 zuzüglich Eintritt. Anmeldung unter Telefon 0471 / 90 20 30 95.

Klimahaus Bremerhaven 8° Ost,

Am Längengrad 8, Bremerhaven

16 bis 21 Uhr

Es summt und brummt

Jugendliche ab 14 Jahren planen und bauen gemeinsam ein Insektenhotel für die Sonnenterrasse des Jugendzentrums. Ab 18 Uhr wird vegetarisch und vegan gekocht. Die Teilnahme ist kostenlos.

Jugendzentrum Die Friese, Friesenstraße 124

Donnerstag, 11. Juli

8.30 bis 15.45 Uhr

Fahrt zum Serengeti-Park 

In dem Tier- und Freizeitpark erleben Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren Löwen, Elefanten, Tiger oder Nashörner aus nächster Nähe. Verschiedene Spielmöglichkeiten laden zum Mitmachen ein, Fahrgeschäfte garantieren Spaß und Nervenkitzel. Kosten: 19 Euro (Fahrt und Eintritt). Bitte Verpflegung und Getränke selbst mitbringen. Anmeldung bis zum 8. Juli unter Telefon 0421 / 23 40 60.

TV Eiche Horn, Berckstraße 87

11 Uhr

Ein Kamel im Bürgerpark

Bei der Figuren-Theaterführung mit dem Theater Interaktiwo erfahren die Kinder, wie das Kamel in den Bürgerpark kam und hören weitere Geschichten über das Tiergehege des Parks.

Kosten: Kinder 2 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Treffpunkt: Melchersbrücke/Bürgerpark

Freitag, 12. Juli

11 bis 17 Uhr

Bunte Ferien

Wie an allen Ferientagen ist auf der Kinder- und Jugendfarm Bremen heute einiges los. Für gute Laune bei Kids ab 6 Jahren sorgen unter anderem Acroyoga, Tischtennis, Ziegenwellness, das Apfelkochbuch sowie verschiedene Spiele.

Kinder- und Jugendfarm Habenhausen,

Ohserstraße 40A

16 bis 18 Uhr

Fußball und mehr

Beim Sportclub Vahr Blockdiek dreht sich alles um Fußball und Bewegungsspiele. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren. Sportsachen und Getränke sind mitzubringen.

Kunstrasenplatz Nordhauser Straße/

Konrad-Adenauer-Allee

Sonnabend, 13. Juli

11 bis 15 Uhr

THW-Kinderferientag 2019

Bei der zwölften Ausgabe des Kinderferientags auf der Flussinsel Harriersand erwartet kleine Abenteurer ein erlebnisreiches Programm mit Sturmbootfahrten, Ponyreiten, THW-Parcours, Informationen zur Johanniter Unfallhilfe, SMC Modellbooten, Seenotrettern, Hüpfburg und vielem mehr.

Harriersand

Sonntag, 14. Juli

Teilnahme jederzeit möglich

Vier gewinnt – Auf den Spuren der

botanika-Stadtmusikanten

Eine Ferienrallye mit kniffligen Fragen und Aha-Effekt bietet die botanika. Auf eigene Faust gehen die Kids auf eine Entdeckungstour durch die tropische Pflanzen- und Tierwelt. Kosten: Kinder 5 Euro, Erwachsene 10,50 Euro.

botanika Bremen, Deliusweg 40

Montag, 15. Juli

10 bis 14 Uhr

Besichtigung der DLRG-Rettungswache 

Spannende Einblicke in die Arbeit der DLRG-Rettungswache am Sportparksee Grambke inklusive Crashkurs der Rettungsmittel mit deren Anwendung im Wasser sowie Bootfahren bietet diese Ferienaktion. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Jugendschwimmabzeichen

Silber. Anmeldung bis 12. Juli unter Telefon 0151 / 22 96 42 79. Bitte Schwimmsachen mitbringen.

