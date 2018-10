Es sei wichtiger, den Abschied nach den Vorstellungen der Trauernden zu gestalten, als viele Blumen zu verkaufen. „Wir erledigen das, was beim Trauern hilft und das Herz gerade braucht. So gestalten wir die Trauerfeier und Abschiednahme nach den Vorstellungen der Hinterbliebenen ganz individuell, orientiert am Leben des Verstorbenen“, sagt Grote. Die Entscheidungen, die sie für sich und auch für andere treffen müssen, überforderten die Angehörigen häufig. Da helfen eine gute Beratung und die passenden Empfehlungen. Ein Richtig oder Falsch gibt es in Sachen Bestattung nicht. „Wir versuchen stets, das Passende für den individuellen Abschied zu finden, um die Beerdigung angemessen zu gestalten“, sagt Grote. Eine Bestattungsvorsorge könne den Angehörigen dabei sehr helfen. Denn diese organisiert bereits vor dem Tod die Trauerfeier und kann auch die Finanzen klären. Die Angehörigen wissen dann genau, was der Verstorbene sich wünscht. Da eine Beerdigung auch eine finanzielle Herausforderung ist, ist die Planung zu Lebzeiten eine große Entlastung für die Familie. Der Bestattungsvorsorgevertrag wird mit dem jeweiligen Wunschbestatter besprochen. Die eingezahlten Beträge können weder gepfändet noch anderweitig, zum Beispiel für die Pflege, verwendet werden. Die Gelder sind zweckgebunden und werden von der Deutschen Bestattungstreuhand AG verwaltet.

Alle Beerdigungsunternehmen der ASV sind rund um die Uhr erreichbar. Der Anrufer wird nicht mit einem Callcenter verbunden, sondern spricht mit einem Menschen, der genau weiß, was zu tun ist, und tröstende Worte findet. „Wir arbeiten qualitativ sehr hochwertig und gehen mit den Toten respektvoll um“, erläutert Grote. So fahren immer zwei Mitarbeiter zu einer Überführung. Es komme alles aus einer Hand, weil es keinen Fremddienstleister gebe, der im Auftrag Verstorbene abhole und zwischenlagere. Mit eigenem Fuhrpark und Kühlräumen sowie einem umfangreichen Sarglager sind alle drei ASV-Unternehmen autark.

Empathie ist für den Bestatter Grundvoraussetzung, die aber auch Grenzen hat. Er soll die Trauernden durch eine schwere Zeit leiten und am besten erfühlen, was die Hinterbliebenen gerade brauchen. „Ein Mitarbeiter, der am Ende genauso trauert wie die Hinterbliebenen selbst, wird in unserem Job aber nicht glücklich“, sagt Lars Lankenau, Geschäftsstellenleiter von Niedersachsen Bestattungen. Ein 60-jähriger Geschäftsmann, der seine Mutter verloren habe, sei dann kein Geschäftsmann mehr, sondern ein zwölfjähriger trauernder Junge, dessen Mutter gestorben ist. Ein einfühlsamer Umgang ist daher unerlässlich. Aus diesem Grund betreut ein Sterbeberater die Angehörigen von Anfang bis zum Ende. Während der gesamten Zeit bleibt er alleiniger Ansprechpartner. Die Trauernden können sich so stets vertrauensvoll an ihn wenden.