Zu den verschiedenen Bestattungsarten, etwa Urnenbeisetzungen, werden die Angehörigen kompetent und einfühlsam beraten. (Kristina Bumb)

Seit 2014 gehören die drei Häuser zu ASV Deutschland. Die Unternehmensfamilie hat ihren Stamm-­

sitz in Hamburg und führt deutschlandweit 13 Institute. „Schomaker Bestattungen ist unser Traditionshaus. Es besteht bereits seit den 1960er-Jahren und ist mit vielen Erinnerungen verbunden“, erläutert Matthias Grote, der die norddeutschen Häuser von ASV leitet. „Schomaker war in der Anfangszeit ein Familienbetrieb, und noch heute stehen wir in gutem Kontakt mit den Nachfahren des Gründers“, sagt er. Mit seinem altbekannten Standort in der Osterfeuerbergstraße

106 bildet das Bestattungsinstitut seit Jahrzehnten ein festes Bild in Walle. Fotografien aus der langen Historie hängen an den Wänden und etliche Mitarbeiter sind seit langer Zeit in dem Betrieb tätig.

Die Firma Bremer Bestattungen, welche derzeit in der Konsul-Smidt-Straße 8S in der Überseestadt ansässig ist, blickt indes Neuerungen entgegen. Ab dem Jahreswechsel wird das Beerdigungsinstitut an einen neuen Standort weiter in Richtung Bremer Osten ziehen. Das dritte Haus im Bunde – Niedersachsen Bestattungen – ist Am Deich 84 in der Neustadt beheimatet.

Grote ist es wichtig, dass sich die Institute in die Stadtteile integrieren. „Man sollte sich am besten nicht erst im Todesfall eines Angehörigen mit dem Thema Bestattung beschäftigen, sondern weit vorher. Auch wenn das Thema natürlich ein sehr schwieriges ist“, erläutert der Fachmann. Um den Menschen die Scheu zu nehmen, das Gespräch mit einem Beerdigungsinstitut zu suchen, haben er und die Mitarbeiter von Schomaker Bestattungen in der Vergangenheit bereits einen Tag der offenen Tür auf die Beine gestellt. „Erst haben wir selbst gezweifelt, ob Besucher kommen. Aber die Resonanz war überraschend gut“, sagt Grote. In unbelasteter Atmosphäre konnten die Interessierten Fragen, etwa zu verschiedenen Formen von Bestattungen stellen, und wurden von dem Team auch zu Vorsorgemöglichkeiten beraten.

Seit rund 50 Jahren ist Schomaker Bestattungen in Walle. Sandra Behrmann und Daniel Greschke stehen den Trauernden als Ansprechpartner zur Verfügung. (Kristina Bumb)

Transparenz ist wichtig

„Eine Beerdigung ist für viele eine finanzielle Herausforderung. Andere haben vielleicht keine Angehörigen, die sich um die Bestattung kümmern können. Man kann aber bereits zu Lebzeiten Vorsorge betreiben, finanzielle Mittel dafür fest anlegen und die eigene Beerdigung genau regeln“, erläutert Grote. Der Gebietsleiter legt Wert darauf, dass in den Häusern seines Fachunternehmens Kostentransparenz herrscht. „Im Trauergespräch wird das Thema auf einfühlsame Weise besprochen. Es geht darum, was sich der Hinterbliebene wünscht und welche Mittel zur Verfügung stehen“, sagt er. Auch bei günstigeren Bestattungsformen oder wenn das Amt für Soziale Dienste das Begräbnis nach Behördensätzen beauftragt, gehen die Mitarbeiter mit höchster Sorgfalt vor: „Wir unterscheiden nicht nach günstig oder exklusiv. Jeder erhält bei uns eine würdige Behandlung.“

Bei der Wahl eines Internetservices für eine Beerdigung bittet Grote Angehörige um Bedacht: „Es gibt mittlerweile Online-Bestattungshäuser, die mit besonders günstigen Konditionen werben.“ Dort werde oft allerdings nur mit den günstigen Kosten der Bestatterdienstleistung geworben, die Behördenkosten und Friedhofsgebühren seien – wie in Fachinstituten üblich – jedoch nicht aufgelistet. Dadurch entstehe ein falscher Eindruck von einem niedrigeren Preis, erläutert der Fachmann. „Am Ende kann es dann doch zu nicht eingeplanten Mehrkosten kommen“, fügt er hinzu.

Bei den Instituten von ASV Deutschland ist es dagegen die Regel, dass den Angehörigen während des gesamten Ablaufs geschulte Mitarbeiter als feste, persönliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz beraten sie die Trauernden auch zu den Regularien und Besonderheiten in der Hansestadt. „Zum Beispiel ist es in Bremen möglich, die Asche der Verstorbenen auf sogenannten Aschestreuwiesen zu verstreuen. Viele Menschen interessieren sich für solche neuen Formen des Begräbnisses“, erläutert Grote. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen seiner Aussage nach Hinterbliebene in der Hansestadt die Asche ihrer Nächsten auch zu Hause verstreuen oder die Urne mit den sterblichen Überresten etwa im eigenen Garten beisetzen. Vielfach werde auch nach Friedwäldern gefragt. „Waldbestattungen vermitteln viel Ruhe und eine positive Grundstimmung. Der Verstorbene ist eingebettet in den Schoß der Natur. Das kann den Angehörigen Trost und Kraft spenden.“

Weitere Infos bei Schomaker Bestattungen unter Telefon 0421 / 38 37 91.