DLRG-Bezirk Bremen-Nord, Am Rabenfeld 2

15 Uhr

Floorball

Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können sich im Floorball ausprobieren. Im Anschluss an die Trainingsstunde sind die älteren Ferienkinder gefragt: Ab 16.30 Uhr richtet sich das Angebot an Kids ab 14 Jahren.

TV Eiche Horn, Berckstraße 87

Dienstag, 16. Juli

10 Uhr

Wasserspiele 

Bei der Mitmachaktion für Kinder zwischen

6 und 10 Jahren geht es um spaßige Spiele

und knifflige Experimente rund ums Wasser.

Anmeldung unter Telefon 0421 / 222 19 22.

Kosten: 4 Euro.

Ökologiestation Bremen, Am Gütpohl 11

10 bis 14 Uhr

Acrylmalerei

An die Staffelei, fertig, los! Bei diesem Ferienkurs (bis Freitag, 19. Juli) können kunstbegeisterte Kids ihr Talent entfalten. Sie erlernen

die Theorie der Perspektive, fertigen Skizzen

an und malen schließlich mit Acryl Tier- und Landschaftsmotive. Kosten: Mitglieder 80 Euro, Nicht-Mitglieder 70 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender.

Jugendzentrum Die Friese, Friesenstraße 124

Mittwoch, 17. Juli

17 Uhr

Voltigieren

Wer schon immer einmal Kunststücke auf dem Rücken eines Pferdes machen wollte, ist bei diesem Kurs richtig. Kosten: 6 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 45 11 48 (dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr). Weitere Termine am 24. und 31. Juli sowie 7. und 14. August.

Pferdesportzentrum Schimmelhof,

Osterholzer Dorfstraße 95

Donnerstag, 18. Juli

15 bis 16.30 Uhr

Wettrutschen

Auf der Riesenrutsche im Schloßparkbad

Sebaldsbrück können Kids bis 16 Jahre um

die Wette rutschen. Die Schnellsten erhalten tolle Preise. Kosten: bis 11 Jahre 2,80 Euro,

12 bis 15 Jahre 3,40 Euro, ab 16 Jahre 4,50 Euro.

Schloßparkstraße 52

18 bis 19 Uhr

Karate

Kinder von 5 bis 7 Jahren erlernen in dem Kurs der Karate-Abteilung der Sportgemeinschaft

Aumund-Vegesack die Kunst des asiatischen Kampfsports. Weitere Infos unter Telefon 0421 / 600 76 52 oder 0171 / 907 01 44.

Turnhalle der Schule an der

Lüder-Clüver-Straße

Freitag, 19. Juli

16.30 Uhr

Basketball

Rein in die Sportsachen, kurz aufwärmen und dann ran an den Korb – Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren erlernen die wichtigsten Basketballtechniken.

TV Eiche Horn, Berckstraße 87

18 Uhr

Farmübernachtung

Kinder ab 6 Jahren verbringen einen gemütlichen Abend und eine erlebnisreiche Nacht zwischen den Farmtieren. Anmeldung unter Telefon 0421 / 83 27 98.

Kinder- und Jugendfarm Habenhausen,

Ohserstraße 40A

Sonnabend, 20. Juli

10 Uhr

Kinderfest 

Zum 50. Jahrestag der Mondlandung veranstaltet das Olbers-Planetarium ein Kinderfest. Die Besucher starten selbst gebaute Raketen und erfahren Interessantes über den Mond sowie die Mondlandung. Kosten: 4 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 408 89 93 00.

Olbers-Planetarium, Werderstraße 73

15 Uhr

Grauschimmel, Packan & Bartputzer –

oder doch nicht?

Die Tierwelt in der botanika ist extrem vielfältig. Auf der Führung begegnen den Besuchern Schmetterlinge, Kois, ein Chamäleon, ein Bienenvolk und viele weitere Bewohner. Kosten: Kinder 5 Euro, Erwachsene 10,50 Euro.

botanika Bremen, Deliusweg 40

Sonntag, 21. Juli

9 bis 12 Uhr

Schnupperangeln

An diesem Ferientag steht das Reinschnuppern in den Angelsport mit anschließendem Grillen auf dem Programm. Weitere Infos gibt es unter Telefon 04795 / 550 46 77 oder 0172 / 576 51 22.

