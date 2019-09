Geschäftsführer Sven Broska und Verwaltungsleiterin Anke Deters sind mit ihrem 40-köpfigen Team für rund 250 000 Versicherte zuständig. (Kristina Bumb)

Sie betreut rund 250 000 Versicherte im Land Bremen, hat ein Haushaltsvolumen von 18 Millionen Euro, ist die fünfte gesetzliche

Sozialversicherung und ist trotzdem vielen Bremern weitgehend unbekannt: die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen. Die Einrichtung mit Sitz in der Überseestadt tritt unter anderem für die Angestellten bremischer Betriebe sowie alle Kindergartenkinder, Schüler, Studierenden und zahlreiche ehrenamtlich Tätige ein, wenn es zu einem Unfall kommt.

Zu den zahlreichen Versicherten gehören die Angestellten im Öffentlichen Dienst sowie in den Betrieben, an denen das Land Bremen zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Dazu gehören etwa die Kliniken der Gesundheit Nord, der Bremer Airport, das Städtische Theater, Museen und mehr. Den Großteil der Versicherten machen Kindergartenkinder, Schüler und Studenten aus. Sie sind bei Unfällen in den jeweiligen Einrichtungen versichert, ebenso auf dem Weg dorthin. Dazu kommen Ehrenamtliche aus verschiedenen Bereichen.



Einsatz für Gemeinwohl

„Streng genommen haben wir sogar noch mehr Versicherte. Denn jeder, der sich in Bremen für das öffentliche Wohl einsetzt, wird von uns versorgt, wenn ein Unfall geschieht. Das gilt zusätzlich bei den Arbeits- und Wegeunfällen im Bereich Bremische Betriebe, Schulen und Universitäten“, sagt der Geschäftsführer der Bremer Unfallkasse, Sven Broska. Wenn etwa ein Ersthelfer am Unglücksort in einen Unfall verwickelt wird, pflegende Familienangehörige oder Blut- und Organspender Gesundheitsschäden erleiden, übernimmt die Kasse die daraus entstehenden Folgekosten. „Das gilt selbst dann, wenn ein japanischer Tourist einer alten Dame mit Rollator über die Straße helfen will und dabei verunglückt. Dieser Helfer handelt für das Gemeinwohl und ist dadurch über uns versichert“, erläutert Broska.

Rund 16 000 Unfälle bearbeiten seine Mitarbeiter im Jahr. „Das meiste sind kleinere Unfälle, bei denen das Opfer nach kurzer Zeit gesundheitlich wieder voll hergestellt ist oder die sich beim Arzt als harmlos herausstellen. Es kann sich auch einfach um einen blauen Fleck handeln oder ein Kind, das von einem Klettergerüst fällt und zur Sicherheit zum Arzt gebracht wird“, sagt Anke Deters, Verwaltungsleiterin der Unfallkasse. Rund ein Viertel der Arbeits- und Wegeunfälle habe einen ernsteren Ausgang.

„Der Verunglückte muss keine Formulare ausfüllen oder Anträge stellen, damit wir in seinem Sinne in Aktion treten. Das geschieht automatisch. Bei der Aufnahme beim Arzt oder im Krankenhaus wird stets abgefragt, ob es sich um einen Unfall handelt, und die Information dann gegebenenfalls von Amts wegen an uns übermittelt“, sagt Deters.

Bei allen Arbeits- und Wege-

unfällen tritt statt der Kranken- und Pflegekasse des Versicherten die Unfallversicherung ein. „Wir übernehmen zum Beispiel die Kosten für den Krankentransport oder den Einsatz des Rettungswagens, die Arztrechnungen und den Krankenhausaufenthalt sowie Reha- Maßnahmen und Psychotherapien“, sagt Broska. Ist der Verunglückte länger arbeitsunfähig, gehören sogar Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Beruf, Umschulungen und Ähnliches dazu.

Nach sehr schweren Unfällen kann es sein, dass der Versicherte in die Rente übergehen muss. Auch diese übernimmt die Unfallversicherung als Zusatzleistung zu den üblichen Rentenzahlungen. Verstirbt der Versicherte bei einem Arbeits- oder Wegeunfall, zahlt die Unfallversicherung die Überführung und eine Sterbegeld-Pauschale, mit der die Beerdigungskosten abgedeckt werden. Angehörige erhalten eine Hinterbliebenenrente. „Unsere Versicherten und so weit wie möglich auch ihre Familien erhalten einen umfassenden Schutz“, sagt der Geschäftsführer.

Die gesetzliche Unfallversicherung wurde 1884 ins Leben gerufen. Sie sollte in einer Zeit, in der es noch keine Kranken- und Pflegeversicherung gab, dazu dienen, Verletzte und deren Angehörige bei Arbeitsunfällen abzusichern. „Ein Kerngedanke war, den Betriebsfrieden zu wahren. Denn vorher war der Arbeitgeber allein in der Pflicht und unter Umständen mussten die Verunglückten ihre Schadenersatzansprüche vor Gericht einfordern. Finanzielle Schwierigkeiten für die Unfallopfer und Streitigkeiten innerhalb des Betriebs waren die Folge“, erläutert der Geschäftsführer der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen.

Bei der Bremer Unfallkasse betreuen 40 Mitarbeiter die Versicherten. Regelmäßig bildet die Einrichtung Nachwuchskräfte aus. Zurzeit sind drei Auszubildende dort tätig. Die Unfallkasse gliedert sich neben der Verwaltung in die vier Fachabteilungen Leistung,

Regress, Berufskrankheiten und Rehabilitation sowie Prävention. „Eine unserer vornehmsten Aufgaben ist es, Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen“, sagt Broska. Die geschulten Fachleute und Ingenieure für Arbeitsschutz aus der Abteilung für Prävention suchen daher regelmäßig Betriebe und öffentliche Einrichtungen auf, um Gefahren zu identifizieren und für den vorbeugenden Gesundheitsschutz zu werben. Auch ein Seminarprogramm gehört zum Angebot. „Dort geht es zum Beispiel um Themen wie die bewegte Pause, Lärmbelastung in Kitas oder Burn-out.“

„Wir werden oftmals mit einer privaten Unfallversicherung verwechselt. Unser Pendant sind aber eher die Berufsgenossenschaften“, erläutert Deters. Die gesetzliche Unfallkasse ist die fünfte Säule der Sozialversicherung, die ansonsten aus Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung besteht. Die Unfallkasse ist dabei die einzige Sozialversicherung, bei der der Arbeitgeber die Beiträge für seine Arbeitnehmer vollständig begleicht. „Bei den anderen Sozialversicherungen sind Arbeitgeber und Angestellte paritätisch, also gleichermaßen an den Beiträgen beteiligt“, erläutert die Verwaltungsleiterin.

Das Haushaltsvolumen der Unfallkasse setzt sich allein aus den Mitgliedsbeiträgen der Betriebe zusammen. Sie ist dabei keine

bremische Behörde, sondern eine eigenständige Institution, die mit einem gesetzlichen Auftrag ausgestattet ist. Darüber hinaus ist sie selbstverwaltet: Der Vorstand und die Vertreterversammlung treffen alle Entscheidungen paritätisch. Sie sind zu gleichen Teilen mit

Repräsentanten der Mitgliedsbetriebe und Versicherten besetzt.

Die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen hat ihren Sitz in der Konsul-Smidt-

Straße 76a in der Bremer Überseestadt. Erreichbar ist sie unter Telefon 0421/ 35 01 20 oder per E-Mail an office@

ukbremen.de