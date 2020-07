Basteln und Malen in der Kita (Daniel Reinhardt, dpa)

Roadtrip ins Kino

Während des Lockdowns belebten Filmfans die Autokinos wieder, die ihre Blütezeit in den 1960er- bis 1980er-Jahren hatten. Auch in der Hansestadt und umzu wird das kultige Veranstaltungsformat angeboten. Für Kinder geeignet ist das XXL-Autokino auf der Bürgerweide, das zwischen dem 31. Juli und 22. August zum Autozirkus wird. Die Gebrüder Scholl zeigen jeden Freitag- und Sonnabendnachmittag Luftakrobatik, Jonglage, Clownerie und Stunts in der Motorradkugel. Ein weiteres Autokino mit Familienprogramm befindet sich kurz hinter Bremerhaven, in der Gemeinde Geestland. Jeden Sonnabend- und Sonntagnachmittag werden auf dem Parkplatz vor dem Metro-Markt in der Drangstedter Chaussee spaßige und spannende Filme gezeigt. Der Ton kommt aus dem Autoradio, und für Popcorn muss man nur das Fenster herunterkurbeln.

Theater, Musik und Co. an der frischen Luft

Der Corona-Pandemie zum Trotz, und weil Veranstaltungen unter freiem Himmel unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind, haben sich verschiedene Kulturschaffende zusammengetan und den Bremer Kultursommer Summarum auf die Beine gestellt. Dieser läuft noch bis Ende August. Jeweils von Dienstag bis Sonntag bietet die Veranstaltungsreihe an unterschiedlichen Orten eine bunte Mischung aus Theater, Konzerten, Lesungen, Varietés und mehr – und das fast immer unter freiem Himmel. An Familien richtet sich etwa eine Show mit dem Trio Mio vom Show Kollektiv

am Mittwoch, 29. Juli, ab 18.30 Uhr auf der Melcherswiese im Bürgerpark. Die Künstler

erzählen ihre eigene Variante der ersten Ballon­fahrt, mit Jonglage, Akrobatik und ­Diabolospiel. Zum zauberhaften Figuren­theater im Licht-Luft-Bad auf dem Stadtwerder lädt das Bremer Ensemble von Mensch Puppe am Sonntag, 2. August, ein. Ab 16 Uhr erleben Kinder ab vier Jahren die märchenhafte ­Geschichte von Schneewittchen mit viel

Musik und Poesie. Das komplette Programm gibt es im Internet auf der Seite www.sommer-­summarum.de.

Ab in den Zoo – aber sicher

Alle bekannten Zoos und Freizeitparks in der Region haben in den großen Ferien geöffnet. Im Sinn der Gesundheitsprävention sollte der Besuch aber rechtzeitig geplant werden. Der Heidepark Soltau etwa bittet die Besucher, Onlinetickets mit bestimmten Einlasszeiten zu buchen, damit es am Eingang nicht zu eng wird. Der Bremerhavener Zoo am Meer hat ebenfalls ein Onlinebuchungssystem eingerichtet, und wie vielerorts ist auch dort das ­Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Doch beim Anblick von Eisbär, Polarfuchs und Co. ist diese Einschränkung garantiert schnell vergessen.

Kreativspaß bei Regenwetter

Wenn es draußen ungemütlich ist und der ­Regen herabprasselt, muss dennoch keine Langeweile aufkommen. Eine wunderbare ­Beschäftigung ist das fantasievolle Bemalen von Kieselsteinen, die anschließend auf ­Gehwegen und in Parks in der Stadt versteckt werden. Wer einen Stein findet, darf ihn behalten und mit nach Hause nehmen oder kann ihn an anderer Stelle wieder ablegen. Ob ­BremerSteine, WeserStones oder Küsten­steine – manch eine Facebook-Gruppe hat sich bereits gebildet, in denen die Mitglieder stolz ihre Funde sowie eigene Kreationen ­zeigen.