Tietjenteich beim Lesumsperrwerk,

Lesumbrooker Landstraße 192

Montag, 22. Juli

9 bis 14 Uhr

Klima-Scouts gesucht 

Inklusive Ferienwoche in Kooperation mit der Stiftung Friedehorst: Die Kids erleben eine abenteuerliche Reise durch die verschiedenen Biotope und lernen dabei spielerisch die Umweltzusammenhänge kennen. Anmeldung bis 11. Juli unter Telefon 0421 / 63 81 70 27. Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen.

Ökologiestation Bremen, Am Gütpohl 1

Piraten, Kapitäne und Seeleute 

An Bord von „Das Schiff No.2“ stechen kleine Seeräuber zu einem Abenteuertörn in See. Die Fahrtzeit beträgt rund 90 Minuten. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht. Kosten: Kinder und Jugendliche 5 Euro, Erwachsene 6 Euro. Anmeldung per E-Mail an ferienprogramm@ksb-bremen-stadt.de. Ein weiterer Törn findet am Dienstag, 6. August, statt.

Martinianleger/Schlachte

Dienstag, 23. Juli

10 bis 14 Uhr

Aus Alt mach Neu 

Der Up- und Recycling-Workshop richtet sich an Kids zwischen 8 und 12 Jahren. Gemeinsam gehen sie dem Müll auf die Spur, entwickeln Ideen zur nachhaltigeren Gestaltung des Alltags und stellen dekorative Alltagsgegenstände her. Kosten: 10 Euro zuzüglich Eintritt. Anmeldung unter Telefon 0471 / 90 20 30 95.

Klimahaus Bremerhaven 8° Ost,

Am Längengrad 8, Bremerhaven

16.30 bis 18.30 Uhr

Badminton für Kids

Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren können bei der Findorffer Sportgemeinschaft Badminton spielen. Bitte Sportsachen und -schuhe mitbringen, falls vorhanden auch Badminton- oder Federballschläger.

Columbushalle, Nordstraße 343

Mittwoch, 24. Juli

11 bis 12.30 Uhr

Kosmetik aus dem Garten

Kids ab 6 Jahren stellen gemeinsam natürliche Kosmetik mithilfe von Pflanzen und Kräutern aus dem Garten her.

Kinder- und Jugendfarm Habenhausen,

Ohserstraße 40A

18.10 bis 19.10 Uhr

Hip-Hop und Streetdance 

Old School, New Style, House, Jazz-Funk und Dancehall zu aktueller Chart- und Szenemusik und vieles mehr bietet der Kurs Jugendlichen

ab 12 Jahren. Kosten: 5 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 122 77.

Tanzschule Renz, Bornstraße 63/64

Donnerstag, 25. Juli

10 bis 12 Uhr

Spieletreff

Ob Klein oder Groß, Jung oder Alt – der Spieletreff des Bremer Turnverbands eignet sich für die gesamte Familie.

Rasenfläche am Marcusbrunnen/Bürgerpark

18 bis 19.30 Uhr

Kickboxen 

Jugendliche ab 15 Jahren erlernen die Techniken des Kickboxens. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bitte lockere Sportsachen mitbringen. Anmeldungen unter Telefon 0175 / 670 57 53.

ATK-S Blumenthal, Uhthoffstraße 8

Freitag, 26. Juli

15 bis 17 Uhr

Lagerfeuer und Stockbrot

Wenn die Sonne langsam etwas tiefer steht, machen es sich die Kinder ab 6 Jahren am

Lagerfeuer gemütlich und bereiten leckeres Stockbrot zu.

