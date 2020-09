Die Revue „Liebe, Last und Fracht“ des Hafenrevuetheaters geht in die zweite Runde. (Hafenrevuetheater)

Ob groß und spektakulär wie das GOP Varieté- Theater oder klein und fein wie das Zaubertheater in der Alten Feuerwache. Nachdem im Sinn der

Corona-Prävention in den vergangenen Monaten viel ausfallen musste, sind die Spielstätten, Veranstalter und das Hafenmuseum nun wieder für Besucher da. In der nächsten Zeit lockt ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm.

Ein Muss ist unter anderem das Hafenmuseum im Speicher XI. Neben einer permanenten Ausstellung zur Bremischen Schifffahrtstradition wird bis Ende November 2020 die Sonderschau mit dem

Titel „Raum für Vermutungen – Vom Finden und Erfinden, Literatur trifft Archäologie“ gezeigt. Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie entstanden ist, zeigt elf rätselhafte Fundstücke aus der Weserregion – ob verwitterte Holzfigur oder Seetangflasche. Zu jedem Ausstellungsstück haben zeitgenössische Autoren literarische Texte verfasst, die in Wechselwirkung mit dem Objekt treten.

Im Rahmen des Begleitprogramms führt am heutigen Sonntag, 27. September, ab 15 Uhr der Archäozoologe Hans Christian

Küchelmann durch die Exposition. Am Freitag, 2. Oktober, ab 18 Uhr können Besucher einem Austausch zwischen Wissenschaft und Literatur lauschen. Dann kommen der Schriftsteller Moritz Rinke und Landesarchäologe Dieter Bishop zum Gespräch in das Hafenmuseum. In der Folgezeit gibt es weitere Führungen und Veranstaltungen – auch für die ganze Familie.

Der Schuppen Eins in der Konsul-Smidt-Straße ist bekannt dafür, dass man in seiner großen Halle stets liebevoll restaurierte Oldtimer bestaunen kann. Noch bis Ende Januar 2021 ist dort die Sonderschau „Unter Strom – Die Geschichte der Elektromobilität auf zwei, drei und vier Rädern“ zu sehen. Anlass ist das Jubiläum der Elektromobilität, die es bereits seit 130 Jahren gibt. Denn der E-Antrieb ist älter als der Verbrennungsmotor. Die Ausstellung führt die Besucher in die Zeit der Pioniere, in der das Autofahren ein Abenteuer war, und in eine Ära, in der diverse verschiedene Antriebe um die Vorherrschaft buhlten: vom Benzinmotor über Dampfwagen bis zu Elektrofahrzeugen.

Erst im Dezember 2019 eröffnete David Lavé sein Zaubertheater in der Alten Feuerwache am Waller Stieg. Der Künstler zeigt in seinem sogenannten Close-Up-Theater Zaubertricks, während ihm lediglich 35 Zuschauer von ganz nah – eben close-up – auf die Finger schauen. Die Eintrittskarten zu seiner Premierenshow waren heiß begehrt. Dann kam Corona, das Zaubertheater musste die Türen schließen. Nun geht es endlich wieder weiter mit Kartentricks, verknoteten Seilen, Zauberbällen und Co. Jeden Freitag- und Sonnabendabend tritt Lavé im eleganten Ambiente der kleinen, feine Bühne auf und präsentiert seine Show „Pik Dame oder Herz König“.

Bremens kleinste Privatbühne, das Hafenrevue Theater in der Cuxhavener Straße in der Überseestadt, ist unterdessen in die neue Spielzeit gestartet. In den kommenden Wochen stehen verschiedene ebenso maritime wie kultige Produktionen auf dem Spielplan. So geht am Freitag, 2. Oktober, die Erfolgsrevue „Liebe, Last und Fracht“ in die zweite Runde. Mit Melodien aus der Zeit des Wirtschaftswunders und viel Witz wird geklärt, ob Matrosenliebe an Land funktioniert oder ob die Ehe ein Trockendock ist.

Am Sonnabend, 3. Oktober, entführt dann eine Revue in die Waller Häfen der 1960er-Jahre – in die Welt zwischen „Itsy Bitsy Teenie Weenie“ und großen Pötten. Wer Krimis liebt, der kann am Freitag, 13. November, gemeinsam mit dem kuriosen Kommissar Jens Kahlsen eine Serie von Kapitalverbrechen im Hafenrevier aufklären. Der neue Spielplan enthält noch diverse weitere Theater- und Revueproduktionen.

Zudem sind weitere Veranstaltungen in der Überseestadt zu erleben: ob die aktuelle Show Elektro im GOP Varieté-Theater, ein Kaffeeseminar in der Gläsernen Rösterei von Lloyd Caffee, eine Führung durch die Spirituosenbrennerei Piekfeine Brände oder ein kulinarisch kreativer Kochkurs vom Veranstalter Genuss-Event.

Einen ausführlichen Veranstaltungskalender finden Interessierte auf der Internetseite der Überseestadt Bremen unter www.ueberseestadt-bremen.de.