Kinder- und Jugendfarm Habenhausen,

Ohserstraße 40A

Zeltwochenende

Bei diesem Abenteuerwochenende für Kids zwischen 10 und 16 Jahren stehen Kanufahren, Grillen, Ausflüge in die Umgebung, Tischtennis und jede Menge Spaß auf der Agenda. Bitte Essbesteck, Geschirr, Getränke und Verpflegung (bis auf abends), Schwimmnachweis, Trainingsanzug, Sport- und Badesachen, Taschenlampe, Kuscheltier sowie Regenjacke mitbringen. Kosten: 15 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 602 81 03 oder 62 92 60.

Am Lesumhafen 26

Sonnabend, 27. Juli

15 bis 18 Uhr

Bergfest

Mit einem abwechslungsreichen Programm

und vielen tollen Akteuren feiert das Bremer Sommerferienprogramm Bergfest. Bade­sachen, sportliche Kleidung, Picknickdecke und Proviant nicht vergessen.

Wiese am Werdersee in der Nähe der

DLRG-Station

15 bis 18 Uhr

Bogenschießen 

Der Burger Schützenverein von 1955 weiht

die Teilnehmer in die hohe Kunst des Bogenschießens ein. Bitte von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung mitbringen. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0421 / 64 58 90.

Sportanlage Grambkermoorer Landstraße 26

Sonntag, 28. Juli

15 Uhr

Bürgerpark historisch

Bei dem geführten Spaziergang durch den

Bürgerpark mit der Theatergruppe der Bremer Heimstiftung begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren des Landschaftsgärtners Wilhelm Benque. Kosten: 5 Euro.

Marcusbrunnen/Bürgerpark

Montag, 29. Juli

8 bis 16 Uhr

Sommer Sport Camp 

Der bis Freitag, 2. August, andauernde Kurs beim Bremer Hockey-Club richtet sich an Kinder von 7 bis 12 Jahren. Neben Hockey beinhaltet er Tennis und ein gemischtes Sportangebot. Bitte Sportzeug mitbringen. Kosten: 150 Euro inklusive Mittagessen. Anmeldung unter www.bremerhockeyclub.de/camps/sport-camps-2019.

Heinrich-Baden-Weg 25

10 bis 15 Uhr

Tagesfahrt zur Hamme 

Einen schönen Tag am Flüsschen Hamme

verbringen Kinder und Jugendliche mit dem

TURA Bremen. Bitte Badesachen und Verpflegung mitbringen. Anmeldung unter Telefon 0421 / 602 81 03 oder 62 92 60.

Treffpunkt: Am Lesumhafen 26

Dienstag, 30. Juli

10 bis 12 Uhr

Kanufahren 

Bei der Kanusportabteilung von TURA Bremen können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren unter Anleitung die Wassersportart kennenlernen. Bitte Schwimmnachweis mitbringen. Anmeldung unter Telefon 0421 / 602 81 03 oder

62 92 60.

TURA-Kanusportgelände, Am Lesumhafen 26

10 bis 14.30 Uhr

Ran an den Boulder-Fels 

Klettermaxe zwischen 6 und 15 Jahren gehen hoch hinaus. Mit tollen Spielen und coolen Aktionen erkunden die Kids gemeinsam mit erfahrenen Trainern den Fels. Kosten: 24 Euro, bei Buchung von allen vier Aktionstagen (31. Juli

bis 2. August) 80 Euro. Für das leibliche Wohl

ist gesorgt. Anmeldung unter Telefon 0421/

36 56 44 22.

Sportgarten, Anlage Pauliner Marsch,

Sommerdeich 800

Mittwoch, 31. Juli

14 Uhr

Triff den Tierpfleger

Jeden Mittwoch in den Ferien stellen die Tierpfleger im Wildpark Schwarze Berge Kindern

ab 9 Jahren ihre Tiere vor. Heute gewähren sie spannende Einblicke hinter die Kulissen des Braunbär-Geheges. Die Kosten sind im Parkeintritt enthalten.

Wildpark Schwarze Berge, Am Wildpark 1,

Rosengarten-Vahrendorf

18 bis 19.30 Uhr

Sportabzeichen

Training sowie Abnahme des Sportabzeichens für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren beim

TURA Bremen. Bitte Sportkleidung und -schuhe mitbringen.

Bezirkssportanlage West, Lissaer Straße 60

Donnerstag, 1. August

16 Uhr

Ponyspielgruppe und Reitunterricht 

Die Ponyspielgruppe trifft sich. Kosten: 6 Euro. Im Anschluss gibt es um 17 Uhr eine Reitstunde. Kosten: 13 Euro. Anmeldungen unter Telefon 0421 / 45 11 48 (dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr). Ein weiterer Termin ist am 8. August.

Pferdesportzentrum Schimmelhof,

Osterholzer Dorfstraße 95

19.30 bis 20.30 Uhr

Zumba 

Tanz-Workout zu angesagter Musik für Jugendliche ab 15 Jahren. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte lockere Sportsachen mitbringen. Anmeldungen unter Telefon 0175 / 670 57 53.

ATK-S Blumenthal, Uhthoffstraße 8

Freitag, 2. August

16 Uhr

Kinder-Jumping 

Spiel und Spaß auf dem Trampolin für Kids von 7 bis 10 Jahren im Rahmen des Bremer Sommerferienprogramms. Anmeldung unter Telefon 0421 / 276 00 01.

Fitness Park Horn, Haferwende 6

Sonnabend, 3. August

11 bis 13 Uhr

Windsurfen

Schnupperkurs mit der Surfschule Charchulla für Kinder und Jugendliche. Bitte Badesachen, Handtuch und Schwimmnachweis mitbringen. Kosten: 40 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421 / 32 33 50.

Treffpunkt: Unisee, Seecontainer am

Parkplatz Stadtwaldsee Nord

Sonntag, 4. August

Mit dem Dampfzug unterwegs

Von Harpstedt aus geht es mit der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“ über die Dörfer bis nach Delmenhorst-Süd und zurück. Abfahrt­zeiten: 9.30, 13.30 und 17 Uhr in Harpstedt sowie 10.45, 14.45 und 18.20 Uhr in Delmenhorst-Süd. Fahrplan und weitere Informationen unter www.jan-harpstedt.de.

Am Bahnhof 3, Harpstedt

Montag, 5. August

8 bis 16 Uhr

Sommer-Daycamp 

Unter dem Motto „Altes Ägypten“ veranstaltet die Lebenshilfe Bremen ein Sommer-Daycamp. Kids ab 6 Jahren erfahren Spannendes aus der Welt der Pharaonen, gehen auf Spurensuche und bauen eine Pyramide. Bitte Verpflegung mitbringen. Anmeldung unter Telefon 0421 /

387 77 52.

Alter Campingplatz, Am Hochschulring

9 bis 15 Uhr

Sport, Spiel und Spaß 

In der letzten Ferienwoche (5. bis 9. August) bietet der TuS Huchting ein sportlich aktives Programm für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. Von Leichtathletik, über Badminton, Inlinerfahren und freies Spiel ist für jeden etwas dabei. Kosten: 50 Euro (inkl. Mittagessen und Getränke). Anmeldungen unter Telefon 0421 / 58 55 88 (montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 18.30 Uhr).

TuS Huchting, Obervielander Straße 76

Dienstag, 6. August

10 Uhr

Prima-Klima-Rallye 

Bei der Rallye auf dem Gelände der Ökologiestation Bremen entdecken Kinder von 6 bis

10 Jahren, welche Möglichkeiten zum Klimaschutz es gibt. Kosten: 4 Euro. Anmeldung

unter Telefon 0421 / 222 19 22.

Ökologiestation Bremen, Am Gütpohl 11

Mittwoch, 7. August

14 Uhr

Raus auf die Weser 

Mit dem Mehrzweck-Gleitboot „Theresia“ geht es um 14, 16, und 18 Uhr auf den Fluss. Die Fahrt dauert circa 1,5 Stunden. Teilnehmen können Kids ab 10 Jahren. Bitte wetterfeste Kleidung tragen. Anmeldung aufgrund begrenzter Platzzahl unter Telefon 0171 / 193 37 81.

MTV Nautilus, Zum Alten Speicher 7

Donnerstag, 8. August

10 bis 15.30 Uhr

Erlebnistag Pferd 

Ein Muss für Pferdefans zwischen 7 und 12 Jahren: Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Das perfekte Pferd? Pferdebeurteilung im Wandel der Zeit“, Kreativaktion mit Bau eines Steckenpferds, Fahrt zum Turniergelände und Blick hinter die Kulissen des internationalen Reitturniers im Verdener Stadion, Besuch in den Stallungen mit Ponystreicheln und vieles mehr. Kosten: 19,50 Euro (inkl. Eintritt, Verpflegung und Transfer). Anmeldung unter Telefon 04231 / 80 71 40.

Deutsches Pferdemuseum,

Holzmarkt 9, Verden

Freitag, 9. August

11 Uhr

Auf der Suche . . .

. . . nach Tier & Co. begeben sich die Teilnehmer bei der Führung mit Hein Looper vom Theater

Interaktiwo durch die Bremer Innenstadt.

Kosten: Kinder 2 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Treffpunkt: Roland-Statue/Marktplatz

Sonnabend, 10. August

9.30 bis 10.30 Uhr

Aktiver Vormittag

Bewegungslandschaft für Kinder vom Krabbelalter bis 2 Jahren und ihre Eltern. Bitte Sport­sachen und -schuhe mitbringen. Im Anschluss, von 10.45 bis 11.45 Uhr, sind Kids von 3 bis

5 Jahren an der Reihe.

Schulturnhalle Butjadinger Straße 21

Sonntag, 11. August

10.30 Uhr

Auf den Spuren der Auswanderer 

Auf Zeitreise begeben sich kleine und große Weltenbummler im Deutschen Auswandererhaus: Das Erlebnismuseum bietet an jedem zweiten Sonntag des Monats eine Familienführung an. Dauer: 90 Minuten. Kosten: Familienticket zuzüglich 3 Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 0471 / 90 22 00.

Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven,

Columbusstraße 65D

Montag, 12. August

9 bis 12 Uhr

Upcycling-Schultüten 

Diese Schultüten sind etwas ganz Besonderes: Aus der Materialsammlung der KlimaWerkStadt basteln Kids ab 5 Jahren mit Begleitung einzigartige und nachhaltige Schultüten für ihre Einschulung. Spendenempfehlung: 5 Euro. Anmeldung bis 5. August bei Nicole Meyer per E-Mail an umweltbildung@lucie-bremen.de.

KlimaWerkStadt, Westerstraße 58

Dienstag, 13. August

10 bis 13 Uhr

Fliesen kreativ gestalten 

Vögel, Schiffe, Landschaften: An den Wänden und Kachelöfen im Haus Riensberg des Focke-Museums finden sich wundervolle Fliesen. In dem Workshop verwandeln Kinder von 6 bis

10 selbst weiße Fliesen in kleine Kunstwerke. Kosten: 11 Euro. Anmeldung unter Telefon 0421/69 96 00 50.

Haus Riensberg,

Schwachhauser Heerstraße 240

Mittwoch, 14. August

9 bis 15 Uhr

Bunte Farbpigmente und Muschelfarbe 

Aus den verschiedenen Blütenfarben stellen Kids ab 8 Jahren eine ganze Palette von Aquarellfarben und Farbpigmenten her. Spendenem­pfehlung: 6 Euro. Anmeldung bis 6. August bei Nicole Meyer per E-Mail an umweltbildung@

lucie-bremen.de.

Lucie-Flechtmann-Platz